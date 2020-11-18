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Италия - Северная Ирландия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 25 марта 2021, 21:45 - Эннио Тардини
Главный судья: Palabıyık, Ali
Рейтинг матча:
Италия
1 - 0
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31'
Северная Ирландия
Ход матча
14' Верарди, Доменико
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Италия
33%
Ничья
33%
Северная Ирландия
33%
П1: 1.05 Х: 13.00 П2: 41.00
П1: 1.06 Х: 13.00 П2: 34.00
Последние матчи - Италия
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Босния и Герцеговина 0 - 2 Завершен Италия В
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Италия 2 - 0 Завершен Польша В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Нидерланды Н
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Польша 0 - 0 Завершен Италия Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:45 Италия 0 - 0 Завершен Молдова Н
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Последние матчи - Северная Ирландия
Новости команд
Главные события
ГООЛ! Верарди, Доменико
14'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Италия
33%
Ничья
33%
Северная Ирландия
33%
П1: 1.05 Х: 13.00 П2: 41.00
П1: 1.06 Х: 13.00 П2: 34.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 5
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 21
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 10
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 16
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 11
    Верарди, Доменико
    Нападающий
    14
  • 13
    Корри Эванс
    Полузащитник
  • 21
    Джошуа Мадженнис
    Вратарь
  • 20
    Крейг Кэткарт
    Защитник
  • 19
    Майкл Смит
    Защитник
  • 18
    Гэвин Уайт
  • 17
    Пэдди Макнейр
  • 16
    Макканн, Алистар
    Полузащитник
  • 14
    Стюарт Даллас
    Полузащитник
  • 8
    Стивен Дэвис
    Полузащитник
  • 5
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 1
    Пикок-Фаррелл, Бэйли
    Вратарь
Запасные игроки
  • 14
    Винченцо Грифо
    Полузащитник
  • 18
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 8
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 15
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 4
    Леонардо Спинаццола
    Полузащитник
  • 2
    Джованни Ди Лоренцо
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 12
    Крагно, Алессио
    Вратарь
  • 1
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
  • 9
    Андреа Белотти
    Нападающий
  • 11
    Шейн Фергюсон
    Полузащитник
  • 15
    Томпсон, Джордан
    Полузащитник
  • 3
    Мэттью Кеннеди
    Нападающий
  • 9
    Лавери, Шейн
    Нападающий
  • 7
    Найал Макгинн
    Полузащитник
  • 6
    Савиль, Джордж
    Полузащитник
  • 22
    Браун, Киарон
    Защитник
  • 4
    Ballard, Daniel
    Защитник
  • 2
    Конор Маклафлин
    Защитник
  • 12
    Хазард, Конор
    Вратарь
  • 23
    Hughes, Liam
    Вратарь
  • 10
    Кайл Лафферти
    Нападающий
Тренеры
  • Роберто Манчини
  • Иан Бараклу
Статистика матча
63%
Владение мячом
37%
4
Удары в створ
3
Штрафные
3
Угловые
2
1
Офсайды
Сейвы
3
2
Фолы
3
2
Удары мимо
Блокировано ударов
1
Трансляция
26'
Офсайд
Офсайд у Берарди при передаче на ход в правый фланг атаки.
23'
Опасный момент
Инсинье сходу из центральной зоны перед штрафной завершал передачу пяткой от Иммобиле, но отправил мяч в руки голкиперу.
21'
Уголовой
Фол против Доннаруммы во вратарской при подаче с правого фланга.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Прозевали рывок Берарди к лицевой на правом фланге штрафной под пас на ход от Флоренциы с центральной линии, после чего был нанесен удар под перекладину с острого угла!
12'
Опасный момент
Флоренци подготовил великолепный дальний пас с правого фланга в центр штрафной для Иммобиле, но Чиро, приняв мяч на грудь, вторым касанием по нему просто не попал!
19'
Опасный момент
Эмерсон замыкал подачу с правого фланга ударом головой в падении из центра штрафной в дальний угол, но взял чуть левее от цели.
11'
Пас вехом на ход Инсинье в левый фланг штрафной оказался слишком сильным.
17'
От Северной Ирландии видим контроль мяча на чужой половине, но нет продвижения к штрафной.
9'
Штрафной в правом фланге будет исполнять Смит.
8'
Пауза в матче затянулась.
6'
Гарсия врезал в глаз Бакасетасу в верховой борьбе в центре поля.
4'
Уайт дал между Флоренци в левом фланге чужой штрафной, после чего Локателли блокировал его удар.
3'
Гости поджимают итальянцев на старте! Начало очень нервное.
1'
Обостряющий навес с правого фланга от Корри был перехвачен.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Азар, Хьюз, Маклафлин, Кеннеди, Баллард, Сэвилл, Макгинн, Лейвери, Лафферти, Фергюссон, Томпсон, Браун.
Северная Ирландия: Пикок-Фаррел — Смит, Кэткарт, Дж. Эванс, Даллас — Макнейр — К. Эванс, Дэвис, Макканн — Уайт, Мадженнис.
Запасные: Сиригу, Краньо, Ди Лоренцо, Спинаццола, Пессина, Белотти, Грифо, Ачерби, Барелла, Бернардески, Кьеза, Манчини.
Италия: Доннарумма — Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон — Пеллегрини, Локателли, Верратти — Берарди, Иммобиле, Инсинье.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Али Палабийик (Анкара, Турция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2022 в рамках группы C. На поле стадиона "Эннио Тардини" (Парма, Италия) сыграют Италия и Северная Ирландия.
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Анонс матча Италия - Северная Ирландия 25.03.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Италия и командой Северная Ирландия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Эннио Тардини.

Дата проведения матча: 25.03.2021
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Иан Бараклу разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Италия - Северная Ирландия можно посмотреть 25.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Италия - Северная Ирландия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Джампьеро Вентура

Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Босния и Герцеговина - 18.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Северная Ирландия
Страна: Северная Ирландия
Тренер: Майкл О’Нил

Прошедший поединок команды Северная Ирландия был сыгран против Румыния - 18.11.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Италия - Северная Ирландия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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