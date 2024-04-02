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Лестер Сити сообщил об убытках в размере 89,7 млн фунтов стерлингов
Мы должны сосредоточиться на восстановлении (с)
Фото: twitter.com/LCFC
"Лестер Сити" объявил о расходах в размере 89,7 млн фунтов стерлингов за сезон 2022-23. Это увеличивает общие убытки клуба за последние три года в Премьер-лиге до 215 млн.
В прошлом месяце "Лисы" были обвинены в нарушении правил прибыли и устойчивого развития (PSR), связанных с обнародованными финансовыми показателями.
"Теперь мы должны сосредоточиться на восстановлении и возвращению в Премьер-лигу", - сказал исполнительный директор клуба Чемпионшипа Сьюзан Вилан.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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