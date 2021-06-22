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Чехия - Англия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 22 июня 2021, 22:00 - Уэмбли . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матча:
Чехия
0 - 1
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перерыв
Англия
Ход матча
12' Рахим Стерлинг
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Чехия
19%
Ничья
35%
Англия
46%
П1: 7.90 Х: 4.26 П2: 1.41
П1: 6.00 Х: 2.63 П2: 1.83
П1: 7.90 Х: 4.26 П2: 1.41
П1: 24.00 Х: 7.00 П2: 1.13
П1: 5.90 Х: 2.70 П2: 1.95
Интересные факты
  • Англия не проигрывает в последних 8 играх.
  • Англия имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Англия не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Чехия выигрывает первый тайм в 46% матчей, Англия выигрывает в 40% матчей.
  • Чехия выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Англия выигрывает в 40%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Чемпионат Европы".
  • Англия's performance of the last 5 matches is better than Чехия's.
  • Недавнее выступление команды Англия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Чехия.
  • Из последних 3 встреч команда Чехия выиграла 1, команда Англия выиграла 1, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Чехия.
  • В их последнюю встречу команда Чехия победила в 1 гол(а).
  • Чехия забивает 1.33 гола за матч против команды Англия, а Англия забивает 2.67 гола против команды Чехия (в среднем).
  • Чехия забивает 1.6 гола, играя дома, а Англия забивает 0.75 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Чехия и Англия - 4.
  • Когда Чехия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Чехия% своих матчей.
  • Когда Англия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Англия% своих матчей.
  • Когда Англия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Англия% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Чехия и Англия - 2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Англия забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Чехия
2
Побед
3
Игр
1
Побед
Англия
Евро 2020 2020
11.10.2019 - 21:45 Чехия 2 - 1 Завершен Англия
Евро 2020 2020
22.03.2019 - 21:45 Англия 5 - 0 Завершен Чехия
Чемпионат Австралии 2010/2011
19.06.2011 - 21:45 Англия 1 - 2 Завершен Чехия
Последние матчи - Чехия
Евро 2020 2021
18.06.2021 - 19:00 Хорватия 1 - 1 Завершен Чехия Н
Евро 2020 2021
14.06.2021 - 16:00 Шотландия 0 - 2 Завершен Чехия В
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 21:15 Чехия 3 - 1 Завершен Албания В
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 21:45 Италия 4 - 0 Завершен Чехия П
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Уэльс 1 - 0 Завершен Чехия П
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Последние матчи - Англия
Евро 2020 2021
18.06.2021 - 22:00 Англия 0 - 0 Завершен Шотландия Н
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 16:00 Англия 1 - 0 Завершен Хорватия В
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Англия 1 - 0 Завершен Румыния В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:00 Англия 1 - 0 Завершен Австрия В
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Англия 2 - 1 Завершен Польша В
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Новости команд
Главные события
12'
Рахим Стерлинг ГООЛ!
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Чехия
19%
Ничья
35%
Англия
46%
П1: 7.90 Х: 4.26 П2: 1.41
П1: 6.00 Х: 2.63 П2: 1.83
П1: 7.90 Х: 4.26 П2: 1.41
П1: 24.00 Х: 7.00 П2: 1.13
П1: 5.90 Х: 2.70 П2: 1.95
Составы команд
1
Томаш Вацлик
18
Ян Борил
22
Томаш Калас
3
Целуштка, Ондрей
5
Куфал, Владимир
28
Соуцек, Томаш
9
Томаш Холеш
14
Якуб Янкто
8
Владимир Дарида
28
Лукаш Масопуст
14
Патрик Шик
1
Джордан Пикфорд
2
Кайл Уокер
5
Джон Стоунз
6
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
23
Калвин Филлипс
41
Деклан Райс
25
Букайо Сака
10
Джек Грилиш
10
Рахим Стерлинг
10
0Гарри Кейн
Стартовый состав
  • 14
    Патрик Шик
    Нападающий
  • 14
    Якуб Янкто
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Дарида
    Полузащитник
  • 28
    Лукаш Масопуст
    Полузащитник
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 9
    Томаш Холеш
  • 18
    Ян Борил
    Защитник
  • 22
    Томаш Калас
  • 3
    Целуштка, Ондрей
    Защитник
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 25
    Букайо Сака
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
    12
  • 23
    Калвин Филлипс
    Полузащитник
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
Запасные игроки
  • 22
    Матежу, Алес
    Защитник
  • 33
    Алекс Крал
  • 27
    Матей Выдра
    Нападающий
  • 20
    Hlozek, Adam
    Нападающий
  • 23
    Петр Севчик
  • 27
    Крменчик, Мичал
    Нападающий
  • 7
    Антонин Барак
    Полузащитник
  • 22
    Брабеч, Якуб
    Защитник
  • 3
    Павел Кадержабек
    Защитник
  • 40
    Томаш Коубек
    Вратарь
  • 24
    Мандус, Алес
    Вратарь
  • 24
    Томаш Пекгарт
    Нападающий
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 22
    Бен Уайт
  • 18
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
  • 17
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 16
    Коади, Конор
    Защитник
  • 15
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 23
    Сэм Джонстон
    Вратарь
  • 13
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
  • 26
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
Тренеры
  • Ярослав Силхави
  • Гарет Саутгейт
Статистика матча
42%
Владение мячом
58%
1
Удары мимо
3
8
Штрафные
7
6
Фолы
6
1
Удары в створ
4
3
Блокировано ударов
1
Офсайды
2
2
Угловые
5
3
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
43'
Офсайд
Кейн со входа в правый фланг штрафной низом пробивал в ближний угол, но Вацлик парировал, после чего Стерлинг, который закрывал ему обзор, оказался в офсайде.
