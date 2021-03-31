Англия - Австрия онлайн трансляция матча

Матч между командой Англия и командой Австрия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Международные товарищеские матчи 2021, матч пройдет на стадионе Риверсайд.
Дата проведения матча: 02.06.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Прошедший поединок команды Англия был сыгран против Польша - 31.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Англия.
Название: Австрия
Страна: Австрия
Тренер: Марсель Коллер
Прошедший поединок команды Австрия был сыгран против Дания - 31.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Дания.
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