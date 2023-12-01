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СК Днепр-1 - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 декабря 2023, 17:00 - Днепр Арена . Трансляция: 2+2
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
До начала
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
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Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
42%
Ничья
27%
Ворскла
30%
П1: 1.65 Х: 6.70 П2: 3.01
Интересные факты
  • За последние 6 встреч когда команда СК Днепр-1 играла дома, команда СК Днепр-1 выиграла 4 раз, 1 сыграла в ничью и 1 победы команды Ворскла Полтава. Разница голов 14-5 в пользу команды СК Днепр-1.
  • Во время последних 12 встреч, команда СК Днепр-1 выиграла 6 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 22-13 в пользу команды СК Днепр-1
  • Игры прошлого года: 1-2 (СК Днепр-1 дома) и 1-1 (Ворскла Полтава дома).
  • СК Днепр-1 выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • В Премьер-лига, СК Днепр-1 одержала 4 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что СК Днепр-1 забил 21% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 27% голов между минутами 16-30?
  • СК Днепр-1 имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • СК Днепр-1 выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • СК Днепр-1 не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Ворскла Полтава не проигрывает в последних 5 играх.
  • Ворскла Полтава не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ворскла Полтава не забивает в 3 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Oleksii Gutsuliak лучший бомбардир СК Днепр-1 с 5 голами. Ruslan Yuriiovych Stepanyuk забил 4 раз за Ворскла Полтава
  • Ворскла Полтава не пропускает в 4 матчах подряд.
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 30% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 28% матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 28%.
  • Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.
  • В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 1 гол(а).
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ворскла Полтава (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда СК Днепр-1 выиграла 2, команда Ворскла Полтава выиграла 1, 2 ничьи.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.
  • СК Днепр-1 забивает 2.4 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 1.6 гола против команды СК Днепр-1 (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами СК Днепр-1 и Ворскла Полтава - 4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между СК Днепр-1 и Ворскла Полтава - 1.8.
  • СК Днепр-1 забивает 1.82 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Домашняя статистика СК Днепр-1 в сезоне 5-2-1
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
7
Побед
14
Игр
2
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2023/2024
25.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 3 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2022/2023
24.05.2023 - 13:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2022/2023
13.11.2022 - 14:20 Ворскла 1 - 1 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 19:30 СК Днепр-1 5 - 1 Завершен Ворскла
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2023/2024
27.11.2023 - 17:00 СК Днепр-1 5 - 2 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 19:00 Шахтер 1 - 3 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
06.11.2023 - 17:15 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 23-25
01.11.2023 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 14:20 Кривбасс 3 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ворскла 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Премьер-лига 2023/2024
11.11.2023 - 16:15 Оболонь 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
05.11.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Кубок Украины 2023/2024
02.11.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 3 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 2 Завершен Металлист 1925 Н
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Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
42%
Ничья
27%
Ворскла
30%
П1: 1.65 Х: 6.70 П2: 3.01
LIVE
Трансляция матча СК Днепр-1 - Ворскла
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В эфире
2+2
Трансляция
Инфо
Арбитр — Анастасия Романюк.
Запасные:
Инфо
Стартовый состав Днепра-1:
Запасные:
Инфо
Стартовый состав Ворсклы:
Днепр-1 возглавляет турнирную таблицу с 33 очками после 15 игр. У Ворсклы 19 баллов и восьмая позиция.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 16-го тура УПЛ Днепр-1 – Ворскла.
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Анонс матча СК Днепр-1 - Ворскла 02.12.2023, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 02.12.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 25.10.2023 закончилось со следующими результатом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Ворскла можно посмотреть 02.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Черноморец - 27.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против ЛНЗ - 25.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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