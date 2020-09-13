ФК Минай - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 13.09.2020
Время начала матча: 14:00
История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой ФК Александрия (Александрия):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу ФК Минай, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 13.09.2020 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин
Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против ФК Александрия - 13.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Минай.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против ФК Минай - 13.09.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Минай.
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