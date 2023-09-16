ФК Александрия - ФК Минай онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Александрия (Александрия) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе КСК Ника Стадион.
Дата проведения матча: 16.09.2023
Время начала матча: 19:00
История противостояний между командами ФК Александрия (Александрия) и командой ФК Минай (Минай):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 11.03.2023 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Руслан Ротань и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Ворскла - 02.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.
Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Шахтер - 02.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.
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