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КМ. Дания - Швейцария 0:0. Видеообзор матча

Общие новости

Особый день для одного из игроков

КМ. Дания - Швейцария 0:0. Видеообзор матча

Фото: fodboldbilleder.dk

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Товарищеская встреча сборных Дании и Швейцарии завершилась безголевой ничьей. Команды смогли сделать лишь по 2 удара в створ ворот. Голкипер Дании Каспер Шмайхель, возможно, запомнит этот поединок тем, что он стал для него 100-м за национальную сборную.

Контрольный матч

23.03.2024. "Паркен" (Копенгаген)

Дания - Швейцария 0:0

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Дания Швейцария Контрольные матчи обзор матчей товарищеские матчи
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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