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Сборная Чехии победила в товарищеском матче Норвегию в товарищеском матче

Общие новости

1:2

Сборная Чехии победила в товарищеском матче Норвегию в товарищеском матче

Getty Images / Global Images Ukraine

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22 марта состоялся товарищеский матч между национальными сборными Норвегии и Чехии (1:2).

На 12-й минуте поединка Эрлинг Холанд получил точную передачу и пытался пробить, но мяч пролетел мимо ворот. На 20' сборной Норвегии удалось реализовать свой момент. Оскар Бобб попал в правый нижний угол ворот. Счет - 1:0.

Чехия на 31-й минуте могла отыграть один гол. Патрик Шик пробил низом по центру ворот. Неплохая попытка, но Эрьян Нюланд спас команду от забитого мяча. Но на 36' на табло - 1:1. Чех Давид Зима попал в левый верхний угол ворот.

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После перерыва Холанд попытался реализовать навесную передачу, он пробил по центру ворот. Индржих Станек продемонстрировал блестящую реакцию и поймал мяч. На 68' Давид Доудера попытался пробить со штрафного, но его удар был заблокирован.

Наконец на 85-й минуте чехам удалось забить желанный гол. Антонин Барак попал в левую девятку ворот - 1:2.

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Норвегия Чехия Эрлинг Холанд
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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