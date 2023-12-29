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Геополитический скандал: Галатасарай и Фенербахче отказались играть матч за Суперкубок в Саудовской Аравии

Турция

Командам запретили упоминать Ататюрка

Геополитический скандал: Галатасарай и Фенербахче отказались играть матч за Суперкубок в Саудовской Аравии

Фото: aksam.com.tr

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Матч за Суперкубок Турции, который должен был состояться сегодня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде был сорван за несколько минут до начала игры.

"Галатасарай" и "Фенербахче" в рамках продолжения торжеств по поводу 100-летия провозглашения Турецкой Республики хотели выйти на поле в футболках с изображением Кемаля Ататюрка. Также на стадионе должен был появиться баннер с известным афоризмом Ататюрка "Мир дома, мир – во всем мире". Однако местные власти запретили проводить такие торжества.

Компромисс не был найден, и оба клуба решили не играть матч. "Галатасарай" и "Фенербахче" уже покидают Саудовскую Аравию и возвращаются в Турцию.

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Турция Фенербахче (Стамбул) Саудовская Аравия Галатасарай (Стамбул) Суперкубок Турции
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Источник:
Fanatik
Опубликовал: Борис Сорокин
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