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Ливерпуль - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 24.04.21
Ливерпуль – Ньюкасл: Прогноз и анонс матча ⋉ 24 апреля 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 33-й тур
24 апреля 2021. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 14:30 “Ньюкасл”
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine
Разговоры о Суперлиге отходят на второй план, и сам футбол, к счастью, вновь стоит во главе угла. “Ливерпуль” все еще может пробиться в первую четверку, но для этого ему как минимум нужно победить в двух ближайших матчах. Это будет непростые поединки – “Ньюкасл”, который неожиданно стал набирать очки, и второй в таблице “Манчестер Юнайтед”.
Ливерпуль
“Красные” имели серию из трех побед в АПЛ, и даже смогли победить на “Энфилде” в позапрошлом туре (“Астон Вилла” 2:1), впервые в 2021 году. Но игра с “Лидсом” снова закончилась разочарованием. “Ливерпуль” бодро начал матч и повел в счете после гола Мане, но во втором тайме команда Клоппа играли с меньшим азартом, и в итоге позволила “Лидсу” отыграться – 1:1. “Лестер” Брендана Роджерса уверенно себя чувствует на третьем месте, поэтому за последнее место в Лиге чемпионов борются пять команд. И у “Ливерпуля” не лучшие шансы.
Ньюкасл
Только во второй раз в сезоне “Ньюкаслу” удалось выиграть в двух матчах АПЛ подряд. Четвертого апреля “сорокам” удалось спасти матч с “Тоттенхэмом”, а затем команда Стива Брюса добилась побед над “Бернли” и “Вест Хэмом”. Вряд ли “Ньюкаслу” удалось бы набрать шесть очков в двух матчах без Аллана Сен-Максимена – своей главной угрозы в атаке. Французский вингер не доиграл матч с “Вест Хэмом” из-за травмы, но к “Ливерпулю” он будет готов. Без Сен-Максимена “Ньюкасл” выигрывает только в 15% матчах (2/13), с ним – в 37% (7/19).
Статистика команд
“Ливерпуль” в семи последних домашних матчах пропускал первым. Только в поединке с “Астон Виллой” в позапрошлом туре “красным” наконец-то удалось сделать камбэк (2:1). Только в трех из 16 домашних матчах сезона АПЛ 2020/21 “Ливерпулю” удалось не пропустить (две победы, одна ничья).
После победы над “Саутгемптоном” шестого февраля (3:2) результативность “Ньюкасла” очень упала – всего три гола в шести поединках. Но начиная с игры против “Тоттенхэма” (2:2) игра в атаке улучшилась – шесть голов в трех матчах
Личные встречи
Перед Новым годом (30 декабря) команды сыграли на “Сент-Джеймс Парке” вничью 0:0. У “Ливерпуля” очень хорошие домашние показатели против “Ньюкасла” в АПЛ – в последних 24 матчах 20 побед (четыре ничьи). В последний раз “сороки” побеждали на “Энфилде” в 1994 году.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|33
|24
|5
|4
|69-24
|+45
|77
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|32
|19
|9
|4
|64-35
|+29
|66
|3
|"Лестер Сити"
|32
|18
|5
|9
|58-37
|+21
|59
|4
|"Челси"
|32
|15
|10
|7
|50-31
|+19
|55
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|32
|16
|7
|9
|53-42
|+11
|55
|6
|"Тоттенхэм"
|33
|15
|8
|10
|56-38
|+18
|53
|7
|"Ливерпуль"
|32
|15
|8
|9
|54-38
|+16
|53
|8
|"Эвертон"
|32
|15
|7
|10
|44-40
|+4
|52
|9
|"Арсенал"
|33
|13
|7
|13
|44-37
|+7
|46
|10
|"Лидс Юнайтед"
|32
|14
|4
|14
|50-50
|0
|46
|11
|"Астон Вилла"
|31
|13
|5
|13
|44-35
|+9
|44
|12
|"Вулверхэмптон"
|32
|11
|8
|13
|32-41
|-9
|41
|13
|"Кристал Пэлас"
|31
|10
|8
|13
|33-52
|-19
|38
|14
|"Саутгемптон"
|32
|10
|6
|16
|40-58
|-18
|36
|15
|"Ньюкасл"
|32
|9
|8
|15
|35-53
|-18
|35
|16
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|32
|7
|13
|12
|33-38
|-5
|34
|17
|"Бернли"
|32
|8
|9
|15
|26-45
|-19
|33
|18
|"Фулхэм"
|33
|5
|12
|16
|25-43
|-18
|27
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|32
|5
|9
|18
|28-62
|-34
|24
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|32
|4
|2
|26
|17-56
|-39
|14
Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон – Тьяго, Вейналдум, Джонс – Салах, Фирмино, Мане
“Ньюкасл”: Дубравка – Дамметт, Кларк, Фернандес – Ритчи, Шон Лонгстафф, Шелви, Мерфи – Альмирон, Жоэлинтон, Сен-Максимен
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ливерпуль – Ньюкасл от UA-Football
Долго Сен-Максимен тащить “Ньюкасл” на своих плечах не сможет – он провел всего два полных матча в сезоне. Брюсу пока еще не удавалось выиграть три поединка подряд – последним в “Ньюкасле” это делал Рафаэль Бенитес. “Ливерпуль” хорошо играет против “Ньюкасла” в родных стенах, и в субботней игре должен уверенно взять три очка. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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