Шотландия - Чехия онлайн трансляция матча

Анонс матча Шотландия - Чехия 14.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Шотландия и командой Чехия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Хэмпден Парк.

Дата проведения матча: 14.06.2021

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шотландия и командой Чехия:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Шотландия, тогда как команда Чехия осталась с поражением. Столкновение Шотландия и Чехия в предыдущем футбольном матче 14.10.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Стив Кларк и Ярослав Силхави разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шотландия

Страна: Шотландия

Тренер: Стив Кларк



Предыдущий поединок команды Шотландия был сыгран против Люксембург - 06.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Шотландия.

Команда гостей

Название: Чехия

Страна: Чехия

Тренер: Ярослав Шилгавы



Прошедший матч команды Чехия был сыгран против Албания - 08.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Чехия.

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