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Геополитический скандал: Галатасарай и Фенербахче отказались играть матч за Суперкубок в Саудовской Аравии
Командам запретили упоминать Ататюрка
Фото: aksam.com.tr
Матч за Суперкубок Турции, который должен был состояться сегодня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде был сорван за несколько минут до начала игры.
"Галатасарай" и "Фенербахче" в рамках продолжения торжеств по поводу 100-летия провозглашения Турецкой Республики хотели выйти на поле в футболках с изображением Кемаля Ататюрка. Также на стадионе должен был появиться баннер с известным афоризмом Ататюрка "Мир дома, мир – во всем мире". Однако местные власти запретили проводить такие торжества.
Компромисс не был найден, и оба клуба решили не играть матч. "Галатасарай" и "Фенербахче" уже покидают Саудовскую Аравию и возвращаются в Турцию.
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