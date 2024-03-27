Беллингем спас. Англия — Бельгия 2:2. Видео голов и обзор матча
Слабое выступление "Трех львов"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Livesey - Danehouse
Сборная Англии после поражения 0:1 от Бразилии не сумела обыграть и Бельгию, которая здорово выглядела на контратаках.
Команда Гарета Саутгейта много владела мячом и пробивала по воротам, но крайне редко это было остро. По итогу спас "Трех львов" от фиаско ее лидер — Джуд Беллингем напомнил, как играет за "Реал".
Товарищеский матч. Лондон. "Уэмбли"
Англия — Бельгия — 2:2
Голы: Тоуни, 17 (с пенальти), Беллингем, 90+5 — Тилеманс, 11, 36
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