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Отбор к Евро-2024. Уэльс - Турция 1:1. Остается надеяться на плей-офф
Судейские решения в этой игре были неоднозначными
Фото: Shutterstock/Adam
Квалификация на Чемпионат Европы-2024. Группа D, 10 тур
21.11.2023. Кардифф, "Кардифф Сити Стэдиум"
Главный арбитр: Матей Юг (Словения)
Уэльс - Турция 1:1
Голы: Уильямс 7 - Язиджи 70 (пен)
Уэльс: Уорд, Робертс, Локьер, Дэвис, Родон, Броудхед (Брукс 61), Джеймс Дж., Ампаду, Уильямс (Мур 84), Джонсон, Уилсон (Джеймс Д. 80)
Турция: Чакир (Баиндир 33), Кадиоглу, Акайдын, Бардакчи, Озкачар (Челик 46), Юксек, Сари (Айхан 78), Омур (Язиджи 33), Озкан, Актюркоглу, Йылмаз (Йылдиз 59)
Предупреждения: Джонсон 22, Дэвис 70 - Язиджи 54, Челик 72, Актюркоглу 82, Озкан 89
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