41'
Прострел с правого фланга от Уокера на угловой вынесли защитники.
39'
Англия удерживает мяч на своей половине поля.
37'
Опасный момент
Опасно срезался прострел Шоу с левого фланга в ближний угол, но Вацлик сумел парировать на угловой.
35'
Опасный момент
Янкто не смог замкнуть ударом подачу с левого фланга на дальнюю штангу, но мяч отскочил к Соучеку, который затем пробил в сторону от левой штанги!
32'
Уголовой
Филлипс подавал от правого углового флажка, но защитники спокойно перехватили.
30'
Калас набирал ход в левом фланге атаки мимо Сака, но соперник перехватил.
28'
Опасный момент
Пикфорд в красивом прыжке парировал дальний удар из зоны в центральной линии от Голеша в левый верхний угол!
26'
Опасный момент
Магуайр запустил Кейна в левый фланг штрафной передачей из глубины, но форвард так и не смог переиграть Вацлика.
25'
Шоу с левого фланга навесил точно на голову Каласу.
23'
Офсайд
Шоу в офсайде в левом фланге штрафной.
22'
Цоуфал давал черпак с правого фланга в штрафную на Масопуста, но Пикфорд вовремя вышел из ворот.
20'
Подачу Борила с левого фланга из штрафной вынесли защитники.
17'
Арбитр прозевал то, как Сака был сбит Борилом у чужой штрафной.
15'
Грилиш в левом фланге атаки получил по ногам от Масопуста.
14'
Офсайд у Шика в левом фланге чужой штрафной.
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Грилиш как рукой выложил подачу с левого фланга штрафной на голову Стерлинга на дальней штанге!
10'
Стоунз у дальней штанги замыкал длинную подачу Шоу, но головой просто пробил намного выше ворот.
8'
Сбили Кейна в верховой борьбе в центре поля. Калас передал привет локтем.
6'
Дарида был сбит атакой Райса у центральной линии.
4'
Шоу и Грилиш устроили стенку в левом фланге атаки, но передачу Люка обратно на партнера перехватили соперники.
2'
Опасный момент
Штанга! Стерлинг получил передачу на ход от Шоу в левый фланг штрафной из глубины, после чего перебросил голкипера, но попал в дальний каркас ворот!
1'
Англичане сразу делают акцент на удержание мяча.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коуди, Санчо, Калверт-Льюин, Уайт, Джеймс, Беллингэм.
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс — Сака, Грилиш, Стерлинг — Кейн.
Запасные: Мандоус, Коубек, Кадержабек, Брабец, Барак, Крменчик, Шевчик, Гложек, Выдра, Крал, Матею, Пекхарт.
Чехия: Вацлик — Цоуфал, Калас, Челустка, Борил — Голеш, Соучек — Масопуст, Дарида, Янкто — Шик.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Артур Мануэль Соареш Диаш (Порту, Португалия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D. На поле стадиона "Уэмбли" (Лондон, Англия) сыграют Чехия и Англия.
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Анонс матча Чехия - Англия 22.06.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Чехия и командой Англия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Уэмбли.

Дата проведения матча: 22.06.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Чехия и командой Англия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Чехия, тогда как команда Англия осталась с поражением. Столкновение Чехия и Англия в предыдущем футбольном матче 11.10.2019 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Ярослав Силхави и Гарет Саутгейт разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Чехия - Англия можно посмотреть 22.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Чехия - Англия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Чехия
Страна: Чехия
Тренер: Ярослав Шилгавы

Предыдущий матч команды Чехия был сыгран против Хорватия - 18.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Предыдущий поединок команды Англия был сыгран против Шотландия - 18.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Чехия - Англия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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