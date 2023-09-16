ФК Александрия - ФК Минай онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Александрия иМинай, когда Александрия играет дома, 3- 0. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Александрия и Минай 3-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 7 встреч, команда Александрия выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Минай выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-4 в пользу команды Александрия

Игры прошлого года: 2-1 (Александрия дома) и 1-1 (Минай дома).

Александрия без побед в последних 4 играх.

Минай без побед в последних 8 играх.

В домашних матчах Александрия не проигрывает Минай в последних 4 встречах.

Александрия не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Artem Shulyanskyi лучший бомбардир Александрия с 2 голами. Vadym Vitenchuk забил 2 раз за Минай

Год назад, Минай была на 11 месте в таблице с 5 очками. Сейчас они на 16 месте с 2 очками.

Александрия не забивает в последних 3 матчах.

Минай пропускает в каждом из последних 9 матчах.

Александрия выигрывает первый тайм в 32% матчей, Минай выигрывает в 14% матчей.

Александрия выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Минай выигрывает в 14%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.

Александрия's performance of the last 5 matches is better than Минай's.

У команды Александрия серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Александрия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Александрия выиграла 3, команда Минай выиграла 1, 1 ничьи.

Команда Александрия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.

Команда Минай выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.

Александрия забивает 1.8 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 0.6 гола против команды Александрия (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и Минай - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Александрия и Минай - 1.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды проиграли их последние матчи.