Артета продолжает искать левого защитника. В Арсенале уже 6 игроков, которые могут закрыть эту позицию

Главный тренер " Арсенала " Микель Артета ищет нового левого защитника, сообщает The Athletic.

В клубе уже 6 игроков, которые могут сыграть на данной позиции, однако все они не закрывают проблемную позицию, как бы того хотелось тренеру.

Кроме Александра Зинченко, на данной позиции могут сыграть Якуб Кивер, Такехиро Томиясу и Юрриен Тимбер, также как и Киран Тирни и Нуну Тавареш отправлены в аренду.

Также отмечается, что с рядом игроков, в том числе и с Зинченко, клуб пока что не спешит продлевать контракт.

Напомним, что контракт украинца с клубом будет действовать еще 2 года. Александр перешел из "Манчестер Сити" в "Арсенал" летом 2022 года за 35 млн евро.

В этом сезоне Зинченко провел 33 матча за "Арсенал", отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.