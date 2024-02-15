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Официально: Ворскла подписала 22-летнего правого защитника из Албании

Премьер-лига
Обновлено

Не первый албанец в составе полтавского клуба

Официально: Ворскла подписала 22-летнего правого защитника из Албании

Newsport.al

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"Ворскла" приобрела албанского защитника Сильвио Вокрри, сообщает официальная пресс-служба команды в Instagram.

22-летний правый латераль, который также успешно может сыграть на фланге в полузащите, поставил свою подпись под контрактом с полтавским клубом, срок действия которого стороны пока не разглашают.

Вокрри выбрал себе футболку с 21-м номером.

"Очень рад продолжить свой карьерный путь в команде из Полтавы. Знаю, что раньше цвета "Ворсклы" защищали мои соотечественники, поэтому приложу максимум усилий, чтобы продолжить эту хорошую традицию", - сказал Сильвио после заключения соглашения.

Воккри - воспитанник "Шкендии", до перехода в "Ворсклу" играл за "Динамо" из Тираны, в составе которого в этом сезоне отыграл всего 15 минут.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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