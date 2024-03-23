КМ. Дания - Швейцария 0:0. 100-й матч Шмайхеля

Сборные Дании и Швейцарии не смогли забить друг другу в товарищеском матче. Игра была довольно равной, с небольшим преимуществом гостей.

Особенным этот матч стал для голкипера Дании Каспера Шмайхеля. 37-летний вратарь провел 100-ю игру за национальную сборную.

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Контрольный матч

23.03.2024. "Паркен" (Копенгаген)

Дания - Швейцария 0:0