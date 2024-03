Бывшему чемпиону АПЛ грозит снятие очков

Чемпион Англии сезона 2015/16 "Лестер Сити", который сейчас выступает в Чемпионшипе, может столкнуться с проблемами. Как сообщает BBC, Премьер-лига обвинила "Лестер Сити" в нарушении правил расходования средств в течение последних трех сезонов в высшем дивизионе.

Дело клуба передали в независимую комиссию из-за нарушения правил прибыли и устойчивого развития (PSR) и непредоставления проверенной финансовой отчетности. Если их признают виновными, с них могут снять очки в чемпионате. Кроме этого, лисы также являются объектом отдельной финансовой проверки со стороны Английской футбольной лиги (EFL).

