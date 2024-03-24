КМ. Дания - Швейцария 0:0. Видеообзор матча

Товарищеская встреча сборных Дании и Швейцарии завершилась безголевой ничьей. Команды смогли сделать лишь по 2 удара в створ ворот. Голкипер Дании Каспер Шмайхель, возможно, запомнит этот поединок тем, что он стал для него 100-м за национальную сборную.

Контрольный матч

23.03.2024. "Паркен" (Копенгаген)

Дания - Швейцария 0:0