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Бывшему чемпиону АПЛ грозит снятие очков

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Теперь руки дошли до Чемпионшипа

Бывшему чемпиону АПЛ грозит снятие очков

Getty Images / Global Images Ukraine

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Чемпион Англии сезона 2015/16 "Лестер Сити", который сейчас выступает в Чемпионшипе, может столкнуться с проблемами. Как сообщает BBC, Премьер-лига обвинила "Лестер Сити" в нарушении правил расходования средств в течение последних трех сезонов в высшем дивизионе.

Дело клуба передали в независимую комиссию из-за нарушения правил прибыли и устойчивого развития (PSR) и непредоставления проверенной финансовой отчетности. Если их признают виновными, с них могут снять очки в чемпионате. Кроме этого, лисы также являются объектом отдельной финансовой проверки со стороны Английской футбольной лиги (EFL).

В "Лестере", который вылетел в конце прошлого сезона, заявили, что "удивлены" и "разочарованы" тем, что действия Премьер-лиги происходят в то время, когда клуб не находится в высшем дивизионе. Клуб добавил, что будет "защищаться от любых незаконных действий со стороны футбольных органов, если они будут пытаться осуществить юрисдикцию там, где они не могут этого сделать".

Добавим, что "Лестер" еще не обнародовал свою отчетность за последний сезон в Премьер-лиге, но за 12 месяцев до мая 2022 года он потерял рекордные для клуба 92,5 миллиона фунтов стерлингов.

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Чемпионшип АПЛ Лестер Сити
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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