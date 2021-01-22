"Алавес" - Реал онлайн трансляция матча

Депортиво Алавес получил 6 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Ла Лига

Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 5-4-1

Лукас Перес лучший бомбардир Депортиво Алавес с 4 голами. Карим Бензема забил 8 раз за Реал Мадрид

Лукас Перес отдал больше всего передач в Депортиво Алавес с 2 передачами. Карим Бензема лучший распасовщик Реал Мадрид (5 передач)

Флориан Леженю получил больше всего желтых карточек (7) в Депортиво Алавес. Каземиро получил 7 в Реал Мадрид.

Депортиво Алавес проиграл 3 матчей подряд.

Наиболее популярный счет между Депортиво Алавес и Реал Мадрид 0-3. 4 игры закончились с этим результатом.

Депортиво Алавес выигрывает первый тайм в 15% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 42% матчей.

Депортиво Алавес выигрывает первую половину матча в 15% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 42%.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Депортиво Алавес's.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Депортиво Алавес.

Из последних 5 встреч команда Депортиво Алавес выиграла 2, команда Реал Мадрид выиграла 3, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Депортиво Алавес.

В их последнюю встречу команда Депортиво Алавес победила в 1 гол(а).

Депортиво Алавес забивает 0.8 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.6 гола против команды Депортиво Алавес (в среднем).

Депортиво Алавес забивает 0.82 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.56 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Депортиво Алавес и Реал Мадрид - 2.4.

Когда Депортиво Алавес лидирует 1-0 дома, они побеждают в Депортиво Алавес% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Депортиво Алавес проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Депортиво Алавес% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Депортиво Алавес и Реал Мадрид - 0.6.

В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Депортиво Алавес (2-0 дома и 2-1 на выезде)

Депортиво Алавес проиграл последние 3 матчи в Ла Лига.

За последние 10 встреч когда команда Депортиво Алавес играла дома, команда Депортиво Алавес выиграла 1 раз, 2 сыграла в ничью и 7 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 23-8 в пользу команды Реал Мадрид.

Депортиво Алавес не забивает в 4 из их 10 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Реал Мадрид не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 21 встреч, команда Депортиво Алавес выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 55-16 в пользу команды Реал Мадрид

Вы знали, что Депортиво Алавес забил 24% голов между минутами 0-15?

Вы знали, что Депортиво Алавес забил 25% голов между минутами 31-45?