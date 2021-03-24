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Чехия - Бельгия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 27 марта 2021, 21:45 - Eden Arena
Главный судья: Коллам, Уильям
Рейтинг матча:
Чехия
0 - 0
До начала
00 : 00 : 00
Бельгия
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Чехия
36%
Ничья
21%
Бельгия
43%
П1: 5.00 Х: 3.80 П2: 1.67
П1: 5.20 Х: 3.90 П2: 1.71
Последние матчи - Чехия
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Эстония 2 - 6 Завершен Чехия В
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Чехия 2 - 0 Завершен Словакия В
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Чехия 1 - 0 Завершен Израиль В
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Германия 1 - 0 Завершен Чехия П
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Шотландия 1 - 0 Завершен Чехия П
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Последние матчи - Бельгия
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Бельгия 3 - 1 Завершен Уэльс В
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Бельгия 4 - 2 Завершен Дания В
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Бельгия 2 - 0 Завершен Англия В
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Бельгия 2 - 1 Завершен Швейцария В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Исландия 1 - 2 Завершен Бельгия В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Чехия
36%
Ничья
21%
Бельгия
43%
П1: 5.00 Х: 3.80 П2: 1.67
П1: 5.20 Х: 3.90 П2: 1.71
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 11
    Крменчик, Мичал
    Нападающий
  • 14
    Якуб Янкто
    Полузащитник
  • 7
    Антонин Барак
    Полузащитник
  • 15
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 13
    Provod, Lukas
    Нападающий
  • 21
    Томаш Холеш
  • 18
    Ян Борил
    Защитник
  • 17
    Кудела, Ондрей
    Защитник
  • 3
    Целуштка, Ондрей
    Защитник
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
  • 22
    Насер Шадли
    Полузащитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 2
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 4
    Джейсон Денайер
    Защитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 21
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 7
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 6
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 10
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
Запасные игроки
  • 9
    Давид Павелка
    Полузащитник
  • 12
    Лукаш Масопуст
    Полузащитник
  • 19
    Якуб Песек
  • 20
    Матей Выдра
    Нападающий
  • 8
    Малински, Тоамс
    Полузащитник
  • 2
    Стронати, Патризио
    Защитник
  • 6
    Матежу, Алес
    Защитник
  • 4
    Zima, David
    Защитник
  • 23
    Иржи Павленка
    Вратарь
  • 16
    Мандус, Алес
    Вратарь
  • 10
    Томаш Пекгарт
    Нападающий
  • 9
    Доку, Жереми
    Нападающий
  • 11
    Леандро Троссард
    Нападающий
  • 18
    Аднан Янузай
    Полузащитник
  • 20
    Кристиан Бентеке
    Нападающий
  • 19
    Деннис Прает
    Полузащитник
  • 17
    Ханс Ванакен
    Полузащитник
  • 16
    Томас Фокет
  • 15
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 3
    Мехеле, Брэндон
    Защитник
  • 13
    Томас Камински
    Вратарь
  • 12
    Симон Миньоле
    Вратарь
  • 23
    Миши Батшуайи
    Нападающий
Тренеры
  • Ярослав Силхави
  • Роберто Мартинес
Трансляция
Запасные: Миньоле, Каминьски, Мехеле, Доку, Троссард, Салемакерс, Фоке, Ванакен, Янузай, Прат, Бентеке, Батшуайи.
Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Кастань, Де Брюйне, Дендонкер, Тилеманс — Мертенс, Лукаку, Шадли.
Запасные: Мандоус, Нгуйен, Стронати, Зима, Матею, Малински, Павелка, Пекхарт, Масопуст, Пешек, Выдра.
Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челюстка, Кудела, Борил — Голеш — Провод, Соучек, Барак, Янкто — Кременчик.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Уильям Коллум (Глазго, Шотландия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2022 в рамках группы E. На поле стадиона "Эден Арена" (Прага, Чехия) сыграют Чехия и Бельгия.
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Анонс матча Чехия - Бельгия 27.03.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Чехия и командой Бельгия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Eden Arena.

Дата проведения матча: 27.03.2021
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Ярослав Силхави и Роберто Мартинес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Чехия - Бельгия можно посмотреть 27.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Чехия - Бельгия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Чехия
Страна: Чехия
Тренер: Павел Врба

Прошедший поединок команды Чехия был сыгран против Эстония - 24.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Чехия.

Команда гостей

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Прошедший поединок команды Бельгия был сыгран против Уэльс - 24.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Бельгия.

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