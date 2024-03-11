Президент Чехии - об инициативе Макрона: Присутствие войск НАТО в Украине не нарушит международные нормы
Дискуссия продолжается
Novinky.cz
Войска НАТО могли бы осуществлять вспомогательную деятельность непосредственно на территории Украины, поскольку это не нарушало бы международных правил, заявил президент Чехии Петр Павел.
По словам Павла, должно быть четкое разграничение между развертыванием боевых подразделений и возможным вовлечением войск в определенную "вспомогательную" деятельность, с которой НАТО уже имеет опыт.
"Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, которая, по сути, была агрессией, хотя и в значительно меньших масштабах, чем сегодня, на территории Украины действовала учебная миссия НАТО, в состав которой в свое время входило более 15 стран и насчитывалось около 1000 человек.
С точки зрения международного права и Устава ООН, ничто не помешает войскам стран-членов НАТО, а также, например, гражданским лицам помогать в работе в Украине.
Инициатива Макрона? Я бы точно не отказывался от дискуссии на этот счет. Если бы мы могли договориться с союзниками о том, что, например, вместо того, чтобы обучать украинских военных на территории стран-членов НАТО и переправлять тысячи военных, скажем, в Польшу или Чехию, было бы гораздо целесообразнее переправлять несколько десятков инструкторов на украинскую территорию и там учить украинских военных", – сказал он.
Отметим, комментарии Павла прозвучали спустя несколько дней после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, недавно поднявшим тему отправки западных войск в Украину.
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