Ворскла - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 марта 2024

УПЛ возвращается на трибуны Полтавы. Несколько дней назад "Ворскла" получила разрешение от областной военной администрации о проведении поединка. Соперником подопечных Сергея Долганского станет команда, которой вследствие её турнирного положения мотивации не прибавлять - ровенский "Верес".

"Ворскла" – "Верес"

19-й тур УПЛ сезона 2023/24

3 марта. Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского.

Арбитр: Клим Заброда (Сумы)

"Ворскла" - "Верес" 15:00

Видеотрансляция: УПЛ-ТВ

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Новости "Ворсклы"

Как и своего будущего соперника, в стане "Ворсклы" тоже произошла рокировка на тренерском мостике зимой. После ухода Виктора Скрипника в "Металлист 1925", клуб возглавил легендарный экс-голкипер полтавцев Сергей Долганский. Правда, пока как исполняющий обязанности. Ранее он четыре года проработал в структуре "зелёных" в качестве тренера вратерей.

Далеко не факт, что Долганский продолжал бы готовить свою бывшую команду к завтрашнему поединку, не пройди "Ворскла" так уверенно предсезонную подготовку. За время зимних сборов "зелёные" показали лучший результат среди всех украинских команд по процентному показателю набранных очков - 7 побед в 8-и матчах с разницей мячей 21:6 в свою пользу.

В первой официальной встрече против луганской "Зари" дела складывались уже не так радужно, однако неизвестно, с каким бы в итоге счётом она завершилась без удаления Ильи Крупского.

Помочь команде завтра уже смогут вернувшиеся после дисквалификации Александр Скляр и Руслан Степанюк.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Бацула, Чеснаков, Корниенко, Сиссоко, Толи, Скляр, Мякушко, Кане, Степанюк.

Новости "Вереса"

Плотная работа "красно-чёрных" на трансферном рынке дала о себе знать. Уже в первом матче после зимних сбор почувствовались положительные сдвиги в игре команды - да, формально матч был проигран со счётом 0:2, но прогресс есть. Чего только стоит количество моментов, которые "Верес" создал против хорошо обороняющегося "Колоса" (особенно в первом тайме). Разочарование итоговым результатом, в частности, высказали главный тренер Олег Шандрук и полузащитник Евгений Банада.

За последнюю неделю ровенский клуб арендовал уже третьего игрока у житомирского "Полесья". Новичком стал хавбек Евгений Морозко. В то же время, клуб покинул Станислав Шарай, который проведёт вторую часть сезона в "Виктории" из Сум.

Кадровая ситуация у "Вереса" абсолютно благоприятная. В лазарете на данный момент никто из игроков не находится.

Ориентировочный состав "Вереса": Когут - Балан, Жулио Сезар, Кучеренко, Шевченко - Шастал, Банада, Кучеров, Дахновский - Сикейра, Мрвальевич

"Ворскла" - "Верес". Личные встречи

В первом круге чемпионата победу праздновали "зелёно-белые" - 2:1. Всего будущие соперники провели между собой 12 встреч. Шесть раз победа осталась за полтавским коллективом, два раза - за ровенским. Стоит отметить, что за исключением одной кубковой игры в 21-м году, все поединки проходили в тяжёлой борьбе, и заканчивались либо вничью, либо минимальным триумфом одной из команд.

"Ворскла" - "Верес". Последние матчи команд

"Заря" - "Ворскла" 1:0

"Ворскла" – "Сабах" (Азербайджан) 3:0

"Ворскла" – "Кайсар" (Казахстан) 4:1

"Ворскла" – "Лаппи" (Косово) 0:2

"Ворскла" – "Арка" (Польша) 3:2

"Верес" - "Колос" 0:2

"Верес" - "Ауда" (Латвия) 2:0

"Верес" - "Лиепая" (Латвия) 1:0

"Верес" - "Сигма Б" (Чехия) 1:1

"Верес" - "АГМК" (Узбекистан) 2:1

"Ворскла" - "Верес". Турнирное положение команд

К началу 19-го тура "Ворскла" прочно закрепилась в середине турнирной таблицы УПЛ, занимая 8 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 очка после 18-и игр.

"Верес" занимает предпоследнею 15 строчку, сыграв 17 матчей и набрав 12 очков.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 18 11 4 3 34-17 +17 37 0 2 СК Днепр-1 18 10 5 3 27-17 +10 35 0 3 Полесье 18 9 6 3 25-13 +12 33 0 4 Шахтер 16 9 5 2 26-13 +13 32 0 5 Динамо 15 10 1 4 37-20 +17 31 0 6 Рух 18 6 9 3 26-20 +6 27 0 7 Колос 17 5 9 3 13-10 +3 24 0 8 Черноморец 17 7 2 8 26-25 +1 23 0 9 Ворскла 18 6 5 7 18-26 -8 23 0 10 ЛНЗ 17 5 5 7 17-21 -4 20 0 11 ФК Александрия 17 4 5 8 12-20 -8 17 0 12 Заря 15 3 6 6 16-19 -3 15 0 13 Оболонь 17 3 6 8 11-23 -12 15 0 14 Металлист 1925 18 4 3 11 19-32 -13 15 0 15 Верес 17 2 6 9 15-28 -13 12 0 16 ФК Минай 16 0 7 9 7-25 -18 7 0

"Ворскла" - "Верес". Ставки и коэффициенты

"Ворскла" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Футбол "Вереса", который команда показала в домашней игре с "Колосом" (пусть и исход оказался не в их пользу), даёт основания полагать, что подопечные Шандрука навяжут серьёзную битву хозяевам. Есть подозрение, что в этот раз к ровенскому клубу футбольная фортуна будет более благосклонна, и им удастся добыть такое важное для себе очко.