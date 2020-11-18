Италия - Северная Ирландия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Италия и командой Северная Ирландия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Эннио Тардини.
Дата проведения матча: 25.03.2021
Время начала матча: 21:45
Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Иан Бараклу разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Джампьеро Вентура
Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Босния и Герцеговина - 18.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Италия.
Название: Северная Ирландия
Страна: Северная Ирландия
Тренер: Майкл О’Нил
Прошедший поединок команды Северная Ирландия был сыгран против Румыния - 18.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился ничьей.
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