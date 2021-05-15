Агробизнес - Черноморец онлайн трансляция матча

Поединок между командой Агробизнес (Волочиск) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Юность.
Дата проведения матча: 15.05.2021
Время начала матча: 16:00
История противостояний между командами Агробизнес (Волочиск) и командой Черноморец (Одесса):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Агробизнес, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Агробизнес в предыдущем футбольном матче 05.11.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Агробизнес (Волочиск)
Год основания Агробизнес (Волочиск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Александр Чижевский
Прошедший поединок команды Агробизнес был сыгран против Прикарпатье - 07.05.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Прикарпатье.
Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Прошедший матч команды Черноморец был сыгран против МФК Николаев - 07.05.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился ничьей.
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