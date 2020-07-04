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Шахтер - Динамо онлайн трансляция матча

Суперкубок Украины - 25 августа 2020, 21:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
1 - 2
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перерыв
Динамо
Киев
Ход матча
20' Де Пенья Карлос 31' Родригес Жерсон 37' Жуниор Мораес
Кто победит?
160 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
47%
Ничья
17%
Динамо
36%
Личные встречи
Шахтер
22
Побед
45
Игр
14
Побед
Динамо
Премьер-лига 2021
04.07.2020 - 19:30 Динамо 2 - 3 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
10.11.2019 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Динамо
Кубок Украины 2021
30.10.2019 - 19:30 Динамо 2 - 1 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
21.08.2020 - 19:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Колос В
Лига Европы 2021
17.08.2020 - 22:00 Интер 5 - 0 Завершен Шахтер П
Лига Европы 2021
11.08.2020 - 22:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Базель В
Лига Европы 2021
05.08.2020 - 19:55 Шахтер 3 - 0 Завершен Вольфсбург В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
29.07.2020 - 10:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Верес В
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
21.08.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 4 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
15.08.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершен Полесье В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 18:00 Динамо 1 - 2 Завершен Десна П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
07.08.2020 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Колос 2 - 0 Завершен Динамо П
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Новости команд
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Кто победит?
160 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
47%
Ничья
17%
Динамо
36%
Главные события
ГООЛ! Жуниор Мораес
37'
31'
Родригес Жерсон ГООЛ!
20'
Де Пенья Карлос ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 0
    Тайсон
    Нападающий
  • 0
    Тете
    Полузащитник
  • 0
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 0
    Антонио М.
  • 0
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 0
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 0
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 0
    Валерий Бондарь
  • 0
    Додо
    Защитник
  • 0
    Жуниор Мораес
    Нападающий
    37
  • 0
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 0
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 0
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 0
    Родригес Жерсон
    31
  • 0
    Де Пенья Карлос
    20
  • 0
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 0
    Александр Сирота
  • 0
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 0
    Александр Тымчик
    Защитник
  • 0
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 0
    Владислав Супряга
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
43'
Уголовой
Два подряд хороших угловых разыграли "оранжево-черные", пробить не удалось, столичная команда костьми ложится
41'
Опасный момент
Тете пробил на силу, невероятно опасно и Бущан не успевал отбить мяч, только перекладина спасла Динамо
40'
На кураже горняки стараются развить успех, но киевляне гасят этот запал физической активностью
37'
Гоооол!!!
Жуниор Мораес отыгрывает для Шахтера один мяч. Ошибка "бело-синих" в центре обороны, навес Тете и Мораес головой пробил без шансов - 1:2.
35'
Уголовой
Не опасный корнер разыграли киевляне, хотя Супряга выиграл верховой мяч и пробил головой - очень неточно
33'
Шахтер сильно нервничает
31'
Гоооол!!!
Родригес (Динамо) убежал в контратаку, увидел, что Пятов далеко вышел из ворот и перекинул его, а все ждали паса от Жерсона. Мяч парашутом залетел в дальнюю девятку - 0:2
30'
Всей командой Динамо в обороне, Шахтер старается взвинтить темп
27'
Что-то похожее на настоящий штурм ворот организовывают горняки, впрочем, до удара дело не доходит
25'
Опасный момент
Мораес после углового не поймал мяч, в хорошей позиции он находился, странно, что не смог пробить
24'
Инфо
Тем временем, дождь усилился и ветер разыгрался в Киеве
22'
Подопечные Кащтру возвращают себе контроль над мячом
19'
Опасный момент
Додо пробил издали очень опасно, Бущан отбил перед собой, защитники подстраховали и вынесли мяч
20'
Гоооол!!!
Де Пенья выводит Динамо вперед, первый же удар приносит успех киевлянам. Сидорчук навесил, защита прозевала и Де Пена без проблем переиграл Пятова - 0:1.
16'
Супряга вырывался на оперативный простор, хорошая была возможность для обострения, но форвард Динамо не успел к мячу, не хватило скорости
14'
Офсайд
Супряга во вне игры
13'
Невысокий темп, команды не рискуют и прощупывают слабые места
11'
Прессинг горняков, подопечные Луческу дальше центра поля почти не переходят
9'
Динамо зацепилось за мяч, хотя удалось сделать лишь несколько перепасовок недалеко от штрафной соперника
6'
Еще один прострел от Додо, довольно опасно, с трудом отбиваются киевляне
4'
Уголовой
Антонио не удачно разыграл стандарт, защитники легко выносят мяч
3'
Шахтер контролирует мяч, Динамо пока лишь обороняется
1'
Додо на скорости ворвался в штрафную, обыграл Караваева и прострелил в центр, Сидорчук выбил мяч - игры рукой не было, арбитр советовался с помощником ВАР
Свисток
Матч начался
Шахтер: 30. Пятов, 2. Додо, 77. Бондарь В., 4. Кривцов, 22. Матвиенко Н., 6. Степаненко, 8. Маркос Антонио, 21. Алан Патрик, 14. Тете, 7. Тайсон, 10. Жуниор Мораес
Запасные: 81. Трубин, 50. Болбат, 5. Хочолава, 20. Коваленко Вик., 27. Майкон Барберан, 19. Соломон, 11. Марлос, 70. Коноплянка, 99. Фернандо
Динамо: 1. Бущан, 20. Караваев, 24. Тымчик, 94. Кендзёра, 34. Сирота А., 5. Сидорчук, 14. Де Пена, 22. Родригес Ж., 29. Буяльский, 10. Шапаренко, 89. Супряга
Запасные: 71. Бойко, 17. Леднев, 25. Забарный, 15. Цыганков, 99. Дуэлунд, 18. Андриевский, 9. Фран Соль, 11. Цитаишвили
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция украинского Класичного Шахтер - Динамо.
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Анонс матча Шахтер - Динамо 25.08.2020, Суперкубок Украины

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Украины 2021.

Дата проведения матча: 25.08.2020
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Динамо (Киев):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Шахтер в предыдущем футбольном матче 04.07.2020 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Динамо можно посмотреть 25.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Суперкубок Украины. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Колос - 21.08.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Олимпик - 21.08.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Шахтер - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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