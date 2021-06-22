Чехия - Англия онлайн трансляция матча

Англия не проигрывает в последних 8 играх.

Англия имеет выигрышную серию из 7 матчей.

Англия не пропускает в 4 матчах подряд.

Чехия выигрывает первый тайм в 46% матчей, Англия выигрывает в 40% матчей.

Чехия выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Англия выигрывает в 40%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Чемпионат Европы".

Англия's performance of the last 5 matches is better than Чехия's.

Недавнее выступление команды Англия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Чехия.

Из последних 3 встреч команда Чехия выиграла 1, команда Англия выиграла 1, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Чехия.

В их последнюю встречу команда Чехия победила в 1 гол(а).

Чехия забивает 1.33 гола за матч против команды Англия, а Англия забивает 2.67 гола против команды Чехия (в среднем).

Чехия забивает 1.6 гола, играя дома, а Англия забивает 0.75 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Чехия и Англия - 4.

Когда Чехия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Чехия% своих матчей.

Когда Англия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Англия% своих матчей.

Когда Англия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Англия% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Чехия и Англия - 2.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.