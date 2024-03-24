КМ. Дания - Швейцария 0:0. Видеообзор матча
Особый день для одного из игроков
Фото: fodboldbilleder.dk
Товарищеская встреча сборных Дании и Швейцарии завершилась безголевой ничьей. Команды смогли сделать лишь по 2 удара в створ ворот. Голкипер Дании Каспер Шмайхель, возможно, запомнит этот поединок тем, что он стал для него 100-м за национальную сборную.
Контрольный матч
23.03.2024. "Паркен" (Копенгаген)
Дания - Швейцария 0:0
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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