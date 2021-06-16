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Швейцария - Турция онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 20 июня 2021, 19:00 - Бакинский олимпийский стадион . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
Швейцария
2 - 0
Обновить
перерыв
Турция
Ход матча
6' Харис Сеферович 26' Шакири Джердан
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Швейцария
46%
Ничья
25%
Турция
29%
П1: 1.05 Х: 13.70 П2: 17.00
П1: 1.83 Х: 2.60 П2: 4.33
П1: 1.05 Х: 13.70 П2: 17.00
П1: 1.03 Х: 17.00 П2: 37.00
П1: 2.08 Х: 2.85 П2: 4.50
Последние матчи - Швейцария
Евро 2020 2021
16.06.2021 - 22:00 Италия 3 - 0 Завершен Швейцария П
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 16:00 Уэльс 1 - 1 Завершен Швейцария Н
Международные товарищеские матчи 2021
03.06.2021 - 19:00 Швейцария 7 - 0 Завершен Лихтенштейн В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Швейцария 1 - 0 Завершен Литва В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 19:00 Болгария 1 - 3 Завершен Швейцария В
Показать больше
Последние матчи - Турция
Евро 2020 2021
16.06.2021 - 19:00 Турция 0 - 2 Завершен Уэльс П
Евро 2020 2021
11.06.2021 - 22:00 Турция 0 - 3 Завершен Италия П
Международные товарищеские матчи 2021
03.06.2021 - 20:00 Турция 2 - 0 Завершен Молдова В
Международные товарищеские матчи 2021
31.05.2021 - 20:00 Турция 0 - 0 Завершен Гвинея Н
Международные товарищеские матчи 2021
27.05.2021 - 20:00 Турция 2 - 1 Завершен Азербайджан В
Показать больше
Новости команд
Главные события
ГООЛ! Шакири Джердан
26'
ГООЛ! Харис Сеферович
6'
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Швейцария
46%
Ничья
25%
Турция
29%
П1: 1.05 Х: 13.70 П2: 17.00
П1: 1.83 Х: 2.60 П2: 4.33
П1: 1.05 Х: 13.70 П2: 17.00
П1: 1.03 Х: 17.00 П2: 37.00
П1: 2.08 Х: 2.85 П2: 4.50
Составы команд
1
Ян Соммер
13
Рикардо Родригес
16
Мануэль Аканджи
30
Нико Эльведи
14
Стивен Цубер
34
Гранит Джака
11
Фреулер, Ремо
5
Сильван Видмер
23
Шакири Джердан
36
Брель Эмболо
14
Харис Сеферович
23
Угурджан Чакыр
2
Celik Zeki
28
Демираль, Мерих
4
Чаглар Сёюнджю
25
Мюлдюр, Мерт
22
Каан Айхан
19
Дженгиз Ундер
7
Озан Туфан
21
Кан Кахвеци, Ирфан
10
Хакан Чалханоглу
17
Бурак Йылмаз
Стартовый состав
  • 36
    Брель Эмболо
  • 14
    Харис Сеферович
    Нападающий
    6
  • 23
    Шакири Джердан
    26
  • 14
    Стивен Цубер
    Полузащитник
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 5
    Сильван Видмер
    Защитник
  • 13
    Рикардо Родригес
    Защитник
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 30
    Нико Эльведи
    Защитник
  • 1
    Ян Соммер
    Вратарь
  • 17
    Бурак Йылмаз
    Нападающий
  • 19
    Дженгиз Ундер
    Полузащитник
  • 7
    Озан Туфан
    Защитник
  • 21
    Кан Кахвеци, Ирфан
    Полузащитник
  • 10
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 22
    Каан Айхан
    Защитник
  • 2
    Celik Zeki
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 25
    Мюлдюр, Мерт
    Защитник
  • 23
    Угурджан Чакыр
    Вратарь
Запасные игроки
  • 22
    Фабиан Шер
  • 19
    Марио Гавранович
    Нападающий
  • 18
    Адмир Мехмеди
    Нападающий
  • 23
    Лорис Бенито
    Защитник
  • 16
    Кристиан Фасснахт
    Нападающий
  • 15
    Джибриль Соу
    Полузащитник
  • 16
    Рубен Варгас
  • 8
    Денис Закария
    Полузащитник
  • 19
    Кевин Мбабу
    Защитник
  • 21
    Грегор Кобель
    Вратарь
  • 38
    Ивон-Ландри Мвого
    Вратарь
  • 25
    Eray Cömert
  • 23
    Кекчю, Оркун
    Полузащитник
  • 33
    Йылмаз, Ридван
    Защитник
  • 16
    Энес Юнал
  • 19
    Озан Кабак
  • 14
    Анталяли, Тайлан
    Полузащитник
  • 12
    Языджи, Юсуф
    Полузащитник
  • 11
    Кенан Караман
    Нападающий
  • 26
    Токоз, Дорукхан
    Полузащитник
  • 35
    Йокуслу, Окай
    Полузащитник
  • 12
    Bayindir, Altay
    Вратарь
  • 34
    Мерт Гунок, Феми
    Вратарь
  • 26
    Ибрахим Халил Дервисоглу
Тренеры
  • Владимир Петкович
  • Сенол Гунес
Статистика матча
8
Штрафные
5
5
Фолы
7
2
Удары мимо
5
3
Блокировано ударов
2
4
Угловые
4
5
Удары в створ
4
4
Сейвы
3
43%
Владение мячом
57%
Офсайды
1
Трансляция
Турки выглядят разрозненно и играют некоторыми отрезками. Иногда создают что-то интересное, а иногда привозят дикие провалы.
2:0 у нас после первого тайма. Швейцария выглядит пока что более собранно, уверенно и отлично реализует свои моменты,
