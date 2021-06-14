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Шотландия - Чехия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 14 июня 2021, 16:00 - Хэмпден Парк . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Шотландия
0 - 3
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75'
Чехия
Ход матча
42' Патрик Шик
46' Райан Кристи Вышел: Че Адамс 52' Патрик Шик 67' Джек Хендри Вышел: МакГрегор, Калум
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Шотландия
23%
Ничья
35%
Чехия
43%
П1: 36.00 Х: 13.00 П2: 1.04
П1: 15.00 Х: 3.75 П2: 1.25
П1: 36.00 Х: 13.00 П2: 1.04
П1: 44.00 Х: 15.00 П2: 1.03
П1: 3.40 Х: 2.20 П2: 3.30
Интересные факты
  • Чехия без побед над Шотландия в последних 3 играх.
  • В домашних матчах Шотландия не проигрывает Чехия в последних 3 встречах.
  • Шотландия не проигрывает в последних 5 играх.
  • Шотландия не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Чехия проиграл 4 выездных матчей подряд.
  • Наиболее популярный счет между Шотландия и Чехия 1-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Шотландия выигрывает первый тайм в 30% матчей, Чехия выигрывает в 38% матчей.
  • Шотландия выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Чехия выигрывает в 38%.
  • Шотландия's performance of the last 5 matches is better than Чехия's.
  • Недавнее выступление команды Шотландия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Чехия.
  • Команда Шотландия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Чехия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Шотландия выиграла 3, команда Чехия выиграла 1, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шотландия.
  • В их последнюю встречу команда Шотландия победила в 1 гол(а).
  • Шотландия забивает 1.2 гола за матч против команды Чехия, а Чехия забивает 0.8 гола против команды Шотландия (в среднем).
  • Шотландия забивает 1.5 гола, играя дома, а Чехия забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Шотландия и Чехия - 2.
  • У команды Чехия серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Шотландия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шотландия% своих матчей.
  • Когда Чехия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Чехия% своих матчей.
  • Когда Шотландия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шотландия% своих матчей.
  • Когда Чехия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Чехия% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шотландия и Чехия - 1.
  • Чехия пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Шотландия забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Последняя гостевая победа Чехия над Шотландия была в 1999
  • Во время последних 9 встреч, команда Шотландия выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Чехия выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-11 в пользу команды Чехия
Прогноз на матч
Личные встречи
Шотландия
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Чехия
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Шотландия 1 - 0 Завершен Чехия
Лига Наций 2021
07.09.2020 - 21:45 Чехия 1 - 2 Завершен Шотландия
Последние матчи - Шотландия
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Люксембург 0 - 1 Завершен Шотландия В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 21:45 Нидерланды 2 - 2 Завершен Шотландия Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Шотландия 4 - 0 Завершен Фарерские острова В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Израиль 1 - 1 Завершен Шотландия Н
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Шотландия 2 - 2 Завершен Австрия Н
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Последние матчи - Чехия
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 21:15 Чехия 3 - 1 Завершен Албания В
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 21:45 Италия 4 - 0 Завершен Чехия П
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Уэльс 1 - 0 Завершен Чехия П
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 21:45 Чехия 1 - 1 Завершен Бельгия Н
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Эстония 2 - 6 Завершен Чехия В
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Новости команд
Главные события
Джек Хендри
Вышел: МакГрегор, Калум
67'
52'
Патрик Шик ГООЛ!
Райан Кристи
Вышел: Че Адамс
46'
42'
Патрик Шик ГООЛ!
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Шотландия
