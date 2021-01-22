"Алавес" - Реал онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Мендисорроса.
Дата проведения матча: 23.01.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой Реал (Мадрид):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Алавес", тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Реал и "Алавес" в предыдущем футбольном матче 28.11.2020 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Фернандес Антунья Абелардо и Bettoni, David разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Год основания "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Страна: Испания
Тренер: Асьер Гаритано
Предыдущий поединок команды "Алавес" был сыгран против "Севилья" - 19.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Севилья".
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Атлетик - 14.01.2021, в рамках чемпионата Суперкубок Испании 2020/2021 и закончился победой команды Атлетик.
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