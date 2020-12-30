Ливерпуль - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Ньюкасл (Ньюкасл) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Энфилд.
Дата проведения матча: 24.04.2021
Время начала матча: 14:25
История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Ньюкасл (Ньюкасл):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ньюкасл и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 30.12.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Лидс Юнайтед - 19.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Стив Брюс
Предыдущий поединок команды Ньюкасл был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 17.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Ньюкасл.
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