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"Алавес" - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 23 января 2021, 21:45 - Мендисорроса
Главный судья: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матча:
"Алавес"
Витория-Гастейс
0 - 1
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39'
Реал
Мадрид
Ход матча
9' Хоакин 15' Карлос Каземиро
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
"Алавес"
30%
Ничья
40%
Реал
30%
П1: 7.4000 Х: 4.6800 П2: 1.3840
П1: 6.5000 Х: 4.7500 П2: 1.4500
П1: 7.4000 Х: 4.6800 П2: 1.3840
П1: 7.7000 Х: 4.8800 П2: 1.4400
П1: 6.6000 Х: 4.4000 П2: 1.5200
П1: 6.6500 Х: 4.5000 П2: 1.5000
Интересные факты
  • Депортиво Алавес получил 6 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Ла Лига
  • Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 5-4-1
  • Лукас Перес лучший бомбардир Депортиво Алавес с 4 голами. Карим Бензема забил 8 раз за Реал Мадрид
  • Лукас Перес отдал больше всего передач в Депортиво Алавес с 2 передачами. Карим Бензема лучший распасовщик Реал Мадрид (5 передач)
  • Флориан Леженю получил больше всего желтых карточек (7) в Депортиво Алавес. Каземиро получил 7 в Реал Мадрид.
  • Депортиво Алавес проиграл 3 матчей подряд.
  • Наиболее популярный счет между Депортиво Алавес и Реал Мадрид 0-3. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Депортиво Алавес выигрывает первый тайм в 15% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 42% матчей.
  • Депортиво Алавес выигрывает первую половину матча в 15% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 42%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Депортиво Алавес's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Депортиво Алавес.
  • Из последних 5 встреч команда Депортиво Алавес выиграла 2, команда Реал Мадрид выиграла 3, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Депортиво Алавес.
  • В их последнюю встречу команда Депортиво Алавес победила в 1 гол(а).
  • Депортиво Алавес забивает 0.8 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.6 гола против команды Депортиво Алавес (в среднем).
  • Депортиво Алавес забивает 0.82 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.56 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Депортиво Алавес и Реал Мадрид - 2.4.
  • Когда Депортиво Алавес лидирует 1-0 дома, они побеждают в Депортиво Алавес% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Депортиво Алавес проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Депортиво Алавес% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Депортиво Алавес и Реал Мадрид - 0.6.
  • В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Депортиво Алавес (2-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Депортиво Алавес проиграл последние 3 матчи в Ла Лига.
  • За последние 10 встреч когда команда Депортиво Алавес играла дома, команда Депортиво Алавес выиграла 1 раз, 2 сыграла в ничью и 7 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 23-8 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Депортиво Алавес не забивает в 4 из их 10 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Мадрид не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 21 встреч, команда Депортиво Алавес выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 55-16 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Депортиво Алавес забил 24% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Депортиво Алавес забил 25% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 27% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
"Алавес"
2
Побед
9
Игр
7
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
28.11.2020 - 21:45 Реал 1 - 2 Завершен "Алавес"
Чемпионат Испании 2019/2020
10.07.2020 - 22:45 Реал 2 - 0 Завершен "Алавес"
Чемпионат Испании 2019/2020
30.11.2019 - 13:45 "Алавес" 1 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018
03.02.2019 - 21:45 Реал 3 - 0 Завершен "Алавес"
Последние матчи - "Алавес"
Чемпионат Испании 2020/2021
19.01.2021 - 22:30 "Алавес" 1 - 2 Завершен "Севилья" П
Кубок Испании 2020/2021
16.01.2021 - 13:00 Алмерия 5 - 0 Завершен "Алавес" П
Чемпионат Испании 2020/2021
10.01.2021 - 17:15 Кадис 3 - 1 Завершен "Алавес" П
Кубок Испании 2020/2021
06.01.2021 - 20:00 Депортиво 0 - 1 Завершен "Алавес" В
Чемпионат Испании 2020/2021
03.01.2021 - 17:15 "Алавес" 1 - 2 Завершен "Атлетико" П
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Последние матчи - Реал
Суперкубок Испании 2020/2021
14.01.2021 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Атлетик П
Чемпионат Испании 2020/2021
09.01.2021 - 22:00 Осасуна 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
02.01.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2020/2021
30.12.2020 - 22:30 Эльче 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
23.12.2020 - 20:45 Реал 2 - 0 Завершен Гранада В
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
"Алавес"
30%
Ничья
40%
Реал
30%
П1: 7.4000 Х: 4.6800 П2: 1.3840
П1: 6.5000 Х: 4.7500 П2: 1.4500
П1: 7.4000 Х: 4.6800 П2: 1.3840
П1: 7.7000 Х: 4.8800 П2: 1.4400
П1: 6.6000 Х: 4.4000 П2: 1.5200
П1: 6.6500 Х: 4.5000 П2: 1.5000
Главные события
15'
Карлос Каземиро ГООЛ!
Хоакин
9'
Составы команд
1
Фернандо Пачеко
3
Рубен Дуарте
