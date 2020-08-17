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Шахтер - Интер онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 27 октября 2020, 19:55
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Интер
Милан
Кто победит?
103 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
58%
Ничья
22%
Интер
19%
Личные встречи
Шахтер
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Интер
Лига Европы 2021
17.08.2020 - 22:00 Интер 5 - 0 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 14:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 19:55 Реал 2 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Десна 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Олимпик В
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
24.10.2020 - 18:45 Дженоа 0 - 2 Завершен Интер В
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 21:45 Интер 2 - 2 Завершен Боруссия Н
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 19:15 Интер 1 - 2 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 19:00 Интер 0 - 0 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 17:15 Лацио 1 - 1 Завершен Интер Н
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Новости команд
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Кто победит?
103 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
58%
Ничья
22%
Интер
19%
Составы команд
Стартовый состав
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 8
    Антонио М.
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 27
    Майкон
    Нападающий
  • 5
    Давид Хочолава
    Защитник
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 15
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 22
    Артуро Видаль
  • 77
    Марсело Брозович
    Полузащитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 6
    Де Врей Стефан
  • 33
    Данило Д`Амброзио
  • 10
    Мартинес Lautaro
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Главный арбитр встречи - Георги Кабаков.
"Шахтер", стартовый состав: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко — Майкон, Маркос Антонио — Марлос, Соломон, Тете — Дентиньо. Запасные: Пятов, Шевченко, Матвиенко, Витао, Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Вакула, Сиприано, Болбат, Судаков, Вьюнник.
"Интер", стартовый состав: Ханданович — Д`Амброзио, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Янг — Лукаку, Мартинес. Запасные: Паделли, Станкович, Коларов, Раноккья, Перишич, Эриксен, Дармиан, Моретти, Найнгголан, Веццони, Бонфанти, Пинамонти.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов: "Шахтер" - "Интер". Начало поединка - 19:55.
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Анонс матча Шахтер - Интер 27.10.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 27.10.2020
Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Интер (Милан):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Интер, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Интер и Шахтер в предыдущем футбольном матче 17.08.2020 закончилось со счетом: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Интер можно посмотреть 27.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Интер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Ворскла - 24.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший матч команды Интер был сыгран против Дженоа - 24.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Интер.

Следите за результатами матча Шахтер - Интер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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