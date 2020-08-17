Шахтер - Интер онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Интер 27.10.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 27.10.2020

Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Интер (Милан):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Интер, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Интер и Шахтер в предыдущем футбольном матче 17.08.2020 закончилось со счетом: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Ворскла - 24.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Интер (Милан)

Год основания Интер (Милан): 1908

Страна: Италия

Тренер: Антонио Конте



Прошедший матч команды Интер был сыгран против Дженоа - 24.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Интер.

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