23%
Ничья
35%
Чехия
43%
П1: 36.00 Х: 13.00 П2: 1.04
П1: 15.00 Х: 3.75 П2: 1.25
П1: 36.00 Х: 13.00 П2: 1.04
П1: 44.00 Х: 15.00 П2: 1.03
П1: 3.40 Х: 2.20 П2: 3.30
Составы команд
1
Дэвид Маршалл
24
Джек Хендри
16
Куупер, Лиам
5
Ханли, Грант
26
Эндрю Робертсон
39
Мактоминей, Скотт
7
Джон МакГинн
17
Армстронг, Стьюарт
33
О`Доннелл, Стефен
17
Райан Кристи
9
Линдон Дайкс
1
Томаш Вацлик
5
Куфал, Владимир
3
Целуштка, Ондрей
22
Томаш Калас
18
Ян Борил
28
Соуцек, Томаш
33
Алекс Крал
28
Лукаш Масопуст
8
Владимир Дарида
14
Якуб Янкто
14
Патрик Шик
Стартовый состав
  • 17
    Райан Кристи
    Нападающий
    46
  • 9
    Линдон Дайкс
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 7
    Джон МакГинн
    Полузащитник
  • 17
    Армстронг, Стьюарт
    Полузащитник
  • 33
    О`Доннелл, Стефен
    Защитник
  • 24
    Джек Хендри
    Защитник
    67
  • 16
    Куупер, Лиам
    Защитник
  • 5
    Ханли, Грант
    Защитник
  • 1
    Дэвид Маршалл
    Вратарь
  • 14
    Патрик Шик
    Нападающий
    52 42
  • 28
    Лукаш Масопуст
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Дарида
    Полузащитник
  • 14
    Якуб Янкто
    Полузащитник
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 33
    Алекс Крал
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
  • 3
    Целуштка, Ондрей
    Защитник
  • 22
    Томаш Калас
  • 18
    Ян Борил
    Защитник
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
Запасные игроки
  • 26
    Мак-Кенна, Скотт
    Защитник
  • 49
    Форрест, Джэймс
    Полузащитник
  • 23
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 22
    Patterson, Nathan
    Защитник
  • 19
    Кевин Нисбет
  • 18
    Тернбулл, Дэвид
    Полузащитник
  • 13
    Тэйлор, Грэг
    Защитник
  • 10
    Че Адамс
    Полузащитник
  • 42
    МакГрегор, Калум
    Полузащитник
  • 33
    МакЛафин, Жон
    Вратарь
  • 12
    Гордон, Крэг
    Вратарь
  • 21
    Райан Фрейзер
    Полузащитник
  • 22
    Матежу, Алес
    Защитник
  • 27
    Матей Выдра
    Нападающий
  • 20
    Hlozek, Adam
    Нападающий
  • 17
    Zima, David
    Защитник
  • 23
    Петр Севчик
  • 27
    Крменчик, Мичал
    Нападающий
  • 9
    Томаш Холеш
  • 7
    Антонин Барак
    Полузащитник
  • 22
    Брабеч, Якуб
    Защитник
  • 3
    Павел Кадержабек
    Защитник
  • 24
    Мандус, Алес
    Вратарь
  • 24
    Томаш Пекгарт
    Нападающий
Тренеры
  • Стив Кларк
  • Ярослав Силхави
Статистика матча
56%
Владение мячом
44%
6
Штрафные
4
3
Фолы
4
3
Удары мимо
2
6
Блокировано ударов
6
Угловые
6
5
Удары в створ
5
3
Сейвы
3
1
Офсайды
2
Live Zone
Трансляция
72'
Замена
Вместо Масопуста игру завершит Выдра.
72'
Замена
Янкто был заменен на Гложека.
70'
Офсайд
Офсайд у Робертсона в левом фланге атаки.
67'
Замена
Хэнли заверши игру. Макгрегор вместо него.
67'
Замена
Крала заменил Голеш.
67'
Замена
Армстронг заменен на Фрейзера.
66'
Опасный момент
Дайкс в темп пробивал, после подачи с правого фланга в центр штрафной, но голкипер парировал ногой!
64'
Роберстон заработал угловой своей подачей с левого фланга.
61'
Опасный момент
Вацлик закрыл собой ворота, блокируя попытку Дайкса завершить скидку с левого фланга штрафной!
59'
Опасный момент
Армстронг наносил удар из центральной зоны перед штрафной, мяч попал в Каласа, после чего отправился на сетку сверху ворот.
57'
Цоуфал с правого фланга навешивал в центр штрафной, но мяч выбили защитники.
54'
Опасный момент
К Дариде пришел мяч из борьбы в левом фланге штрафной, после чего он пробил в касание над воротами!
52'
Гоооол!!!
ГОЛ! Фантастический удар от Шика от центрального круга, который отправил мяч за шиворот голкиперу!
50'
Хенли в борьбе за мяч в левом фланге обороны пошел в подкат против соперника, но сам при этом получил повреждение.
48'
Опасный момент
Партнеры определили перед чужой штрафной, что Хендри должен завершать позиционную атаку ударом, а тот осторожно опустил мяч на перекладину сверху!
47'
Опасный момент
Маршалл успел сложиться под дальний удар с левого фланга под основание ближней штанги от Дариды!
46'
Замена
Вместо Кристи на поле вышел Адамс.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 1 мин.
45'
Хозяева стараются атаковать в концовке тайма, но все слишком медленно.
42'
Гоооол!!!
ГОЛ! Навес с правого фланга второго темпа атаки Чехии от Цоуфала был завершен ударом головой под дальнюю штангу в исполнении Шика!
40'
Что-то Дарида так сильно старается подать мяч с правого фланга в штарфную, что он регулрно перелетает всех игроков внутри нее.
