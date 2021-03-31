Англия - Австрия онлайн трансляция матча

Австрия не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Англия выиграл 4 домашних матчей подряд.

Англия имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Англия выигрывает первый тайм в 54% матчей, Австрия выигрывает в 27% матчей.

Англия выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Австрия выигрывает в 27%.

Англия's performance of the last 5 matches is better than Австрия's.

Команда Англия проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Австрия (во всех соревнованиях).

Из последних 4 встреч команда Англия выиграла 2, команда Австрия выиграла 0, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Англия.

В их последнюю встречу команда Англия победила в 1 гол(а).

Англия забивает 1.5 гола за матч против команды Австрия, а Австрия забивает 1 гола против команды Англия (в среднем).

Англия забивает 2.71 гола, играя дома, а Австрия забивает 1.8 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Англия и Австрия - 2.5.

Когда Англия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.

Когда Австрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Австрия% своих матчей.

Когда Англия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Англия и Австрия - 1.