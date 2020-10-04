"Ювентус" - Наполи онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ювентус" - Наполи 20.01.2021, Суперкубок Италии

Противостояние между командой "Ювентус" (Турин) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Италии 2020, матч начнется на стадионе Гиглио.

Дата проведения матча: 20.01.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой Наполи (Неаполь):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Ювентус" и Наполи в предыдущем футбольном матче 04.10.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Интер - 17.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Интер.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)

Год основания Наполи (Неаполь): 1926

Страна: Италия

Тренер: Дженнаро Гаттузо



Прошедший матч команды Наполи был сыгран против Фиорентина - 17.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Наполи.

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