38'
Неудачная попытка от Цоуфала зацепиться за тяжелый мяч в правом фланге атаки.
36'
О’Доннелл без фола сумел остановить проход Янкто левым флангом атаки.
33'
Робертсон отдавал высокую с левого фланга, но защитники в центре штрафной сыграли надежно.
31'
Опасный момент
Вацлик совершил верное спасение собственных ворот, отразив удар под перекладину от Робертсона с левого фланга штрафной!
29'
Масопуст вновь навешивал с правого фланга, но Маршалл и в этот раз забрал мяч в руки.
27'
Чехия нервирует фанатов перепасовкой на своей половине.
25'
Маршалл забрал в руки мяч, после подачи от Дариды с правого фланга.
23'
Шотландия удерживает мяч в глубине своей половины.
21'
Дриблинг Кристи в правом фланге чужой штрафной обострения не принес.
19'
Янкто заработал угловой своим прострелом с левого фланга.
17'
Опасный момент
Прострел с левого фланга от Робертсона пошел прямиком на ногу Дайксу, но форвард промахнулся мимо ближней штанги!
15'
Опасный момент
Шик замкнул прострел с левого фланга от Янкто в одно касание из центра штрафной, но Маршалл парировал из-под ближней штанги!
13'
Стандарт завершился ничем — Калас не успел замкнуть дальнюю, после подачи от партнера.
12'
Армстронг оступился в левом фланге обороны, отправив заодно и соперника на газон.
11'
Масопуст кое-как навесил с правого фланга, а Шик ровно таким же образом пробил головой.
9'
Чехи свой первый выход на чужую половину решили разворачивать в обратную сторону уже у штрафной Маршалла.
7'
Робертсон набирал в левом фланге атаки, но этот пас Армстронга ему на ход был слишком сильным.
5'
Макгинну подарил на ровном месте мяч в левом фланге своей штрафной Калас, но удар форварда принял затем на себя его партнер.
3'
Робертсон получил по ногам уже на входе на чужую половину.
1'
Шотландцы сразу грузили вперед, но чехи вынесли в аут.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Мандоус, Кадержабек, Брабец, Барак, Голеш, Крменчик, Шевчик, Зима, Гложек, Выдра, Матею, Пекхарт.
Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челустка, Калас, Борил — Крал, Соучек — Масопуст, Дарида, Янкто — Шик.
Запасные: Гордон, Маклафлин, Макргегор, Адамс, Тейлор, Тернбулл, Нисбет, Фрейзер, Паттерсон, Гилмор, Форрест, Маккена.
Шотландия: Маршалл — Хенли, Купер, Хендри — О’Доннелл, Армстронг, Макгинн, Мактоминей, Робертсон — Дайкс, Кристи.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Даниэль Зиберт (Берлин, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D. На поле стадиона "Хэмпден Парк" (Глазго, Шотландия) сыграют Шотландия и Чехия.
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Комментарии(3)
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Mikes (Харьков-Мюнхен)
14.06.2021 в 17:03
У вас вместо табло генератор случайных чисел?
Ответить
0
0
Харьков 74 (Харьков)
14.06.2021 в 16:17
Блин редакторы давайте правдивую информацию. Откуда 0-2 счет, кто забил и как. Или до начального свистка были мячи забиты.
Ответить
+2
0
ua_fan (south ukraine)
14.06.2021 в 16:26
юа-футбол забил, они уже который день тупят)))
Ответить
+1
0


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Анонс матча Шотландия - Чехия 14.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Шотландия и командой Чехия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Хэмпден Парк.

Дата проведения матча: 14.06.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шотландия и командой Чехия:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Шотландия, тогда как команда Чехия осталась с поражением. Столкновение Шотландия и Чехия в предыдущем футбольном матче 14.10.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Стив Кларк и Ярослав Силхави разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шотландия - Чехия можно посмотреть 14.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Шотландия - Чехия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шотландия
Страна: Шотландия
Тренер: Стив Кларк

Предыдущий поединок команды Шотландия был сыгран против Люксембург - 06.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Шотландия.

Команда гостей

Название: Чехия
Страна: Чехия
Тренер: Ярослав Шилгавы

Прошедший матч команды Чехия был сыгран против Албания - 08.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Чехия.

Следите за результатами матча Шотландия - Чехия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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