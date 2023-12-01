СК Днепр-1 - Ворскла онлайн трансляция матча

За последние 6 встреч когда команда СК Днепр-1 играла дома, команда СК Днепр-1 выиграла 4 раз, 1 сыграла в ничью и 1 победы команды Ворскла Полтава. Разница голов 14-5 в пользу команды СК Днепр-1.

Во время последних 12 встреч, команда СК Днепр-1 выиграла 6 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 22-13 в пользу команды СК Днепр-1

Игры прошлого года: 1-2 (СК Днепр-1 дома) и 1-1 (Ворскла Полтава дома).

СК Днепр-1 выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

В Премьер-лига, СК Днепр-1 одержала 4 домашних побед подряд.

Вы знали, что СК Днепр-1 забил 21% голов между минутами 16-30?

Вы знали, что Ворскла Полтава забил 27% голов между минутами 16-30?

СК Днепр-1 имеет выигрышную серию из 4 матчей.

СК Днепр-1 выиграл 4 домашних матчей подряд.

СК Днепр-1 не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Ворскла Полтава не проигрывает в последних 5 играх.

Ворскла Полтава не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ворскла Полтава не забивает в 3 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Oleksii Gutsuliak лучший бомбардир СК Днепр-1 с 5 голами. Ruslan Yuriiovych Stepanyuk забил 4 раз за Ворскла Полтава

Ворскла Полтава не пропускает в 4 матчах подряд.

СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 30% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 28% матчей.

СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 28%.

Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.

В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 1 гол(а).

Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.

СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.

Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ворскла Полтава (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда СК Днепр-1 выиграла 2, команда Ворскла Полтава выиграла 1, 2 ничьи.

Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.

Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.

СК Днепр-1 забивает 2.4 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 1.6 гола против команды СК Днепр-1 (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами СК Днепр-1 и Ворскла Полтава - 4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между СК Днепр-1 и Ворскла Полтава - 1.8.

СК Днепр-1 забивает 1.82 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).