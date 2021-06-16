Швейцария - Турция онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Швейцария и командой Турция будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Бакинский олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 20.06.2021
Время начала матча: 19:00
Для одержания победы тренеры команд Владимир Петкович и Сенол Гунес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович
Прошедший поединок команды Швейцария был сыгран против Италия - 16.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Италия.
Название: Турция
Страна: Турция
Тренер: Шенол Гюнеш
Прошедший матч команды Турция был сыгран против Уэльс - 16.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Уэльс.
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