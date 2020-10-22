  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Заря - Лестер Сити Смотреть онлайн
В тренде

Заря - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Лига Европы - 03 декабря 2020, 19:55
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
До начала
00 : 00 : 00
Лестер Сити
Лестер
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Заря
40%
Ничья
32%
Лестер Сити
28%
Личные встречи
Заря
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Лестер Сити
Лига Европы 2019/2020
22.10.2020 - 22:00 Лестер Сити 3 - 0 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 3 Завершен Заря В
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 19:55 АЕК 0 - 3 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 19:30 Заря 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Лига Европы 2019/2020
05.11.2020 - 22:00 Заря 1 - 4 Завершен АЕК П
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Заря Н
Показать больше
Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
30.11.2020 - 19:15 Лестер Сити 1 - 2 Завершен Фулхэм П
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 19:55 Брага 3 - 3 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2019/2020
22.11.2020 - 21:15 "Ливерпуль" 3 - 0 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2019/2020
08.11.2020 - 15:45 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Лига Европы 2019/2020
05.11.2020 - 22:00 Лестер Сити 4 - 0 Завершен Брага В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Заря
40%
Ничья
32%
Лестер Сити
28%
Составы команд
Стартовый состав
  • 20
    Абу Х.
  • 23
    Vasilj N. (В
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 21
    Дмитрий Иванисния
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 15
    Харви Барнс
    Полузащитник
  • 20
    Хамза Чодури
    Полузащитник
  • 12
    Дэниэл Уорд
  • 19
    Дженгиз Ундер
    Полузащитник
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 26
    Прат Д.
  • 21
    Pereira Ricardo
  • 25
    Онинье Ндиди
    Полузащитник
  • 5
    Уэс Морган
    Защитник
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
Запасные игроки
  • 8
    Максим Лунёв
    Нападающий
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 28
    Кристиан Фукс
    Защитник
  • 3
    Уэсли Фофана
  • 33
    Луке Томас
  • 17
    Айосе Перес
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 10
    Джонни Меддисон
  • 24
    Нампалис Менди
    Полузащитник
  • 38
    Такгало Канья Лешабела
  • 35
    Элдин Якупович
    Вратарь
Тренеры
Трансляция
Запасные: Якупович, Столярчик, Фофана, Мэддисон, Олбрайтон, Перес, Менди, Фухс, Томас, Лешабела, Флинн, Нелсон.
Лестер: Уорд — Рикарду, Морган, Сеюнджю, Джастин — Ндиди, Чаудри — Ундер, Прат, Барнс — Ихеаначо.
Запасные: Шевченко, Мацапура, Лунев, Перович, Агапов, Алефиренко, Пиддубный, Гринь, Сайядманеш.
Заря: Василь — Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс — Назарина — Юрченко, Кочергин — Кабаев — Гладкий, Громов.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Эспен Эскес (Норвегия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в рамках группы G. На поле стадиона "Славутич-Арена" (Запорожье, Украина) сыграют луганская Заря и Лестер.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 03:45 - Сегодня Интернасьонал Интернасьонал 0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0 Завершен 22:00 - Вчера "Ювентус" 3 Динамо Динамо 0 Завершен 22:00 - Вчера Брюгге Брюгге 3 "Зенит" 0 Завершен 22:00 - Вчера "Манчестер Юнайтед" 1 "Пари Сен-Жермен" 3 Завершен 22:00 - Вчера "Боруссия" 1 Лацио Лацио 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Заря - Лестер Сити 03.12.2020, Лига Европы

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021.

Дата проведения матча: 03.12.2020
Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Заря (Луганск) и командой Лестер Сити (Лестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Лестер Сити, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Лестер Сити и Заря в предыдущем футбольном матче 22.10.2020 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Лестер Сити можно посмотреть 03.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Заря - Лестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Заря был сыгран против ФК Минай - 29.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший матч команды Лестер Сити был сыгран против Фулхэм - 30.11.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Фулхэм.

Следите за результатами матча Заря - Лестер Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Европы и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен