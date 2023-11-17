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Отбор на Евро-2024. Финляндия громит Северную Ирландию 4:0
Финны идут четвертыми в группе H
17 ноября состоялся матч квалификации на Евро-2024 группы G, в котором встречались Финляндия и Северная Ирландия. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу финнов, голами отметились: Пахьянпало 42, Хоканс 48, Пукки 74, Лод 88.
После этой победы финны набрали 15 очков, они отстают от казахов, которые идут на 3 месте на 3 очка перед последним туром, сборная Северной Ирландии на 5 месте с 6 очками.
Отбор к Евро-2024
Финляндия - Северная Ирландия 4:0
Голы: Пахьянпало 42, Хоканс 48, Пукки 74, Лод 88.
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