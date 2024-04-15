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Вингер Кастельфиорентино умер в возрасте 26 лет из-за сердечного приступа

Италия
Обновлено

Инцидент произошел в воскресенье во время матча против Ланчотто Кампи

Вингер Кастельфиорентино умер в возрасте 26 лет из-за сердечного приступа

football-italia

Новина українською

Вингер "Кастельфиорентино", которая представляет пятый дивизион чемпионата Италии, Маттиа Джани умер в возрасте 26 лет из-за сердечного приступа на поле.

Инцидент произошел в воскресенье, команда играла против "Ланчотто Кампи". На 15-й минуте матча Джани потерял сознание и упал на газон. Врачи немедленно выбежали на поле, чтобы сделать массаж сердца и отвезти в больницу.

Сегодня утром, 15 апреля, врачи констатировали смерть.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.04.2024 в 19:20
RIP! Але яка це країна і яка ліга?
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Комментарии 2
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.04.2024 в 19:20
RIP! Але яка це країна і яка ліга?
Ответить
0
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avatar
scorpius (Ck)
15.04.2024 в 19:06
sticker
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