Ливерпуль - Ньюкасл онлайн трансляция матча

В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Ньюкасл Юнайтед в последних 25 встречах.

Мохамед Салах лучший бомбардир Ливерпуль с 19 голами. Каллум Вилсон забил 10 раз за Ньюкасл Юнайтед

Фабиньо получил больше всего желтых карточек (5) в Ливерпуль. Исаак Гайден получил 8 в Ньюкасл Юнайтед.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 30% матчей, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 20% матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 20%.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ньюкасл Юнайтед.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.

Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 4, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 0, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Ливерпуль забивает 2.6 гола за матч против команды Ньюкасл Юнайтед, а Ньюкасл Юнайтед забивает 0.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Ливерпуль забивает 1.82 гола, играя дома, а Ньюкасл Юнайтед забивает 1.08 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Ньюкасл Юнайтед - 3.4.

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Ньюкасл Юнайтед - 1.8.

Ливерпуль выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Ньюкасл Юнайтед (3-1 дома и 3-1 на выезде)

Ньюкасл Юнайтед пропускает в каждом из последних 5 матчах.

За последние 26 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 21 раз, 4 сыграла в ничью и 1 победы команды Ньюкасл Юнайтед. Разница голов 63-22 в пользу команды Ливерпуль.

Последняя гостевая победа Ньюкасл Юнайтед над Ливерпуль была в 1994

Ливерпуль не забивает в 6 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ньюкасл Юнайтед не забивает в 8 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 52 встреч, команда Ливерпуль выиграла 30 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 106-56 в пользу команды Ливерпуль

Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 37% голов между минутами 76-90?