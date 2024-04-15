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Вингер Кастельфиорентино умер в возрасте 26 лет из-за сердечного приступа
Инцидент произошел в воскресенье во время матча против Ланчотто Кампи
football-italia
Вингер "Кастельфиорентино", которая представляет пятый дивизион чемпионата Италии, Маттиа Джани умер в возрасте 26 лет из-за сердечного приступа на поле.
Инцидент произошел в воскресенье, команда играла против "Ланчотто Кампи". На 15-й минуте матча Джани потерял сознание и упал на газон. Врачи немедленно выбежали на поле, чтобы сделать массаж сердца и отвезти в больницу.
Сегодня утром, 15 апреля, врачи констатировали смерть.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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15.04.2024 в 19:20
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