Беллингем - после 2:2 с Бельгией: Знал, сколько грязи на нас бы вылилось, проиграй мы вторую игру подряд
Гол Джуда на последних минутах это предотвратил
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал ничейный исход в товарищеском матче с Бельгией (2:2).
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"Мне понравилось, как боролась команда. Я знал, сколько грязи на нас бы вылилось, проиграй мы вторую игру подряд", - цитирует Джуда The Guardian.
Напомним, 23 марта Англия минимально уступила Бразилии - 0:1.
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Источник:The Guardian
Опубликовал: Александр Бураков
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