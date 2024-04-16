Отец вингера Кастельфиорентино, умершего из-за сердечного приступа, раскритиковал власти

Сандро Джани, отец игрока "Кастельфиорентино" (пятый дивизион чемпионата Италии) Маттиа Джани, раскритиковал власти, утверждая, что в первой машине скорой помощи не было врача.

"Первая скорая приехала через 15 минут, а врача не было. Тогда с трибун на помощь спустилась медсестра. Вскоре прибыла вторая скорая помощь, и на этот раз врач был рядом и использовал дефибриллятор, но, возможно, было уже поздно".