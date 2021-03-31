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Англия - Австрия онлайн трансляция матча

Международные товарищеские матчи - 02 июня 2021, 22:00 - Риверсайд
Главный судья: Visser, Lawrence
Рейтинг матча:
Англия
0 - 0
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56'
Австрия
Ход матча
20' Ксавер Шлагер
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Англия
36%
Ничья
27%
Австрия
36%
П1: 2.00 Х: 2.40 П2: 6.00
П1: 2.00 Х: 2.60 П2: 6.00
Интересные факты
  • Австрия не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Англия выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Англия имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Англия выигрывает первый тайм в 54% матчей, Австрия выигрывает в 27% матчей.
  • Англия выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Австрия выигрывает в 27%.
  • Англия's performance of the last 5 matches is better than Австрия's.
  • Команда Англия проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Австрия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Англия выиграла 2, команда Австрия выиграла 0, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Англия.
  • В их последнюю встречу команда Англия победила в 1 гол(а).
  • Англия забивает 1.5 гола за матч против команды Австрия, а Австрия забивает 1 гола против команды Англия (в среднем).
  • Англия забивает 2.71 гола, играя дома, а Австрия забивает 1.8 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Англия и Австрия - 2.5.
  • Когда Англия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.
  • Когда Австрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Австрия% своих матчей.
  • Когда Англия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Англия и Австрия - 1.
  • Австрия пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Последние матчи - Англия
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Англия 2 - 1 Завершен Польша В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 19:00 Албания 0 - 2 Завершен Англия В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Англия 5 - 0 Завершен Сан-Марино В
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Англия 4 - 0 Завершен Исландия В
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Бельгия 2 - 0 Завершен Англия П
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Последние матчи - Австрия
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Австрия 0 - 4 Завершен Дания П
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Австрия 3 - 1 Завершен Фарерские острова В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Шотландия 2 - 2 Завершен Австрия Н
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Австрия 1 - 1 Завершен Норвегия Н
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Австрия 2 - 1 Завершен Северная Ирландия В
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Новости команд
Главные события
20'
Ксавер Шлагер
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Англия
36%
Ничья
27%
Австрия
36%
П1: 2.00 Х: 2.40 П2: 6.00
П1: 2.00 Х: 2.60 П2: 6.00
Статистика матча
12
Штрафные
6
6
Фолы
12
3
Удары в створ
1
4
Угловые
2
1
Сейвы
3
1
Удары мимо
1
56%
Владение мячом
44%
2
Блокировано ударов
2
ЖК
2
Трансляция
54'
Уголовой
Знову кутовий від Александера-Арнольда (Англія) не знайшов футболіста у білій футболці "трьох левів".
53'
Тріпп'є (Англія) навісив зі стандарту, Калайджич перевів м'яч на кутовий.
52'
Желтая карточка
Лайнер (Австрія) зрізав Сака, котрий втікав від нього, і отримав жовту карточку.
48'
Мінгс виніс подачу Алаби зі штрафного майданчика англійців.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Домінувальна гра від англійців, але з гірким присмаком товариського матчу, адже в завершальній фазі атаки мало що виходить. Щоправда, двічі в гру вступав голкіпер Бахманн, котрий парирував удари Александера-Арнольда і Кейна. Тільки в останні хвилини австрійці трішки включилися в гру, та і те, бо господарі це дозволили зробити. Поки підопічні Франко Фоди прекрасно виглядають тільки для вболівальників збірної України.
Свисток
Перерва у зустрічі.
45'
Инфо
До першого тайму було додано одну хвилину.
42'
Уголовой
Калайджич (Австрія) фолить на Пікфорді при подачі Алаби від кутового прапорця.
39'
Беллінгем заблокував удар Забітцера з дальньої відстані.
36'
Калайджич (Австрія) з дуги штрафного майданчика пробив по центру воріт низом. Пікфорд забрав м'яч до рук.
36'
Уголовой
Подачу Алаби від кутового прапорця виніс Мінгс.
35'
Мінгс вдало відіграв проти Баумгартнера (Австрія), котрий вже був на підступах до штрафного майдачника.
33'
Австрійці вперше за довгий час тримали м'яч під контролем, але швидко втратили, навіть не дійшовши до останньої третини поля.
29'
Опасный момент
Гріліш все-таки розрізав захист австрійців передачею на Кейна, котрий не реалізував вихід сам на сам: Бахманн парирував удар Гаррі. Нападник був в офсайді, проте лінійний арбітр не зафіксував це. VAR на грі немає.
28'
Александер Арнольд (Англія) пробив зі стандарту у стінку. Кейн після рикошету спрямував м'яч у центр, але Бахманн виніс м'яч кулаками.
27'
Знову Гріліш (Англія) заробив на собі порушення. Гості грубо грають.
26'
Передача з лівого флангу від Алаби не знайшла Калайджича. Австрійці майже без м'яча.
24'
Уголовой
Після подачі Александера-Арнольда (Англія) від кутового прапорця м'яч до рук забрав Бахманн.
22'
Гріліш (Англія) розрізною передачею хотів вивести Кейна на побачення з гокліпером, але занадто слабко - захисник перехопив.
20'
Сака (Англія) з лету пробив повз ворота. Не спімав вдало м'яч.
20'
Желтая карточка
Шлагер (Австрія) кинувся в ноги Сака, за що отрмиав жовту карточку.
17'
Александер-Арнольд (Англія) подав, австрійці вибили, а Беллінгем потрапив на добиванні у захисника.
16'
Гріліша грубо зустріли на лівому фланзі атаки англійців. Буде небезпечний штрафний.
11'
Уголовой
Кутовий від Александера-Арнольда (Англія) завершився порушенням в атаці.
10'
Сака (Англія) пройшов у штрафному майданчику австрійців кількох суперників, але прострілив неточно.
8'
Баумгартнер (Австрія) з-за меж штарфного майданчика пробив трохи вище поперечки.
6'
Алаба (Астрія) прострілив в центра карної зони суперників, Мінгс виніс м'яч.
5'
Уголовой
Беллінгем (Англія) головою пробив в руки воротарю після подачі від кутового прапорцяю
4'
Опасный момент
Александер-Арнольд (Англія) пробив під поперечку, а Бахманн перевів м'яч на кутовий кінчиками пальців.
2'
Перші дві хвилини австрійці володіли м'ячем. Поки тільки ознайомче.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Поки можете ознайомитися зі стартовими складами команд:
Англія: Пікфорд - Александер-Арнольд, Коуді, Мінгс, Тріпп'єр - Гріліш, Райс, Беллінгем - Лінгард, Кейн, Сака.
Австрія: Бахманн - Драгович, Гінтереггер, Фрідль - Лайнер, Баумгартнер, Лаймер, Шлягер, Алаба - Забітцер, Калайджич.
Вітаємо всіх! UA-Футбол проведе для вас пряму текстову трансляцію товариського матчу між збірними Англії та Австрії.
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Анонс матча Англия - Австрия 02.06.2021, Международные товарищеские матчи

Матч между командой Англия и командой Австрия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Международные товарищеские матчи 2021, матч пройдет на стадионе Риверсайд.

Дата проведения матча: 02.06.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший поединок команды Англия был сыгран против Польша - 31.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Англия.

Команда гостей

Название: Австрия
Страна: Австрия
Тренер: Марсель Коллер

Прошедший поединок команды Австрия был сыгран против Дания - 31.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Дания.

Следите за результатами матча Англия - Австрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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