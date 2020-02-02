"Барселона" - Леванте онлайн трансляция матча

В домашних матчах Барселона не проигрывает Леванте в последних 15 встречах.

Леванте не проигрывает в последних 6 играх.

Барселона выигрывает первый тайм в 45% матчей, Леванте выигрывает в 24% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Леванте выигрывает в 24%.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Леванте's.

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 3, команда Леванте выиграла 2, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).

Барселона забивает 1.6 гола за матч против команды Леванте, а Леванте забивает 1.2 гола против команды Барселона (в среднем).

Барселона забивает 2.33 гола, играя дома, а Леванте забивает 1.35 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Леванте - 2.8.

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Леванте лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Леванте% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Леванте проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Леванте% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Леванте - 1.4.

Леванте забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

За последние 15 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 15 раз, 0 сыграла в ничью и 0 победы команды Леванте. Разница голов 49-7 в пользу команды Барселона.

Игры прошлого года: 2-1 (Барселона дома) и 3-1 (Леванте дома).

Барселона не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Леванте не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 30 встреч, команда Барселона выиграла 22 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Леванте выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 85-25 в пользу команды Барселона

Вы знали, что Барселона забил 20% голов между минутами 0-15?