Чехия - Англия. Анонс и прогноз на матч Евро-2020 на 22.06.2021 

Евро-2020. Группа D, третий тур

22 июня 2021. Лондон, “Уэмбли”

Чехия 22:00 Англия

Телетрансляция – Украина, Футбол 2, OLL.tv

Сборные Чехии и Англии будут играть свой матч третьего тура группы зная, что они уже вышли в плей-офф. Вопрос – с какого места. Чехия опережает Англию после двух туров благодаря разнице мячей. Известно, что победитель группы D получит в соперники вторую команду из самого сильного квартета (Франция, Германия, Португалия), тогда как второе место встретится тоже со вторым из не самой сильной группы с Испанией, Швецией, Словакией и Польшей. Возможно Англию устраивала бы и ничья, но после 0:0 с Шотландией болельщики “трех львов” ждут только победы.

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Чехия

Матч против Англии будет особенным для игроков сборной Чехии Цоуфала и Соучека – они будут действовать против своего одноклубника из “Вест Хэма” Деклана Райса. Цоуфал и Соучек, и сборная Чехии в целом пока производит положительное впечатление. В победном матче с Шотландией Чехия создала меньше соперника, но один из величайших голов в истории Евро забил Патрик Шик. Как ни странно, Чехия больше впечатлила в игре против финалиста ЧМ сборной Хорватией. Чехия проводила интересные атаки, и Хорватия сумела отыграться только благодаря индивидуальным действиям Перишича. Чехия – одна из немногих стран на Евро, которая сильна командной игрой, что может быть проблемой для Англия, которая не имеет четкого рисунка игры.

Англия

Матч с Шотландией вызвал огромное разочарование среди болельщиков “трех львов”. Дело не только в самом результате (0:0), но и в качестве игры. Хозяева создали свои полтора момента после стандартов, а с игры практически не угрожали воротам Шотландии. Более того – гости выглядели интереснее в атаке. Слишком осторожный, прагматичный, скучный стиль Саутгейта претит болельщикам сборной Англии. Они хотят видеть в основе Грилиша и Санчо, и ждут голов от Кейна. Пока этого нет. Саутгейт стоит на своем и его поддерживают многие эксперты. Одна ничья на Евро – это не так страшно, уверяют они.

Еще одна проблема Англии – отсутствие лидеров на поле, которые могли бы подбодрить команду, придать ей энергии и уверенности. Возможно, в матче с Чехией сыграют Магуайр и Хендерсон, который обладают нужными качествами. К последней игре группы готовы все игроки, но Бен Чилуэлл и Мэйсон Маунт могут пропустить ее. Два игрока “Челси” были в контакте со своим шотландским одноклубником Билли Гилмором, который сдал положительный тест. И хотя результаты Чилуэлла и Маунта были негативными, они все равно отправились на самоизоляцию.

Статистика команд, цифры и факты

Англия 17 раз сыграла 0:0 на больших турнирах – это высший показатель среди всех сборных мира.

Результаты Англии в последних турах Евро: четыре победы, одна ничья, три поражения.

Чехия никогда еще не выигрывала на “Уэмбли”: одна ничья, три поражения и 11 пропущенных голов. Сборная Англия выиграла 10 из 12 последних матчей на своем домашнем стадионе.

Игра с Шотландией стала первой для Англии в 2021 году, когда команда Саутгейта не забила и не смогла выиграть.

В 2021 году Чехия смогла сыграть без пропущенных голов только против Шотландии в первом туре Евро.

Личные встречи

Чехия и Англия встречались в квалификации к Евро-2020. На своем поле Англия выиграла 5:0, но выезде уступила чехам 1:2. Это поражение было единственным у Англии в группе. Общий результат – три победы англии, ничья и победа Чехии. Разница мячей 14-4 в пользу Англии.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Чехия 2 1 1 0 3-1 +2 4 2 Англия 2 1 1 0 1-0 +1 4 3 Хорватия 2 0 1 1 1-2 -1 1 4 Шотландия 2 0 1 1 0-2 -2 1

Ориентировочные составы

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челюстка, Калаш, Боржил – Соучек, Голеш – Масопуст, Дарида, Янкто – Шик

Англия: Пикфорд – Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Филлипс, Райс – Фоден, Грилиш, Стерлинг – Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Чехия – Англия от UA-Football

Букмекеры ожидают победы Англии и небольшое количество голов. Это можно понять: при Саутгейта Англия часто сушит свои матчи, избегая риска и не давать создавать моменты сопернику. Ничью можно рассматривать как положительный для “трех львов”, но болельщики и пресса этого не поймут. Нельзя сказать, что Англия будет нестись сломя голову, однако гости должны играть активно. Прогноз – победа Англии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.