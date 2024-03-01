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Ворскла - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 марта 2024
Ворскла - Верес: Прогноз и анонс матча ⋉ 02.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Верес"
УПЛ возвращается на трибуны Полтавы. Несколько дней назад "Ворскла" получила разрешение от областной военной администрации о проведении поединка. Соперником подопечных Сергея Долганского станет команда, которой вследствие её турнирного положения мотивации не прибавлять - ровенский "Верес".
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"Ворскла" – "Верес"
19-й тур УПЛ сезона 2023/24
3 марта. Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского.
Арбитр: Клим Заброда (Сумы)
"Ворскла" - "Верес" 15:00
Видеотрансляция: УПЛ-ТВ
Текстовая онлайн-трансляция матча –
Новости "Ворсклы"
Как и своего будущего соперника, в стане "Ворсклы" тоже произошла рокировка на тренерском мостике зимой. После ухода Виктора Скрипника в "Металлист 1925", клуб возглавил легендарный экс-голкипер полтавцев Сергей Долганский. Правда, пока как исполняющий обязанности. Ранее он четыре года проработал в структуре "зелёных" в качестве тренера вратерей.
Далеко не факт, что Долганский продолжал бы готовить свою бывшую команду к завтрашнему поединку, не пройди "Ворскла" так уверенно предсезонную подготовку. За время зимних сборов "зелёные" показали лучший результат среди всех украинских команд по процентному показателю набранных очков - 7 побед в 8-и матчах с разницей мячей 21:6 в свою пользу.
В первой официальной встрече против луганской "Зари" дела складывались уже не так радужно, однако неизвестно, с каким бы в итоге счётом она завершилась без удаления Ильи Крупского.
Помочь команде завтра уже смогут вернувшиеся после дисквалификации Александр Скляр и Руслан Степанюк.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Бацула, Чеснаков, Корниенко, Сиссоко, Толи, Скляр, Мякушко, Кане, Степанюк.
Новости "Вереса"
Плотная работа "красно-чёрных" на трансферном рынке дала о себе знать. Уже в первом матче после зимних сбор почувствовались положительные сдвиги в игре команды - да, формально матч был проигран со счётом 0:2, но прогресс есть. Чего только стоит количество моментов, которые "Верес" создал против хорошо обороняющегося "Колоса" (особенно в первом тайме). Разочарование итоговым результатом, в частности, высказали главный тренер Олег Шандрук и полузащитник Евгений Банада.
За последнюю неделю ровенский клуб арендовал уже третьего игрока у житомирского "Полесья". Новичком стал хавбек Евгений Морозко. В то же время, клуб покинул Станислав Шарай, который проведёт вторую часть сезона в "Виктории" из Сум.
Кадровая ситуация у "Вереса" абсолютно благоприятная. В лазарете на данный момент никто из игроков не находится.
Ориентировочный состав "Вереса": Когут - Балан, Жулио Сезар, Кучеренко, Шевченко - Шастал, Банада, Кучеров, Дахновский - Сикейра, Мрвальевич
"Ворскла" - "Верес". Личные встречи
В первом круге чемпионата победу праздновали "зелёно-белые" - 2:1. Всего будущие соперники провели между собой 12 встреч. Шесть раз победа осталась за полтавским коллективом, два раза - за ровенским. Стоит отметить, что за исключением одной кубковой игры в 21-м году, все поединки проходили в тяжёлой борьбе, и заканчивались либо вничью, либо минимальным триумфом одной из команд.
"Ворскла" - "Верес". Последние матчи команд
"Заря" - "Ворскла" 1:0
"Ворскла" – "Сабах" (Азербайджан) 3:0
"Ворскла" – "Кайсар" (Казахстан) 4:1
"Ворскла" – "Лаппи" (Косово) 0:2
"Ворскла" – "Арка" (Польша) 3:2
"Верес" - "Колос" 0:2
"Верес" - "Ауда" (Латвия) 2:0
"Верес" - "Лиепая" (Латвия) 1:0
"Верес" - "Сигма Б" (Чехия) 1:1
"Верес" - "АГМК" (Узбекистан) 2:1
"Ворскла" - "Верес". Турнирное положение команд
К началу 19-го тура "Ворскла" прочно закрепилась в середине турнирной таблицы УПЛ, занимая 8 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 очка после 18-и игр.
"Верес" занимает предпоследнею 15 строчку, сыграв 17 матчей и набрав 12 очков.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|18
|11
|4
|3
|34-17
|+17
|37
|0
|2
|СК Днепр-1
|18
|10
|5
|3
|27-17
|+10
|35
|0
|3
|Полесье
|18
|9
|6
|3
|25-13
|+12
|33
|0
|4
|Шахтер
|16
|9
|5
|2
|26-13
|+13
|32
|0
|5
|Динамо
|15
|10
|1
|4
|37-20
|+17
|31
|0
|6
|Рух
|18
|6
|9
|3
|26-20
|+6
|27
|0
|7
|Колос
|17
|5
|9
|3
|13-10
|+3
|24
|0
|8
|Черноморец
|17
|7
|2
|8
|26-25
|+1
|23
|0
|9
|Ворскла
|18
|6
|5
|7
|18-26
|-8
|23
|0
|10
|ЛНЗ
|17
|5
|5
|7
|17-21
|-4
|20
|0
|11
|ФК Александрия
|17
|4
|5
|8
|12-20
|-8
|17
|0
|12
|Заря
|15
|3
|6
|6
|16-19
|-3
|15
|0
|13
|Оболонь
|17
|3
|6
|8
|11-23
|-12
|15
|0
|14
|Металлист 1925
|18
|4
|3
|11
|19-32
|-13
|15
|0
|15
|Верес
|17
|2
|6
|9
|15-28
|-13
|12
|0
|16
|ФК Минай
|16
|0
|7
|9
|7-25
|-18
|7
|0
"Ворскла" - "Верес". Ставки и коэффициенты
"Ворскла" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Футбол "Вереса", который команда показала в домашней игре с "Колосом" (пусть и исход оказался не в их пользу), даёт основания полагать, что подопечные Шандрука навяжут серьёзную битву хозяевам. Есть подозрение, что в этот раз к ровенскому клубу футбольная фортуна будет более благосклонна, и им удастся добыть такое важное для себе очко.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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