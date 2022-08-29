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ФК Александрия - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 августа 2022, 15:00 - Олимпийский
Главный судья: Новохатный, Владимир
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
1 - 0
Обновить
40'
ФК Минай
Минай
Ход матча
23' Максим Третьяков
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
37%
Ничья
27%
ФК Минай
37%
П1: 1.96 Х: 2.75 П2: 4.94
П1: 1.91 Х: 2.63 П2: 5.50
П1: 1.96 Х: 2.75 П2: 4.94
П1: 1.96 Х: 2.75 П2: 4.94
П1: 1.92 Х: 2.85 П2: 5.70
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Александрия иМинай, когда Александрия играет дома, 3- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Александрия и Минай 3-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 5 встреч, команда Александрия выиграла 3 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Минай выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-2 в пользу команды Александрия
  • Игры прошлого года: 3-0 (Александрия дома) и 1-0 (Минай дома).
  • Минай проиграл 3 матчей подряд.
  • Минай без побед в последних 18 играх.
  • Минай проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Минай не выиграл ни в одном из последних 24 выездных матчей.
  • В домашних матчах Александрия не проигрывает Минай в последних 3 встречах.
  • Минай пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Александрия выигрывает первый тайм в 33% матчей, Минай выигрывает в 26% матчей.
  • Александрия выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Минай выигрывает в 26%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Александрия.
  • В их последнюю встречу команда Александрия победила в 3 гол(а).
  • Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • Из последних 5 встреч команда Александрия выиграла 3, команда Минай выиграла 2, 0 ничьи.
  • Александрия забивает 1.8 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 0.4 гола против команды Александрия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и Минай - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Александрия и Минай - 1.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Александрия забивает 1.43 гола, играя дома, а Минай забивает 0.71 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
3
Побед
5
Игр
1
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
05.12.2021 - 17:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 16:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 17:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 16:30 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2022/2023
25.08.2022 - 13:00 Ингулец 1 - 2 Завершен ФК Александрия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 14:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен ФК Александрия П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
13.02.2022 - 14:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Торпедо Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
10.02.2022 - 16:00 ФК Александрия 0 - 0 Завершен Тобол Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 15:00 ФК Александрия 2 - 1 Завершен Капфенберг В
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Последние матчи - ФК Минай
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Карпаты П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 12:00 ФК Минай 3 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021/2022
12.12.2021 - 19:30 Колос 2 - 1 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
05.12.2021 - 17:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен Динамо П
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Максим Третьяков
23'
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
37%
Ничья
27%
ФК Минай
37%
П1: 1.96 Х: 2.75 П2: 4.94
П1: 1.91 Х: 2.63 П2: 5.50
П1: 1.96 Х: 2.75 П2: 4.94
П1: 1.96 Х: 2.75 П2: 4.94
П1: 1.92 Х: 2.85 П2: 5.70
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 37
    Сергей Рыбалка
    Полузащитник
  • 29
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 22
    Biloshevskyi, Bogdan
    Защитник
  • 15
    Voloshyn, Vikentii
    Полузащитник
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
    23
  • 9
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 14
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 73
    Kobzar, Bohdan
    Нападающий
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Полузащитник
  • 13
    Бандура Александр
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
  • 8
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 3
    Иван Трубочкин
    Защитник
  • 16
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 9
    Дмитрий Касимов
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
  • 25
    Хорин, Олег
    Полузащитник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Gura, Yury
  • Володимир Шаран
Статистика матча
1
Удары мимо
2
2
Штрафные
3
Угловые
2
3
Фолы
2
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
Трансляция
30'
Олег Билык уверенно играет на выходе и перехватывает навес Дмитрия Касимова.
28'
Закарпатцы неудачно выполнили стандарт и едва не получили контратаку в ответ. Лишь надежная игра Игоря Гончара помогла избежать проблем.
23'
Гоооол!!!
Александрия немного нелогично открывает счёт! Максим Третьяков наказал соперника за неуверенную игру в обороне. Тем интереснее станет футбол!
21'
Опасный момент
Ещё один отличный момент имел Олег Вишневский! Первую попытку нападающего Миная заблокировал защитник, а со второй справился вратарь.
19'
Владислав Бабогло не нашёл других вариантов продолжения атаки, потому решил нанести дальний удар. Мяч прошёл над воротами.
15'
Стоит отметить игру Миная на старте встречи. Подопечные Владимира Шарана неплохо работают с мячом, контролируя ход матча.
12'
Опасный момент
Олег Билык спасает свою команду от пропущенного мяча! Вратарь Александрии среагировал на удар Олега Вишневского с близкого расстояния.
5'
Пока поединок проходит спокойно. Команды успели обменяться несколькими не слишком опасными атаками.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Александрии: Билык – Цуриков, Бабогло, Билошевский, Мирошниченко – Демченко, Рыбалка, Волошин – Третьяков (к), Кобзарь, Калитвинцев.
Инфо
Стартовый состав Миная: Бандура (к), Вишневский, Витенчук, Гончар, Горин, Касимов, Кулиев, Немчанинов, Твердохлеб, Трубочкин, Хахлёв.
Ужгородцы стартуют в чемпионате. UA-Football представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го раунда УПЛ между Александрией и Минаем.
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Анонс матча ФК Александрия - ФК Минай 29.08.2022, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Александрия (Александрия) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 29.08.2022
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой ФК Минай (Минай):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 05.12.2021 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Gura, Yury и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - ФК Минай можно посмотреть 29.08.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против Ингулец - 25.08.2022, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Игорь Леонов

Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Карпаты - 06.08.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился победой команды Карпаты.

Следите за результатами матча ФК Александрия - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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