Ливерпуль - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 24.04.21

Английская Премьер-лига, 33-й тур

24 апреля 2021. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 14:30 “Ньюкасл”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

Разговоры о Суперлиге отходят на второй план, и сам футбол, к счастью, вновь стоит во главе угла. “Ливерпуль” все еще может пробиться в первую четверку, но для этого ему как минимум нужно победить в двух ближайших матчах. Это будет непростые поединки – “Ньюкасл”, который неожиданно стал набирать очки, и второй в таблице “Манчестер Юнайтед”.

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Ливерпуль

“Красные” имели серию из трех побед в АПЛ, и даже смогли победить на “Энфилде” в позапрошлом туре (“Астон Вилла” 2:1), впервые в 2021 году. Но игра с “Лидсом” снова закончилась разочарованием. “Ливерпуль” бодро начал матч и повел в счете после гола Мане, но во втором тайме команда Клоппа играли с меньшим азартом, и в итоге позволила “Лидсу” отыграться – 1:1. “Лестер” Брендана Роджерса уверенно себя чувствует на третьем месте, поэтому за последнее место в Лиге чемпионов борются пять команд. И у “Ливерпуля” не лучшие шансы.

Ньюкасл

Только во второй раз в сезоне “Ньюкаслу” удалось выиграть в двух матчах АПЛ подряд. Четвертого апреля “сорокам” удалось спасти матч с “Тоттенхэмом”, а затем команда Стива Брюса добилась побед над “Бернли” и “Вест Хэмом”. Вряд ли “Ньюкаслу” удалось бы набрать шесть очков в двух матчах без Аллана Сен-Максимена – своей главной угрозы в атаке. Французский вингер не доиграл матч с “Вест Хэмом” из-за травмы, но к “Ливерпулю” он будет готов. Без Сен-Максимена “Ньюкасл” выигрывает только в 15% матчах (2/13), с ним – в 37% (7/19).

Статистика команд

“Ливерпуль” в семи последних домашних матчах пропускал первым. Только в поединке с “Астон Виллой” в позапрошлом туре “красным” наконец-то удалось сделать камбэк (2:1). Только в трех из 16 домашних матчах сезона АПЛ 2020/21 “Ливерпулю” удалось не пропустить (две победы, одна ничья).

После победы над “Саутгемптоном” шестого февраля (3:2) результативность “Ньюкасла” очень упала – всего три гола в шести поединках. Но начиная с игры против “Тоттенхэма” (2:2) игра в атаке улучшилась – шесть голов в трех матчах

Личные встречи

Перед Новым годом (30 декабря) команды сыграли на “Сент-Джеймс Парке” вничью 0:0. У “Ливерпуля” очень хорошие домашние показатели против “Ньюкасла” в АПЛ – в последних 24 матчах 20 побед (четыре ничьи). В последний раз “сороки” побеждали на “Энфилде” в 1994 году.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 33 24 5 4 69-24 +45 77 2 "Манчестер Юнайтед" 32 19 9 4 64-35 +29 66 3 "Лестер Сити" 32 18 5 9 58-37 +21 59 4 "Челси" 32 15 10 7 50-31 +19 55 5 "Вест Хэм Юнайтед" 32 16 7 9 53-42 +11 55 6 "Тоттенхэм" 33 15 8 10 56-38 +18 53 7 "Ливерпуль" 32 15 8 9 54-38 +16 53 8 "Эвертон" 32 15 7 10 44-40 +4 52 9 "Арсенал" 33 13 7 13 44-37 +7 46 10 "Лидс Юнайтед" 32 14 4 14 50-50 0 46 11 "Астон Вилла" 31 13 5 13 44-35 +9 44 12 "Вулверхэмптон" 32 11 8 13 32-41 -9 41 13 "Кристал Пэлас" 31 10 8 13 33-52 -19 38 14 "Саутгемптон" 32 10 6 16 40-58 -18 36 15 "Ньюкасл" 32 9 8 15 35-53 -18 35 16 "Брайтон энд Хоув Альбион" 32 7 13 12 33-38 -5 34 17 "Бернли" 32 8 9 15 26-45 -19 33 18 "Фулхэм" 33 5 12 16 25-43 -18 27 19 "Вест Бромвич Альбион" 32 5 9 18 28-62 -34 24 20 "Шеффилд Юнайтед" 32 4 2 26 17-56 -39 14

Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон – Тьяго, Вейналдум, Джонс – Салах, Фирмино, Мане

“Ньюкасл”: Дубравка – Дамметт, Кларк, Фернандес – Ритчи, Шон Лонгстафф, Шелви, Мерфи – Альмирон, Жоэлинтон, Сен-Максимен

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Ньюкасл от UA-Football

Долго Сен-Максимен тащить “Ньюкасл” на своих плечах не сможет – он провел всего два полных матча в сезоне. Брюсу пока еще не удавалось выиграть три поединка подряд – последним в “Ньюкасле” это делал Рафаэль Бенитес. “Ливерпуль” хорошо играет против “Ньюкасла” в родных стенах, и в субботней игре должен уверенно взять три очка. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.