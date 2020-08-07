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Рух - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 08 ноября 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Рух
Львов
0 - 1
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42'
Ингулец
Петрово
Ход матча
12' Александр Кучеренко 39' Александр Кучеренко
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Рух
32%
Ничья
45%
Ингулец
23%
Личные встречи
Рух
1
Побед
5
Игр
2
Побед
Ингулец
Первая лига 2019/2020
07.08.2020 - 17:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Рух
Первая лига 2021
20.10.2019 - 16:30 Рух 1 - 0 Завершен Ингулец
Первая лига 2018
27.03.2019 - 15:45 Ингулец 0 - 0 Завершен Рух
Первая лига 2018/2019
18.08.2018 - 18:30 Рух 0 - 1 Завершен Ингулец
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 19:30 Заря 4 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Львов Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Десна 2 - 1 Завершен Рух П
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Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 14:00 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 3 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 18:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен Ингулец П
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Новости команд
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Рух
32%
Ничья
45%
Ингулец
23%
Главные события
39'
Александр Кучеренко
12'
Александр Кучеренко
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 0
    Александр Кучеренко
    Защитник
    12
  • 0
    Денис Балан
    Защитник
  • 0
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 0
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 0
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 0
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 0
    Ника Сичинава
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
42'
Опасный момент
Федорчук совершил рывок и оказался в штрафной, не стал обрабатывать мяч, а пробил в дальний угол - впритирку со штангой пролетел мяч
41'
Сичинава рвался к воротам Руха, обыграл двух, третий защитник подстраховал и отобрал мяч
39'
Вторая желтая
А вот и интрига! Александр Кучеренко (Ингулец) рукой остановил Бойчка, сорвал опасную атаку и наказан за это второй желтой
37'
Рваный темп встречи, много фолов и остановок, почти не создают команды голевых моментов
36'
Желтая карточка
Семенко (Ингулец) грубо подкатился под соперника
33'
Федорчук пробил издали, неудобная позиция, да и сам удар не получился
31'
Кондраков подыграл себе рукой в штрафной гостей
30'
Желтая карточка
Страсти кипят на поле, Парамонов отмахнулся от Запорожца, было это возле бровки, сразу тренеры и партнеры вмешались и устроили разборки
28'
Кухарук сбил Сичинаву, опять же в районе центрального круга
27'
Снова досталось Бойчуку, в центре поля у нас почти все силовые единоборства
25'
Забросы мяча в штрафную гостей не приносят результата, что-то другое надо придумать львовянам
22'
Большими силами идет вперед Рух, Ингулец выстроил два эшелона обороны и умело сдерживает наступления хозяев поля
20'
Запорожец в штрафной хозяев отдал острый пас на Коваленко, который неудачно принял мяч и запорол перспективную комбинацию
19'
Рух продолжает атаковать
17'
Гоооол!!!
Бартулович пробил не идеально, голкипер коснулся мяча и мог отбивать его. Тем не менее, мяч оказался в сетке - 0:1.
17'
Опасный момент
Сичинава врывался в штрафную, его сбивал Копина - уверен арбитр. Пенальти!
14'
Первый удар в матче наносил Кондраков, сильно и неточно
12'
Желтая карточка
Богдан Бойчук (Рух) в следующей атаке сфолил, руками придержав оппонента
12'
Желтая карточка
Александр Кучеренко (Ингулец) наказан за срыв атаки соперника
10'
Средние скорости в игре, много позиционной борьбы и тактического противостояния
9'
Уголовой
Навес в штрафную хозяев, верховой мяч выиграли гости, хотя удара так и не последовало
7'
В центре поля столкнулись два игрока, медики выбегают на поле
5'
Крынский вступает в игру и отбивает мяч с близкой дистанции. Арбитр, правда, дает сигнал о нарушении правил у Руха в этой атаке
4'
Уголовой
Неопасно разыграли корнер львовяне, но продолжают атаку вторым темпом
2'
Хозяева активнее начинают игру, в центре поля контролируя мяч
Матч начался
Ингулец: 14. Крынский, 23. Кучеренко А., 39. Балан, 90. Семенко, 5. Запорожец Е., 10. Козак Ал., 11. Бартулович, 13. Коваленко И., 20. Фатеев, 28. Павлов, 49. Сичинава
Запасные: 1. Шуст, 17. Янаков Д., 18. Мкомола, 22. Белоцерковец, 29. Литвяк, 89. Синегуб, 31. Плохотнюк
Рух: 33. Бандура, 32. Стаменкович, 67. Парамонов, 5. Федорчук, 7. Климчук, 17. Мысык, 18. Мартынюк, 23. Бойчук Б., 30. Копина, 88. Кухарук, 19. Кондраков
Запасные: 21. Мысак, 4. Дуць, 12. Глига, 20. Харжевский, 10. Притула, 76. Бойчук И., 77. Калюжный И., 99. Русин Р., 97. Кухаревич
Добрый день, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Рух - Ингулец.
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Анонс матча Рух - Ингулец 08.11.2020, Премьер-лига

Матч между командой Рух (Львов) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 08.11.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Ингулец (Петрово):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и Рух в предыдущем футбольном матче 07.08.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - Ингулец можно посмотреть 08.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший поединок команды Рух был сыгран против ФК Минай - 01.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Заря - 01.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

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