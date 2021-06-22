Чехия - Англия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Чехия и командой Англия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Уэмбли.
Дата проведения матча: 22.06.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Чехия и командой Англия:
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Чехия, тогда как команда Англия осталась с поражением. Столкновение Чехия и Англия в предыдущем футбольном матче 11.10.2019 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Ярослав Силхави и Гарет Саутгейт разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Чехия
Страна: Чехия
Тренер: Ярослав Шилгавы
Предыдущий матч команды Чехия был сыгран против Хорватия - 18.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился ничьей.
Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Предыдущий поединок команды Англия был сыгран против Шотландия - 18.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился ничьей.
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