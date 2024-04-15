Артета продолжает искать левого защитника. В Арсенале уже 6 игроков, которые могут закрыть эту позицию
Артета все никак не может найти идеального для себя левого защитника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
В клубе уже 6 игроков, которые могут сыграть на данной позиции, однако все они не закрывают проблемную позицию, как бы того хотелось тренеру.
Кроме Александра Зинченко, на данной позиции могут сыграть Якуб Кивер, Такехиро Томиясу и Юрриен Тимбер, также как и Киран Тирни и Нуну Тавареш отправлены в аренду.
Также отмечается, что с рядом игроков, в том числе и с Зинченко, клуб пока что не спешит продлевать контракт.
Напомним, что контракт украинца с клубом будет действовать еще 2 года. Александр перешел из "Манчестер Сити" в "Арсенал" летом 2022 года за 35 млн евро.
В этом сезоне Зинченко провел 33 матча за "Арсенал", отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.
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