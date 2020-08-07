Рух - Ингулец онлайн трансляция матча

Матч между командой Рух (Львов) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 08.11.2020
Время начала матча: 14:00
История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Ингулец (Петрово):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и Рух в предыдущем футбольном матче 07.08.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык
Прошедший поединок команды Рух был сыгран против ФК Минай - 01.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Заря - 01.11.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
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