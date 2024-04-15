Вингер Кастельфиорентино умер в возрасте 26 лет из-за сердечного приступа

Вингер "Кастельфиорентино", которая представляет пятый дивизион чемпионата Италии, Маттиа Джани умер в возрасте 26 лет из-за сердечного приступа на поле.

Инцидент произошел в воскресенье, команда играла против "Ланчотто Кампи". На 15-й минуте матча Джани потерял сознание и упал на газон. Врачи немедленно выбежали на поле, чтобы сделать массаж сердца и отвезти в больницу.

Сегодня утром, 15 апреля, врачи констатировали смерть.