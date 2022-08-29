ФК Александрия - ФК Минай онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Александрия иМинай, когда Александрия играет дома, 3- 0. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Александрия и Минай 3-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 5 встреч, команда Александрия выиграла 3 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Минай выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-2 в пользу команды Александрия

Игры прошлого года: 3-0 (Александрия дома) и 1-0 (Минай дома).

Минай проиграл 3 матчей подряд.

Минай без побед в последних 18 играх.

Минай проиграл 3 выездных матчей подряд.

Минай не выиграл ни в одном из последних 24 выездных матчей.

В домашних матчах Александрия не проигрывает Минай в последних 3 встречах.

Минай пропускает в каждом из последних 8 матчах.

Александрия выигрывает первый тайм в 33% матчей, Минай выигрывает в 26% матчей.

Александрия выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Минай выигрывает в 26%.

Победителем прошлой встречи была команда Александрия.

В их последнюю встречу команда Александрия победила в 3 гол(а).

Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.

Александрия's performance of the last 5 matches is better than Минай's.

Из последних 5 встреч команда Александрия выиграла 3, команда Минай выиграла 2, 0 ничьи.

Александрия забивает 1.8 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 0.4 гола против команды Александрия (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и Минай - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Александрия и Минай - 1.

Обе команды проиграли их последние матчи.