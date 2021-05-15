Первая лига. Агробизнес минимально побеждает Черноморец благодаря пенальти

В центральном матче субботы "Агробизнес" вышел на поле с одним чистым опорником, роль которого исполнял Артур Думанюк. У гостей же с первых минут появились на поле арендованные у киевского "Динамо" Роман Бодня и Вадим Мащенко. Зато Даниил Сухоручко и Максим Брагару остались на скамейке запасных.

В первом тайме одесситы смотрелись острее. Андрей Штогрин опасно пробивал под перекладину после подачи углового, Артур Авагимян и вовсе едва не сломал каркас ворот Мозиля. Тем не менее, вратарь действовал безошибочно, да и удача была на стороне "Агробизнеса" в эти минуты. У хозяев наиболее опасным стоит назвать эпизод, возникший в результате рикошета от защитника после удара Романюка. Но мяч разминулся с нижним углом ворот Алексея Паламарчука.

Мог забивать Авагимян и после индивидуального прохода, включающего в себя двойную "стенку" с Мащенко. Но недокрутил хавбек "Черноморца" при ударе в дальний угол. Под занавес первой половины матча ему пытался ответить Артем Дудик, который "шведой" пытался положить мяч точно в ближнюю "девятку", но тот совсем немного с целью разминулся.

Живенько продолжали действовать команды и после перерыва, явно демонстрируя, что ничья не устроит каждую из сторон. Тем не менее, опасность постепенно сходила на нет, как и силы игроков, вышедших с первых минут. Замены, которые первым начал делать Чижевский, казалось бы, так и не нарушат равновесие. Так и произошло, отчасти, ибо ключевую роль в голевом эпизоде сыграли Виктор Лиховидько и Руслан Черненко, который начинали матч в старте. Первый сыграл рукой в собственной штрафной, а второй уверенно реализовал пенальти. Владислав Бугай мог сравнивать, но его удар головой приняла на себя стойка ворот хозяев.

Победный удар с точки лучшего бомбардира Первой лиги оставляет "Агробизнесу" неплохие шансы в борьбе за УПЛ. Особенно если завтра "Металлист 1925" не сможет обыграть "Верес".

Агробизнес - Черноморец 1:0 (0:0)

Гол: Черненко (88 пен)

Удален: Лиховидько (86)

Агробизнес: Мозиль, Романюк, Юхимович, Дидык, Курило, Шаповал, Думанюк, Когут И., Семенюк, Черненко, Дудик.

Черноморец: Паламарчук, Путря, Микицей, Мартыненко, Лиховидько, Вачиберадзе, Кравченко, Бодня, Мащенко, Авагимян, Штогрин.