  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Минай - ФК Александрия Смотреть онлайн
В тренде

ФК Минай - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 сентября 2020, 14:00
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
1 - 0
Матч завершен
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
27' Юрий Панькив 43' Дмитрий Гречишкин
70' Дубра К.
Кто победит?
51 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
53%
Ничья
12%
ФК Александрия
35%
Личные встречи
ФК Минай
1
Побед
1
Игр
0
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 14:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 14:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Первая лига 2019/2020
13.08.2020 - 17:30 ФК Минай 1 - 0 Завершен Волынь В
Первая лига 2019/2020
07.08.2020 - 17:30 Авангард 0 - 2 Завершен ФК Минай В
Первая лига 2019/2020
03.08.2020 - 19:00 Рух 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Первая лига 2021
29.07.2020 - 18:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен Горняк-Спорт В
Показать больше
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 14:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
22.08.2020 - 19:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
25.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
51 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
53%
Ничья
12%
ФК Александрия
35%
Главные события
70'
Дубра К.
43'
Дмитрий Гречишкин
27'
Юрий Панькив
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 0
    Василий Пиняшко
  • 0
    Юрий Панькив
    Вратарь
    27
  • 0
    Павел Пашаев
    Защитник
  • 0
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 0
    Дубра К.
    70
  • 0
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 0
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
    43
  • 0
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 0
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 0
    Артём Ситало
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Свисток
Матч окончен
90+4'
Желтая карточка
Попович наказан за задержку времени
90+3'
Опасный момент
Безбородько опасно пробивал из пределов штрафной, выше улетел мяч
90+2'
Замена
Голодюк и Павлыш выходят вместо Шиндера и Меличенко
90+1'
Опасный момент
Какой шанс, обрезка у ворот александрийцев, Кныш выходил один на один с голкипером и пробил неточно
90'
Инфо
4 мин. добавлено
89'
Уголовой
Кныш навесил в штрафную, ничего опасного, мяч достался Панькиву
87'
Нуриев снова пробивал по воротам, и снова заблокирован его удар
85'
Офсайд
Устименко во вне игры
84'
Замена
Устименко у гостей заменил Мышенко, а у хозяев Снижко заменил Пиняшко
82'
Минай провел редкую контратаку, хотя малыми силами и ударом она не завершилась
79'
Поставили на ноги врачи Ковальца, хавбек еще одну атаку завершил ударом - в руки голкиперу
77'
Смачно стрелял по воротам Ковалец, затем упал, и просит помощь врачей
76'
Уголовой
Очень неудачно команда Шарана разыграла корнер, едва не получилась контратака у Миная
74'
Желтая карточка
Гордиенко сорвал атаку соперника
73'
Опасный момент
Ковалец головой пробивал в упор, очень опасно, Попович отбивает мертвый и безнадежный мяч
71'
Офсайд
Хорошая атака горожан, вот только Третьяков в офсайде
69'
Желтая карточка
Дубра К. (ФК Александрия) махнул мимо мяча, но попал в соперника
68'
Замена
Кожанов (Минай) уступил место на поле Кнышу
67'
Безбородько поспешил и пробил очень неточно
66'
Опасный момент
Кожанов навесил, а Шиндер опасно пробил головой - точности не хватило
65'
Замена
Грицук у гостей заменил Банаду
62'
Офсайд
Безбородько во вне игры
60'
Александрия все же берет мяч под свой контроль
58'
Хороший момент у Нуриева, но его удар заблокирован
57'
Ковалец и Третьяков организовали атаку и ворвались в штрафную, защитник выбил мяч, а арбитр не увидел и не назначил корнер
56'
Более жесткой стала игра, команды пытаются играть на встречных курсах, но много фолят
54'
Желтая карточка
Шаран решил поспорить с арбитром
52'
Опасный момент
Безбородько рвался к воротам, затем решил упасть, желая заработать пенальти - все чисто
49'
Желтая карточка
Гречишкин за споры с арбитром получает горчичник
48'
