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Агробизнес - Черноморец онлайн трансляция матча

Первая лига - 15 мая 2021, 16:00 - Юность . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Агробизнес
Волочиск
0 - 0
До начала
00 : 00 : 00
Черноморец
Одесса
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Агробизнес
11%
Ничья
28%
Черноморец
61%
П1: 2.22 Х: 3.20 П2: 2.96
П1: 2.22 Х: 3.20 П2: 2.96
П1: 2.30 Х: 2.74 П2: 3.32
П1: 2.23 Х: 3.00 П2: 3.00
Прогноз на матч
Личные встречи
Агробизнес
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Черноморец
Первая лига 2021
05.11.2020 - 17:00 Черноморец 0 - 1 Завершен Агробизнес
Первая лига 2021
19.10.2019 - 14:00 Агробизнес 2 - 0 Завершен Черноморец
Последние матчи - Агробизнес
Первая лига 2020/2021
07.05.2021 - 16:00 Прикарпатье 2 - 1 Завершен Агробизнес П
Первая лига 2022
03.05.2021 - 16:00 Агробизнес 3 - 2 Завершен Полесье В
Первая лига 2020/2021
29.04.2021 - 16:00 Агробизнес 0 - 0 Завершен Верес Н
Первая лига 2022
25.04.2021 - 16:00 Агробизнес 1 - 0 Завершен Оболонь В
Кубок Украины 2020/2021
21.04.2021 - 16:00 Агробизнес 0 - 3 Завершен Динамо П
Показать больше
Последние матчи - Черноморец
Первая лига 2020/2021
07.05.2021 - 16:00 МФК Николаев 1 - 1 Завершен Черноморец Н
Первая лига 2020/2021
30.04.2021 - 15:00 Нива 0 - 1 Завершен Черноморец В
Первая лига 2020/2021
23.04.2021 - 17:00 Черноморец 2 - 0 Завершен ВПК-Агро В
Первая лига 2020/2021
16.04.2021 - 16:00 Кремень 1 - 1 Завершен Черноморец Н
Первая лига 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Черноморец 2 - 1 Завершен Полесье В
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Агробизнес
11%
Ничья
28%
Черноморец
61%
П1: 2.22 Х: 3.20 П2: 2.96
П1: 2.22 Х: 3.20 П2: 2.96
П1: 2.30 Х: 2.74 П2: 3.32
П1: 2.23 Х: 3.00 П2: 3.00
Трансляция
Инфо
Протоколы с составами команд не были опубликованы на официальных ресурсах.
Сергей Бойко (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 26-го тура Украинской Первой лиги. На поле стадиона "Юность" (Волочиск, Украина) сыграют волочиский Агробизнес и одесский Черноморец.
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Анонс матча Агробизнес - Черноморец 15.05.2021, Первая лига

Поединок между командой Агробизнес (Волочиск) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Юность.

Дата проведения матча: 15.05.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Агробизнес (Волочиск) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Агробизнес, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Агробизнес в предыдущем футбольном матче 05.11.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Агробизнес - Черноморец можно посмотреть 15.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Агробизнес - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Агробизнес (Волочиск)
Год основания Агробизнес (Волочиск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Александр Чижевский

Прошедший поединок команды Агробизнес был сыгран против Прикарпатье - 07.05.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Прикарпатье.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Прошедший матч команды Черноморец был сыгран против МФК Николаев - 07.05.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился ничьей.

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