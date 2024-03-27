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Беллингем - после 2:2 с Бельгией: Знал, сколько грязи на нас бы вылилось, проиграй мы вторую игру подряд

Общие новости
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Гол Джуда на последних минутах это предотвратил

Беллингем - после 2:2 с Бельгией: Знал, сколько грязи на нас бы вылилось, проиграй мы вторую игру подряд

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал ничейный исход в товарищеском матче с Бельгией (2:2).

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"Мне понравилось, как боролась команда. Я знал, сколько грязи на нас бы вылилось, проиграй мы вторую игру подряд", - цитирует Джуда The Guardian.

Напомним, 23 марта Англия минимально уступила Бразилии - 0:1.

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Англия Бельгия Джуд Беллингем
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Бураков
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