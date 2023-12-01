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Днепр-1 - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2.12.2023
Днепр-1 - Ворскла: Прогноз и анонс матча ⋉ 2.12.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - Олександр Приходько
Днепровская и полтавская команды подходят к поединку в разных весовых категрориях. "Днепр-1" завершил первый круг единоличным лидером, а "Ворскла" поделила турнирную таблицу пополам. Подопечные Юрия Максимова на "Днепр-Арене" будут принимать коллектив Виктора Скрипника на "Днепр-Арене".
16-й тур УПЛ сезона 2023/24
2.12.2023. Днепр, "Днепр-Арена"
Арбитр: Романюк Анастасия
"Днепр-1" 17:00 "Ворскла"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2
"Днепр-1": последние новости
Днепряне под руководством Юрия Максимова просто расцвели и набрали невероятные обороты. С приходом 54-летнего наставника "Днепр-1" одержал 9 побед и только в одном поединке уступил. Это произошло в игре против другого лидера - криворожского "Кривбасса" (0:3).
В последнем же туре днепровский коллектив разгромил одесский "Черноморец". Матч не был простым, но днепряне сумели продемонстрировать класс и характер, и забрать свое у "моряков". Хотя и действующий вице-чемпион пропустил 2 мяча, но провел сразу 5 голов.
Учитывая все факторы, достаточно нетривиальная задача найти причины, по которым "Ворскла" может отобрать очки у лидера турнирной таблицы.
"Днепр-1" достаточно мало пропускает и много забивает. Команда Макксимова выглядит сплошным монолитом и при этом является очень адаптивной под соперника.
Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Леднев, Гуцуляк, Филиппов.
"Ворскла": последние новости
Полтавский клуб переживал и лучшие времена. Сейчас "Ворскла" - это идеальный пример определения "середняк". Подопечные Виктора Скрипника примерно с одинаковой частотой показывают разные результаты. В текущем первенстве "зеленые" оформили 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
В предыдущем туре "Ворскла" разошлись миром с еще одним середняком - новичком УПЛ ЛНЗ. Моментов было мало у обоих коллективов, поэтому так и закончили - 0:0.
Трудно найти предпосылки для положительного результата полтавчан в матче с днепрянами. Команда Скрипника просто-напросто ниже по уровню и классу. Наставнику "Ворсклы" нужно придумать что-то по-настоящему особенное.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Якубу, Крупский, Челядин, Нестеренко, Кане, Фелипе.
"Днепр-1" - "Ворскла". Личные встречи
В своей истории днепровская и полтавская команды встречались 15 раз. Большинство из них, конечно, пришлись на чемпионат Украины. В общем "Днепр-1" одержал 5 побед, а дважды сильнее была "Ворскла". Еще 4 раза коллективы разошлись миром.
"Днепр-1" - "Ворскла". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" - "Ворскла". Турнирное положение команд
"Днепр-1" под руководством Юрия Максимова является единоличным лидером таблицы. В активе днепрян 33 очка в 15-ти турах. Что касается "Ворсклы", то подопечные Виктора Скрипника с 19 баллами расположились на 8-й позиции.
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|15
|10
|3
|2
|33
|2
|15
|9
|3
|3
|30
|3
|
Полесье
|15
|9
|3
|3
|30
|4
|13
|7
|4
|2
|25
|5
|15
|6
|6
|3
|24
|6
|12
|7
|1
|4
|22
|7
|14
|4
|8
|2
|20
|8
|15
|5
|4
|6
|19
|9
|14
|6
|1
|7
|19
|10
|15
|4
|5
|6
|17
|11
|14
|4
|3
|7
|15
|12
|14
|3
|4
|7
|13
|13
|14
|3
|4
|7
|13
|14
|14
|2
|5
|7
|11
|15
|12
|2
|4
|6
|10
|16
|15
|0
|6
|9
|6
"Днепр-1" - "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 2:0. Преимущество днепрян очевидно. Футболисты "Днепра-1" должны выходить на поле и забирать три очка. "Ворскле" будет очень сложно. Трудно придумать то, за счет чего полтавский коллектив может отобрать очки.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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