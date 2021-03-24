Чехия - Бельгия онлайн трансляция матча

Анонс матча Чехия - Бельгия 27.03.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Чехия и командой Бельгия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Eden Arena.

Дата проведения матча: 27.03.2021

Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Ярослав Силхави и Роберто Мартинес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Чехия

Страна: Чехия

Тренер: Павел Врба



Прошедший поединок команды Чехия был сыгран против Эстония - 24.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Чехия.

Команда гостей

Название: Бельгия

Страна: Бельгия

Тренер: Роберто Мартинес



Прошедший поединок команды Бельгия был сыгран против Уэльс - 24.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Бельгия.

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