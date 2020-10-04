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"Ювентус" - Наполи онлайн трансляция матча

Суперкубок Италии - 20 января 2021, 22:00 - Гиглио
Главный судья: Паоло Валери
Рейтинг матча:
"Ювентус"
Турин
0 - 0
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17'
Наполи
Неаполь
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Ювентус"
40%
Ничья
33%
Наполи
27%
П1: 2.5700 Х: 3.4900 П2: 2.8200
Личные встречи
"Ювентус"
13
Побед
25
Игр
6
Побед
Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 21:45 "Ювентус" 0 - 0 Завершен Наполи
Кубок Италии 2021
17.06.2020 - 22:00 Наполи 0 - 0 Завершен "Ювентус"
Чемпионат Италии 2019/2020
26.01.2020 - 22:00 Наполи 2 - 1 Завершен "Ювентус"
Чемпионат Италии 2019/2020
31.08.2019 - 21:45 "Ювентус" 4 - 3 Завершен Наполи
Последние матчи - "Ювентус"
Чемпионат Италии 2020/2021
17.01.2021 - 21:45 Интер 2 - 0 Завершен "Ювентус" П
Кубок Италии 2020/2021
13.01.2021 - 21:45 "Ювентус" 3 - 2 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2020/2021
10.01.2021 - 21:45 "Ювентус" 3 - 1 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2020/2021
06.01.2021 - 21:45 Милан 1 - 3 Завершен "Ювентус" В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.01.2021 - 21:45 "Ювентус" 4 - 1 Завершен Удинезе В
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Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
17.01.2021 - 13:30 Наполи 6 - 0 Завершен Фиорентина В
Кубок Италии 2020/2021
13.01.2021 - 18:45 Наполи 3 - 2 Завершен Эмполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
10.01.2021 - 16:00 Удинезе 1 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
06.01.2021 - 19:00 Наполи 1 - 2 Завершен Специя П
Чемпионат Италии 2020/2021
03.01.2021 - 16:00 Кальяри 1 - 4 Завершен Наполи В
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Ювентус"
40%
Ничья
33%
Наполи
27%
П1: 2.5700 Х: 3.4900 П2: 2.8200
Составы команд
1
Войцех Щенсны
16
Хуан Куадрадо
19
Леонардо Бонуччи
3
Джорджио Кьеллини
13
Данило
44
Деян Кулусевски
30
Родриго Бентанкур
5
Артур
14
Уэстон Маккенни
7
Криштиану Роналду
22
Федерико Кьеза
25
Давид Оспина
22
Джованни Ди Лоренцо
44
Манолас, Константинос
26
Калиду Кулибали Йеро
6
Руй, Марио
4
Диего Демме
5
Бакайоко, Тиемуэ
11
Ирвинг Лосано
20
Пётр Зелиньский
24
Лоренцо Инсинье
37
Андреа Петагна
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 16
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 13
    Данило
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 37
    Андреа Петагна
  • 11
    Ирвинг Лосано
    Полузащитник
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 5
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 44
    Манолас, Константинос
    Защитник
  • 26
    Калиду Кулибали Йеро
    Нападающий
  • 6
    Руй, Марио
    Защитник
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
Запасные игроки
  • 41
    Фаджоли, Николо
    Нападающий
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 36
    Di Pardo, Alessandro
    Полузащитник
  • 56
    Ranocchia Filippo
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 8
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
  • 38
    Джанлука Фработта
    Защитник
  • 37
    Dragusin, Radu Matei
    Защитник
  • 77
    Джанлуиджи Буффон
    Вратарь
  • 31
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
  • 18
    Фернандо Льоренте
    Нападающий
  • 58
    Cioffi, Antonio
    Нападающий
  • 7
    Элмас, Элиф
    Полузащитник
  • 23
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
  • 33
    Амир Ррахмани
    Защитник
  • 19
    Никола Максимович
  • 31
    Фаузи Гулям
  • 16
    Никита Контини
  • 1
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
Тренеры
  • Андреа Пирло
  • Дженнаро Гаттузо
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
1
Штрафные
2
1
Фолы
1
2
Удары мимо
1
2
Угловые
1
1
Удары в створ
Трансляция
11'
Офсайд
Оспина парировал удар Данило с левого фланга штрафной, но офсайд еще в момент паса Кулусевски на бразильца свел эпизод на нет.
9'
Неточная попытка удара с подступов к штрафной от Артура, которому до этого удачно ассистировал Роналду.
7'
Уголовой
Удар Роналду из-за пределов штрафной был отправлен на угловой блоком от защитника, однако с двух попыток розыгрыша стандарта Юве так и не обострил.
5'
Уголовой
Манолас замыкал подачу углового с правого фланга в район ближней штанги ударом головой, но отправил мяч выше цели.
3'
Фол Лосано против Кьезы стал ответом на грубу игру Бентанкура против Зьелински эпизодом ранее.
1'
Проход правым флангом от Куадрадо был остановлен.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Мерет, Контини-Барановский, Гулам, Хисай, Максимович, Ррахмани, Эльмас, Лоботка, Мертенс, Политано, Льоренте, Чоффи.
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Демме, Бакайоко — Лосано, Зьелински, Инсинье — Петанья.
Запасные: Буффон, Пинсольо, ди Пардо, Драгузин, Фработта, Рабио, Рэмси, Фаджиоли, Раноккья, Бернардески, Мората.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Данило — Кьеза, Артур, Бентанкур, Маккенни — Кулусевски, Роналду.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Паоло Валери (Рим, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка финального поединка за Суперкубок Италии-2021. На поле стадиона "Мапеи" (Реджо-Эмилия, Италия) сыграют туринский Ювентус и неаполитанский Наполи.
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Анонс матча "Ювентус" - Наполи 20.01.2021, Суперкубок Италии

Противостояние между командой "Ювентус" (Турин) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Италии 2020, матч начнется на стадионе Гиглио.

Дата проведения матча: 20.01.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой Наполи (Неаполь):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Ювентус" и Наполи в предыдущем футбольном матче 04.10.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Наполи можно посмотреть 20.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Суперкубок Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Интер - 17.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Интер.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Прошедший матч команды Наполи был сыгран против Фиорентина - 17.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Наполи.

Следите за результатами матча "Ювентус" - Наполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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