22
Леженю, Флориан
5
Лакуардия, Виктор
23
Хоакин
11
Луис Риоха
8
Томас Пина
6
Батталиа, Родриго
21
Агиррегабирия, Мартин
16
Эдгар
9
Хоселу
1
Тибо Куртуа
17
Лукас Васкес
3
Милитан, Эдер
5
Рафаэль Варан
23
Ферлан Менди
8
Тони Кроос
14
Карлос Каземиро
10
Лука Модрич
11
Марко Асенсио
9
Карим Бензема
7
Эден Азар
Стартовый состав
  • 16
    Эдгар
  • 9
    Хоселу
    Нападающий
  • 11
    Луис Риоха
  • 8
    Томас Пина
    Полузащитник
  • 6
    Батталиа, Родриго
    Полузащитник
  • 21
    Агиррегабирия, Мартин
    Защитник
  • 3
    Рубен Дуарте
    Защитник
  • 22
    Леженю, Флориан
    Защитник
  • 5
    Лакуардия, Виктор
    Защитник
  • 23
    Хоакин
    Полузащитник
    9
  • 1
    Фернандо Пачеко
    Вратарь
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 7
    Эден Азар
    Нападающий
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
    15
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 7
    Лукас Перес
    Нападающий
  • 24
    Хота
    Полузащитник
  • 18
    Бургуи
    Нападающий
  • 29
    Sainz, Borja
    Полузащитник
  • 20
    Пере Понс Риера
  • 19
    Ману Гарсия
  • 2
    Альберто Родригес
    Защитник
  • 17
    Адриан Марин
    Защитник
  • 26
    Хави Лопес
    Полузащитник
  • 13
    Антонио Сивера
    Вратарь
  • 14
    Дейверсон
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 31
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 32
    Chust, Victor
    Защитник
  • 13
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 26
    Альтубе, Диего
    Вратарь
  • 20
    Винисиус Жуниор
Тренеры
  • Фернандес Антунья Абелардо
  • Bettoni, David
Статистика матча
37%
Владение мячом
63%
5
Удары мимо
2
Штрафные
3
3
Фолы
1
Угловые
2
1
ЖК
Удары в створ
3
1
Блокировано ударов
1
Трансляция
23'
Повреждение у Батальи, после столкновения в воздухе м Милитаном в центре поля.
21'
Опасный момент
Менди! Модрич внешней стороной стопы из центрального круга отправил партнера один на один с голкипером, но защитник пробил в сторону от ближней штанги в завершении, хотя и на дальнюю уже набегал партнер.
19'
Кроос подавал штрафной в левом фланге на дальнюю штангу, где не нашлось кому зацепиться за мяч.
17'
Реал основательно перешел на чужую половину в данные минуты.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Каземиро замкнул ударом головой под ближнюю штангу подачу Крооса с углового в правом фланге в центр штрафной!
14'
Опасный момент
Модрич отдал тонкий заброс в правый фланг штрафной на Бензема, однако Карим не смог переиграть Пачеко с первой попытки, а добивание голкипер перевел в ближний каркас ворот!
13'
Опасный момент
Пинья замыкал ударом влет подачу с левого фланга в центр штрафной, но пробил в сторону от правой штанги!
12'
Опасный момент
Модрич выстрелил с дальней дистанции немногим выше перекладины у правой девятки!
10'
Милитан головой замыкал подачу со штрафного с левого фланга, но не смог переправить мяч в створ.
9'
Желтая карточка
Почти у лицевой границы поля в правом фланге обороны Наварро сбил подкатом Менди.
7'
Реал осторожно владеет мячом у центральной линии.
5'
Вырвался Алавес в атаку через левый фланг, после чего Эдгар покатил в зону перед штрафной под удар Хоселу, но тот попал в Варана своим выстрелом сходу.
3'
Фол в атаке со стороны Хоселу у чужой штрафной.
1'
Реал начал с контроля мяча на чужой половине, но первую атаку запорол в результате неточной передачи на обострение.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Лунин, Альтубе, Иско, Бланко, Мариано, Винисус, Марсело, Одриосола, Чуст.
Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Милитан, Варан, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Азар.
Запасные: Сивера, Тачи, Бургуй, Гарсия, Лопес, Марин, Хота, Перес, Понс, Сайнс.
Алавес: Пачеко — Наварро, Лагуардиа, Лежен, Дуарте — Мартин, Батталья, Пинья, Риоха — Хоселу, Эдгар.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 20-го тура испанской Примеры. На поле стадиона "Мендисорроса" (Витория-Гастейс, Испания) сыграют Алавес и мадридский Реал.
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Анонс матча "Алавес" - Реал 23.01.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Мендисорроса.

Дата проведения матча: 23.01.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Алавес", тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Реал и "Алавес" в предыдущем футбольном матче 28.11.2020 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Фернандес Антунья Абелардо и Bettoni, David разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Алавес" - Реал можно посмотреть 23.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Алавес" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Год основания "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Страна: Испания
Тренер: Асьер Гаритано

Предыдущий поединок команды "Алавес" был сыгран против "Севилья" - 19.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Севилья".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Атлетик - 14.01.2021, в рамках чемпионата Суперкубок Испании 2020/2021 и закончился победой команды Атлетик.

Следите за результатами матча "Алавес" - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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