45+2'
Свисток
И вот свисток на перерыв.
45'
Минуту добавил судья.
44'
Опасный момент
А вот опасно! Контратака турок – Мюлдюр проскакал двух защитников, вывалился на ударную позицию, пробил неплохо, но Зоммер тянет из ближнего угла!
42'
А между тем, Италия в параллельном матче забила Уэльсу.
41'
Темп невысок у нас. Швейцарцы никуда не спешат. Да и турки взвинтить его пока не могут.
38'
Эмболо на углу штрафной принял мяч, вошел и стрельнул – но угол большой и мяч идет мимо рамки.
36'
Турки прихватили инициативу. Или швейцарцы отдали. Но владение пока что в качество не переходит.
33'
Опасный момент
А вот Мюлдюр издали неплохо приложился. Неплохо, но Зоммер на месте.
32'
Уголовой
Угловой заработали турки, но ничего интересного из него не выжали.
31'
Пока что главная проблема турок – разрывы между линиями. Не могут наладить они взаимодействие.
29'
Опасный момент
Еще момент для Шакири, которого вывели один на один, но Чакар спасет, ногой переведя мяч на угловой!
28'
На голову сильнее пока сто выглядит Швейцария. Турки ничего не могут придумать пока что.
26'
Шакири сместился с фланга, и метров с 22-х дал с подкруткой в дальний угол! Без шансов для вратаря!
26'
Гоооол!!!
Гоооол!!!! Шакири 2:0!
24'
Эмболо на газоне. Не настолько брутальный фол, но Брель просто неудачно приземлился на руку.
23'
Офсайд
Йылмаз в офсайде. Не клеится у турок.
20'
Цубер пробил издалека… Неточно. Очень неточно.
18'
Неплохую атаку швейцарцы организовали, но последний пас в штрафную на Цубера не прошел.
16'
Опасный момент
А вот опасно! Ундер прострелил в штрафную, Мюлдер пробил с отскока, но Зоммер на месте!
13'
Заброс на Эльмаза. Но сильно, не успевает форвард.
10'
Уголовой
Угловой для Швейцарии. Но навес не проходит.
7'
Гоооол!!!
Гоооол!!! А забивает Швейцария! Сеферович вне пределов штрафной принял, развернулся, и дал в дальний угол! 1:0!
4'
Опасный момент
Турки активнее в первые минуты. Айкан неплохо пробил с дальней дистанции, но Зоммер на месте!
1'
Свисток
Матч начался!
Выходят команды на поле.
Инфо
Стартовый состав сборной Турции: Чакыр, Демирал, Челик, Айхан, Мюльдюр, Сёюнджю, Чалханоглу, Кахведжи, Туфан, Ундер, Йылмаз
Инфо
Стартовый состав сборной Швейцарии: Зоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Цубер, Джака, Фройлер, Шакири, Эмболо, Сеферович
У Уэльса 4 балла, у Швейцарии – 1 балл, у Турции – 0. Но перед последним туром каждая их этих команд сохраняет шансы выйти из группы. Как со второго, так и с третьего места.
Напомним положение в группе. После двух туров Италия с двумя победами уже обеспечила себе выход из группы.
Судить игру будет словенец Славко Винчич.
Матч начнется в 19:00 и пройдет на Олимпийском стадионе в Баку.
И мы представляем вашему вниманию текстовый онлайн матча Швейцария – Турция.
Евро-2020 набирает обороты, сегодня стартует третий тур в группах. В группе А играют Италия и Уэльс и Швейцария с Турцией.
Добрый вечер всем любителям футбола!
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Комментарии(2)
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alex104 (Полтава)
20.06.2021 в 19:37
5 минут уже как 2-0!!!!
Ответить
0
0
alex104 (Полтава)
20.06.2021 в 19:36
Перехожу на трибуна юаЗадрали своим материаллом/обновлением/дизайном
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0
0


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Анонс матча Швейцария - Турция 20.06.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Швейцария и командой Турция будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Бакинский олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 20.06.2021
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд Владимир Петкович и Сенол Гунес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Швейцария - Турция можно посмотреть 20.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Швейцария - Турция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович

Прошедший поединок команды Швейцария был сыгран против Италия - 16.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Турция
Страна: Турция
Тренер: Шенол Гюнеш

Прошедший матч команды Турция был сыгран против Уэльс - 16.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Уэльс.

Следите за результатами матча Швейцария - Турция онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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