Гречишкин не смог пробить из хорошей позиции, более того, мяч попал ему в руку
46'
Замена
Безбородько у гостей заменил Ситало
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
Уголовой
Навес в штрафную Александрии завершился без удара
43'
Желтая карточка
Шиндер помешал голкиперу разыграть мяч
42'
Минай продолжает атаковать, Панькив на выходе забирает мяч
40'
Мышенко оказывают медпомощь
38'
Александрия старается активизироваться и обострить игру, но продолжает все чаще ошибаться
36'
Офсайд
Ситало во вне игры
34'
Гоооол!!!
Шиндер забивает после навеса с углового и удара головой. 1:0 Минай выходит вперед
31'
Опасный момент
Банада пробивал головой, над перекладиной, все знают, что Банада может пробить и лучше
29'
Едва пожар не возник в штрафной гостей, Пашаев неудачно выбил мяч, а Панькив только со второй попытки забрал мяч
26'
Опасный момент
Мышенко наносил опасный удар метров с 22-х, Попович справляется
27'
Желтая карточка
Юрий Панькив (ФК Александрия) наказан за споры с арбитром
24'
Уголовой
Не лучшим образом гости разыграли корнер, хотя атака продолжается вторым темпом
22'
Офсайд
Вне игры у Александрии
21'
Уголовой
Навес с углового, вратарь Миная легко забирает мяч
20'
Что-то похожее на атаку создали подопечные Шарана, впрочем, закарпатская команда легко отбивается
17'
Шиндер боролся за мяч после навеса в штрафную, показалось его сбили, нет - арбитр фола не увидел
15'
Хозяева выглядят интереснее. Еще один хороший выпад Миная, правда, защитники разобрались и Панькив вовремя вышел из ворот
12'
Контроль мяча александрийцев подводит, неожиданные потери случаются на ровном месте
10'
Опасный момент
Первый опасный момент, Кожанов пробивал из пределов штрафной, Панькив не дрогнул и забрал мяч
7'
В центре поля находится мяч, пока игра без ворот
5'
Равная игра без моментов, команды присматриваются друг к другу
3'
Неудачный навес в штрафную гостей, Панькив легко забирает мяч
2'
Шиндер заработал перспективный штрафной, Стецькив его сбил
Свисток
Матч начался
Александрия: 79. Панькив, 3. Гордиенко, 20. Пашаев П., 44. Банада, 90. Дубра, 98. Стецков, 27. Гречишкин, 6. Ковалец, 17. Лучкевич, 18. Ситало А., 77. Мышенко
Запасные: 31. Билык О., 4. Бабогло, 8. Довгий А., 10. Третьяков, 22. Грицук, 94. Задерака, 9. Безбородько, 99. Устименко
Минай: 1. Попович, 15. Маткобожик, 71. Лопыренок, 4. Сакив, 23. Ткачук А., 29. Кожанов, 44. Матич, 99. Меличенко, 7. Нуриев, 20. Пиняшко, 19. Шиндер
Запасные: 32. Каниболоцкий А., 6. Капаррос, 9. Машталир, 14. Голодюк, 90. Карноза, 16. Глагола, 17. Кныш
Добрый день, уважаемые футбольные болельщики, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ ФК Минай - ФК Александрия.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maldini (Киев)
13.09.2020 в 15:42
вСЕ УШЛИ НА ФРОНТ!Бедные болельщики футбола!Я им сочувствую!Сегодня не футбол для зрителя,а игра выкачать деньги с болельщика!!!ГРУСТНО,КОГДА ТЕБЯ ЛИШАЮТ ПОСЛЕДНЕЙ РАДОСТИ В ЖИЗНИ!Эх...капитализьм!!!!
Ответить
0
0
КРАТОЛ (Кропивницкий)
13.09.2020 в 14:13
Керівники каналу Футбол1-чому зараз не показує ваш канал цей футбол?
Ответить
0
0


Последние матчи
Завершен 22:00 - Вчера Кадис Кадис 0 Осасуна Осасуна 2 Завершен 21:45 - Вчера Кадис Кадис 0 Осасуна Осасуна 2 Завершен 21:45 - Вчера Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 0 Ньюкасл Ньюкасл 2 Завершен 21:45 - Вчера Сент-Этьен Сент-Этьен 2 Страсбур Страсбур 0 Завершен 19:30 - Вчера Гранада Гранада 2 Атлетик Атлетик 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча ФК Минай - ФК Александрия 13.09.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 13.09.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу ФК Минай, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 13.09.2020 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - ФК Александрия можно посмотреть 13.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против ФК Александрия - 13.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Минай.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против ФК Минай - 13.09.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Минай.

Следите за результатами матча ФК Минай - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.