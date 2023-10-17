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Отбор на Евро. Группа H. Дания и Словения победами подтверждают амбиции
Ясно еще не все, но многое
Getty Images/Global Images Ukraine
В группе H отбора
В более раннем слоте Казахстан неожиданно обыграл Финляндию 2:1, а вечером состоялось еще два поединка.
В одном из них Дания не без проблем, но все же обыграла на выезде Сан-Марино 2:1.
Более интересным выглядел в Белфасте, где Северная Ирландия принимала Словению. Словенцы забили уже на 5-й минуте, еще один гол гостей был отменен из-за офсайда. Фактически весь второй тайм хозяева отыграли в меньшинстве из-за удаления Шея Чарльза, но все-таки пытались напрягать оборону словенцев.
В итоге, гости отстояли минимальную победу 1:0 и вместе с датчанами возглавляют группу.
В следующем туре лидеры сыграют между собой в Копенгагене и победитель матча получит путевку на Евро. Проигравшему, придется ждать последнего тура, чтобы оформить свои претензии.
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