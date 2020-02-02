  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. "Барселона" - Леванте Смотреть онлайн
В тренде

"Барселона" - Леванте онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 13 декабря 2020, 22:00 - Камп Ноу
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матча:
"Барселона"
Барселона
0 - 0
Обновить
20'
Леванте
Валенсия
Ход матча
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
50%
Ничья
25%
Леванте
25%
П1: 1.225 Х: 6.5 П2: 9.9
Интересные факты
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Леванте в последних 15 встречах.
  • Леванте не проигрывает в последних 6 играх.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 45% матчей, Леванте выигрывает в 24% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Леванте выигрывает в 24%.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Леванте's.
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 3, команда Леванте выиграла 2, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Барселона забивает 1.6 гола за матч против команды Леванте, а Леванте забивает 1.2 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Барселона забивает 2.33 гола, играя дома, а Леванте забивает 1.35 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Леванте - 2.8.
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Леванте лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Леванте% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Леванте проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Леванте% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Леванте - 1.4.
  • Леванте забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • За последние 15 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 15 раз, 0 сыграла в ничью и 0 победы команды Леванте. Разница голов 49-7 в пользу команды Барселона.
  • Игры прошлого года: 2-1 (Барселона дома) и 3-1 (Леванте дома).
  • Барселона не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Леванте не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 30 встреч, команда Барселона выиграла 22 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Леванте выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 85-25 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Барселона забил 20% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Леванте забил 23% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
"Барселона"
16
Побед
20
Игр
3
Побед
Леванте
Чемпионат Испании 2019/2020
02.02.2020 - 21:45 "Барселона" 2 - 1 Завершен Леванте
Чемпионат Испании 2019/2020
02.11.2019 - 18:45 Леванте 3 - 1 Завершен "Барселона"
Чемпионат Испании 2018
27.04.2019 - 22:00 "Барселона" 1 - 0 Завершен Леванте
Кубок Испании 2018
17.01.2019 - 22:30 "Барселона" 3 - 0 Завершен Леванте
Последние матчи - "Барселона"
Лига Чемпионов 2020/2021
08.12.2020 - 21:45 "Барселона" 0 - 3 Завершен "Ювентус" П
Чемпионат Испании 2020/2021
05.12.2020 - 22:00 Кадис 0 - 0 Завершен "Барселона" Н
Лига Чемпионов 2020/2021
02.12.2020 - 22:00 Ференцварош 0 - 3 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2019/2020
29.11.2020 - 15:15 "Барселона" 4 - 0 Завершен Осасуна В
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 22:00 Динамо 0 - 4 Завершен "Барселона" В
Показать больше
Последние матчи - Леванте
Чемпионат Испании 2020/2021
05.12.2020 - 16:00 Леванте 3 - 0 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2019/2020
27.11.2020 - 23:15 Вальядолид 1 - 1 Завершен Леванте Н
Чемпионат Испании 2019/2020
21.11.2020 - 15:15 Леванте 1 - 1 Завершен Эльче Н
Чемпионат Испании 2019/2020
08.11.2020 - 19:15 Леванте 1 - 1 Завершен "Алавес" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
01.11.2020 - 19:15 Гранада 1 - 1 Завершен Леванте Н
Показать больше
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
50%
Ничья
25%
Леванте
25%
П1: 1.225 Х: 6.5 П2: 9.9
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Марк-Андре тер Штеген
    Вратарь
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Де Йонг Ф.
  • 2
    Серджино Дест
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
  • 9
    Брэйтуэйт Мартин
  • 23
    Коке
    Защитник
  • 15
    Серхио Постиго
    Защитник
  • 19
    Карлос Клерк
    Полузащитник
  • 14
    Рубен Везу
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
14'
Инфо
Владение мячом - 70%/30% в пользу "Барселоны".
12'
Опасный момент
Де Фрутос принял мяч от Мелеро. Удар! Тер Штеген спас!
9'
Хозяева большими силами находится на чужой половине, но ударов в створ нет.
6'
Араухо перехватил подачу соперника на Гомеса. Атака гостей провалилась.
4'
"Барса" держит мяч под контролем и пытается развить атаку через центр. Почти без прессинга со стороны "Леванте".
1'
Опасный момент
Коутиньо пробил после прострела партнера с правого фланга! Над перекладиной!
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Рикардо Де Бургос.
"Барселона", стартовый состав: тер Штеген — Дест, Араухо, Лангле, Альба — де Йонг, Бускетс — Месси, Гризманн, Коутиньо — Брайтвейт. Запасные: Нето, Пенья, Аленья, Пьянич, Пуч, Педри, Тринкан, Матеус, Умтити, Фирпо, Мингеса, де ла Фуэнте.
"Леванте", стартовый состав: Айтор — Коке, Везу, Постиго, Клерк — Де Фрутос, Вукчевич, Мальса, Мелеро — Рохер, Гомес. Запасные: Вегас, Карденас, Сон, Гарсия, Пьер, Радоя, Дуарте, Леон, Моралес, Рочина, Мирамон.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Ла Лиги: "Барселона" - "Леванте". Начало поединка - 22:00.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 20:30 - Сегодня Порту Порту 2 Тондела Тондела 1 Завершен 19:30 - Сегодня Эльче Эльче 0 Гранада Гранада 1 Завершен 19:30 - Сегодня ФК Александрия ФК Александрия 0 Заря Заря 2 Завершен 19:15 - Сегодня Гент Гент 2 Стандард Стандард 1 Завершен 19:00 - Сегодня Байер Байер 4 Хоффенхайм Хоффенхайм 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Барселона" - Леванте 13.12.2020, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Барселона" (Барселона) и командой Леванте (Валенсия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 13.12.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Леванте (Валенсия):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Леванте осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Леванте в предыдущем футбольном матче 02.02.2020 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Леванте можно посмотреть 13.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Леванте, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против "Ювентус" - 08.12.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Леванте (Валенсия)
Год основания Леванте (Валенсия): 1909
Страна: Испания
Тренер: Пако Лопес

Предыдущий матч команды Леванте был сыгран против Хетафе - 05.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Леванте.

Следите за результатами матча "Барселона" - Леванте онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен