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Ливерпуль - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 24 апреля 2021, 14:25 - Энфилд
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
1 - 0
Обновить
25'
Ньюкасл
Ньюкасл
Ход матча
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
38%
Ничья
38%
Ньюкасл
25%
П1: 1.08 Х: 15.70 П2: 23.00
П1: 1.18 Х: 7.50 П2: 13.00
П1: 1.08 Х: 15.70 П2: 23.00
П1: 1.07 Х: 12.00 П2: 20.00
П1: 1.27 Х: 6.40 П2: 11.50
Интересные факты
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Ньюкасл Юнайтед в последних 25 встречах.
  • Мохамед Салах лучший бомбардир Ливерпуль с 19 голами. Каллум Вилсон забил 10 раз за Ньюкасл Юнайтед
  • Фабиньо получил больше всего желтых карточек (5) в Ливерпуль. Исаак Гайден получил 8 в Ньюкасл Юнайтед.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 30% матчей, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 20% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 20%.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 4, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 0, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Ливерпуль забивает 2.6 гола за матч против команды Ньюкасл Юнайтед, а Ньюкасл Юнайтед забивает 0.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Ливерпуль забивает 1.82 гола, играя дома, а Ньюкасл Юнайтед забивает 1.08 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Ньюкасл Юнайтед - 3.4.
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Ньюкасл Юнайтед - 1.8.
  • Ливерпуль выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Ньюкасл Юнайтед (3-1 дома и 3-1 на выезде)
  • Ньюкасл Юнайтед пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • За последние 26 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 21 раз, 4 сыграла в ничью и 1 победы команды Ньюкасл Юнайтед. Разница голов 63-22 в пользу команды Ливерпуль.
  • Последняя гостевая победа Ньюкасл Юнайтед над Ливерпуль была в 1994
  • Ливерпуль не забивает в 6 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ньюкасл Юнайтед не забивает в 8 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 52 встреч, команда Ливерпуль выиграла 30 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 106-56 в пользу команды Ливерпуль
  • Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 37% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 22% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Ливерпуль
9
Побед
18
Игр
3
Побед
Ньюкасл
Чемпионат Англии 2020/2021
30.12.2020 - 21:45 Ньюкасл 0 - 0 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021
26.07.2020 - 18:00 Ньюкасл 1 - 3 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
14.09.2019 - 14:30 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2019/2020
14.09.2019 - 14:15 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Ньюкасл
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
19.04.2021 - 22:00 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен Ливерпуль Н
Лига Чемпионов 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Астон Вилла В
Лига Чемпионов 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
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Последние матчи - Ньюкасл
Чемпионат Англии 2020/2021
17.04.2021 - 14:30 Ньюкасл 3 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Бернли 1 - 2 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2020/2021
04.04.2021 - 16:05 Ньюкасл 2 - 2 Завершен Тоттенхэм Н
Чемпионат Англии 2020/2021
20.03.2021 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 3 - 0 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2020/2021
12.03.2021 - 22:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершен Астон Вилла Н
Показать больше
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
38%
Ничья
38%
Ньюкасл
25%
П1: 1.08 Х: 15.70 П2: 23.00
П1: 1.18 Х: 7.50 П2: 13.00
П1: 1.08 Х: 15.70 П2: 23.00
П1: 1.07 Х: 12.00 П2: 20.00
П1: 1.27 Х: 6.40 П2: 11.50
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
1
Удары в створ
1
Угловые
1
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
20'
Опасный момент
Алиссон выручил Ливерпуль после удара Лонгстаффа. Провалилась защита мерсисайдцев в этом моменте.
16'
Желтая карточка
Фернандес награжден желтой – защитник Ньюкасла в воздушном единоборстве руками ощутимо заехал по лицу Жоте.
15'
Мяч только что побывал с считанных сантиметрах от линии ворот Ливерпуля, но судья в этом моменте зафиксировал офсайд.
Инфо
А ведь Салах только что стал автором уникального достижения! Египтянин – первый футболист в истории Ливерпуля, которому в трех сезонах подряд удавалось забить в АПЛ как минимум 20 голов. Даже Луис Суарес, Майкл Оуэн, Фернандо Торрес или Робби Фаулер не отмечались подобной стабильностью.
9'
Желтая карточка
Сен-Максимен взорвался в центре поля – Кабак ценой желтой остановил прорыв француза.
8'
Ливерпуль не намерен успокаиваться после быстрого гола. Игра проходит на половине поля Ньюкасла.
Инфо
Салах забил 20-й гол в текущем сезоне АПЛ. В гонке бомбардиров африканца опережает только лидер атак Тоттенхэма Харри Кейн (21 мяч).
4'
Гоооол!!!
Салах открывает счет уже на четвертой минуте! Египтянин подобрал мяч в штрафной Ньюкасла и эффектно с разворота выстрелил под перекладину.
1'
Свисток
Матч начался! Сможет ли Ливерпуль вернуться в зону Лиги Чемпионов?
Инфо
Ливерпуль перед 33-м туром в турнирной таблице идет на 7-м месте (53 очка), Вест Хэм – 15-й с 8-очковым отрывом от зоны вылета.
А пока давайте ознакомимся со стартовыми составами:
Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон – Вейналдум, Алькантара – Салах, Жота, Мане – Фирмино.
Вест Хэм: Дубравка – Ричи, Дамметт, Кларк, Фернандес, Мерфи – Алмирон, Шелви, Лонгстафф – Жоэлинтон, Сен-Максимен.
Добрый день! UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию матча 33-го тура АПЛ между Ливерпулем и Ньюкаслом. Стартовый свисток на Энфилде прозвучит в 14:30 по киевскому времени.
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Анонс матча "Ливерпуль" - Ньюкасл 24.04.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Ньюкасл (Ньюкасл) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 24.04.2021
Время начала матча: 14:25

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Ньюкасл (Ньюкасл):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ньюкасл и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 30.12.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Ньюкасл можно посмотреть 24.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Ньюкасл, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Лидс Юнайтед - 19.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Стив Брюс

Предыдущий поединок команды Ньюкасл был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 17.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Ньюкасл.

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