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Лестер Сити сообщил об убытках в размере 89,7 млн фунтов стерлингов

Англия

Мы должны сосредоточиться на восстановлении (с)

Лестер Сити сообщил об убытках в размере 89,7 млн фунтов стерлингов

Фото: twitter.com/LCFC

Новина українською

"Лестер Сити" объявил о расходах в размере 89,7 млн фунтов стерлингов за сезон 2022-23. Это увеличивает общие убытки клуба за последние три года в Премьер-лиге до 215 млн.

В прошлом месяце "Лисы" были обвинены в нарушении правил прибыли и устойчивого развития (PSR), связанных с обнародованными финансовыми показателями.

"Теперь мы должны сосредоточиться на восстановлении и возвращению в Премьер-лигу", - сказал исполнительный директор клуба Чемпионшипа Сьюзан Вилан.

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Лестер Сити
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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