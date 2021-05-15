Агробизнес - Черноморец онлайн трансляция матча

Анонс матча Агробизнес - Черноморец 15.05.2021, Первая лига

Поединок между командой Агробизнес (Волочиск) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Юность.

Дата проведения матча: 15.05.2021

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Агробизнес (Волочиск) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Агробизнес, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Агробизнес в предыдущем футбольном матче 05.11.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Агробизнес (Волочиск)

Год основания Агробизнес (Волочиск): 2016

Страна: Украина

Тренер: Александр Чижевский



Прошедший поединок команды Агробизнес был сыгран против Прикарпатье - 07.05.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Прикарпатье.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)

Год основания Черноморец (Одесса): 1936

Страна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Прошедший матч команды Черноморец был сыгран против МФК Николаев - 07.05.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился ничьей.

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