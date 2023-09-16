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ФК Александрия - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 16 сентября 2023, 19:00 - КСК Ника Стадион . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Andreevich, Sandor Alexander
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 0
Обновить
8'
ФК Минай
Минай
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Ход матча
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
32%
Ничья
39%
ФК Минай
29%
П1: 2.06 Х: 2.39 П2: 4.78
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Александрия иМинай, когда Александрия играет дома, 3- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Александрия и Минай 3-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 7 встреч, команда Александрия выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Минай выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-4 в пользу команды Александрия
  • Игры прошлого года: 2-1 (Александрия дома) и 1-1 (Минай дома).
  • Александрия без побед в последних 4 играх.
  • Минай без побед в последних 8 играх.
  • В домашних матчах Александрия не проигрывает Минай в последних 4 встречах.
  • Александрия не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Artem Shulyanskyi лучший бомбардир Александрия с 2 голами. Vadym Vitenchuk забил 2 раз за Минай
  • Год назад, Минай была на 11 месте в таблице с 5 очками. Сейчас они на 16 месте с 2 очками.
  • Александрия не забивает в последних 3 матчах.
  • Минай пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Александрия выигрывает первый тайм в 32% матчей, Минай выигрывает в 14% матчей.
  • Александрия выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Минай выигрывает в 14%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • У команды Александрия серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Александрия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Александрия выиграла 3, команда Минай выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Александрия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.
  • Команда Минай выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Александрия забивает 1.8 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 0.6 гола против команды Александрия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и Минай - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Александрия и Минай - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Александрия забивает 1.94 гола, играя дома, а Минай забивает 0.67 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
4
Побед
7
Игр
1
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2022/2023
11.03.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2022/2023
29.08.2022 - 15:00 ФК Александрия 2 - 1 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
05.12.2021 - 17:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 16:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 ФК Александрия 0 - 3 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 19:00 Заря 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
14.08.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2023/2024
05.08.2023 - 20:15 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 4 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2023/2024
05.08.2023 - 15:00 ФК Минай 0 - 3 Завершен ЛНЗ П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
32%
Ничья
39%
ФК Минай
29%
П1: 2.06 Х: 2.39 П2: 4.78
Составы команд
Стартовый состав
  • 77
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 5
    Savchenko, Roman
    Защитник
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 8
    Siheiev, Kyrylo
    Полузащитник
  • 9
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 10
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Полузащитник
  • 12
    Hernandez Jose
  • 16
    Biloshevskyi, Bogdan
    Защитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 55
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 13
    Бандура Александр
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Защитник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Полузащитник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Полузащитник
  • 6
    Андрей Ралюченко
    Полузащитник
  • 10
    Odaryuk, Volodimir
    Нападающий
  • 8
    Buleza, Andrii
    Защитник
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Защитник
  • 73
    Александр Мельник
    Защитник
  • 19
    Gunichev, Yegor
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Руслан Ротань
  • Володимир Шаран
LIVE
Трансляция матча ФК Александрия - ФК Минай
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
5'
Копина на газоне, неудачно приземлился, врачи на поле
4'
Минай сходил в атаку, но ребята Ротаня разобрались с фланговым навесом соперника
2'
Пока что все спокойно, вот Шулянскому очень неприятно прилетел мяч в лицо на фланге
1'
Свисток
Матч начался, Александрия развела с центра поля!
Инфо
Запасные Миная: Ольховый, Кемкин, Голубь, Кравчук, Панасенко, Гечев, Ременяк, Рогозинский, Солдат, Демиденко, Кораблин
Инфо
Стартовый состав Миная: Бандура, Немчанинов, Чуев, Витенчук, Твердохлеб, Ралюченко, Одарюк, Булеза, Дмитрук, Мельник, Гуничев
Инфо
Запасные Александрии: Долгий, Кравченко, Кулаковский, Андрейчук, Плакса, Джевани, Скорко, Мартынюк, Шостак, Михайленко, Ермаков
Инфо
Стартовый состав Александрии: Шевченко, Савченко, Ковалец, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Эрнандес, Белошевский, Копина, Смирный
Александрия идет на 9-м месте в таблице (7 очков), Минай - последний (2 балла)
Инфо
Начало матча - 19:00. Главный судья - Александр Шандор. На поединке будет работать система ВАР
Добрый вечер всем любителям украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 7-го тура УПЛ, в котором Александрия примет Минай
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Последние матчи
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Анонс матча ФК Александрия - ФК Минай 16.09.2023, Премьер-лига

Матч между командой ФК Александрия (Александрия) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 16.09.2023
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Александрия (Александрия) и командой ФК Минай (Минай):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 11.03.2023 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Руслан Ротань и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - ФК Минай можно посмотреть 16.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Ворскла - 02.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Шахтер - 02.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча ФК Александрия - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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