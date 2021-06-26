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Уэльс - Дания онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 26 июня 2021, 19:00 - Йохан Кройф Арена . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Уэльс
0 - 1
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51'
Дания
Ход матча
26' Джо Родон 27' Каспер Дольберг 40' Мур, Киффер 40' Коннор Робертс Вышел: Williams, Neco
Кто победит?
79 Пользователей сделало свой выбор
Уэльс
30%
Ничья
22%
Дания
48%
П1: 4.75 Х: 2.20 П2: 2.30
П1: 4.54 Х: 3.30 П2: 1.92
П1: 4.90 Х: 2.35 П2: 2.26
Интересные факты
  • Уэльс выигрывает первый тайм в 18% матчей, Дания выигрывает в 56% матчей.
  • Уэльс выигрывает первую половину матча в 18% случаев, Дания выигрывает в 56%.
  • Дания's performance of the last 5 matches is better than Уэльс's.
  • Недавнее выступление команды Дания в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Уэльс.
  • Из последних 5 встреч команда Уэльс выиграла 2, команда Дания выиграла 3, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Дания.
  • В их последнюю встречу команда Дания победила в 1 гол(а).
  • Уэльс забивает 0.8 гола за матч против команды Дания, а Дания забивает 1.4 гола против команды Уэльс (в среднем).
  • Уэльс забивает 1 гола, играя дома, а Дания забивает 2.43 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Уэльс и Дания - 2.2.
  • Когда Уэльс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Уэльс% своих матчей.
  • Когда Дания лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дания% своих матчей.
  • Когда Уэльс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Уэльс% своих матчей.
  • Когда Дания проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дания% своих матчей.
  • Во время последних 7 встреч, команда Уэльс выиграла 3 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Дания выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-5 в пользу команды Дания
Прогноз на матч
Личные встречи
Уэльс
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Дания
Лига Наций 2018/2019
16.11.2018 - 21:45 Уэльс 1 - 2 Завершен Дания
Лига Наций 2018/2019
09.09.2018 - 19:00 Дания 2 - 0 Завершен Уэльс
Последние матчи - Уэльс
Евро 2020 2021
20.06.2021 - 19:00 Италия 1 - 0 Завершен Уэльс П
Евро 2020 2021
16.06.2021 - 19:00 Турция 0 - 2 Завершен Уэльс В
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 16:00 Уэльс 1 - 1 Завершен Швейцария Н
Международные товарищеские матчи 2021
05.06.2021 - 19:00 Уэльс 0 - 0 Завершен Албания Н
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:05 Франция 3 - 0 Завершен Уэльс П
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Последние матчи - Дания
Евро 2020 2021
21.06.2021 - 22:00 Россия 1 - 4 Завершен Дания В
Евро 2020 2021
17.06.2021 - 19:00 Дания 1 - 2 Завершен Бельгия П
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 19:00 Дания 0 - 1 Завершен Финляндия П
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Дания 2 - 0 Завершен Босния и Герцеговина В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:00 Германия 1 - 1 Завершен Дания Н
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Новости команд
Главные события
Мур, Киффер
40'
Коннор Робертс
Вышел: Williams, Neco
40'
27'
Каспер Дольберг ГООЛ!
Джо Родон
26'
Кто победит?
79 Пользователей сделало свой выбор
Уэльс
30%
Ничья
22%
Дания
48%
П1: 4.75 Х: 2.20 П2: 2.30
П1: 4.54 Х: 3.30 П2: 1.92
П1: 4.90 Х: 2.35 П2: 2.26
Составы команд
12
Дэнни Уорд
33
Бен Дэвис
22
Мипэм, Крис
14
Джо Родон
23
Коннор Робертс
7
Джо Аллен
28
Morrell, Joe
11
Бейл, Гарет
10
Арон Рэмзи
21
Даниэль Джеймс
13
Мур, Киффер
1
Каспер Шмейхель
6
Андреас Кристенсен
24
Симон Кьер
4
Янник Вестергор
19
Йенс Ларсен
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
8
Делай, Томас
5
Мехле, Йоаким
38
Damsgaard, Mikkel
12
Каспер Дольберг
9
Брайтвайте, Мартин
Стартовый состав
  • 13
    Мур, Киффер
    Нападающий
    40
  • 11
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 10
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 7
    Джо Аллен
    Полузащитник
  • 28
    Morrell, Joe
    Полузащитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 22
    Мипэм, Крис
    Защитник
  • 14
    Джо Родон
    Защитник
    26
  • 23
    Коннор Робертс
    Защитник
    40
  • 12
    Дэнни Уорд
    Вратарь
  • 38
    Damsgaard, Mikkel
    Полузащитник
  • 12
    Каспер Дольберг
    Нападающий
    27
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 19
    Йенс Ларсен
    Полузащитник
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 8
    Делай, Томас
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 4
    Янник Вестергор
    Защитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
Запасные игроки
  • 44
    Бенжамин Кабанго
  • 63
    Дилан Левитт
  • 19
    Дэвид Брукс
    Нападающий
  • 18
    Джонатан Уильямс
    Полузащитник
  • 16
    Тайлер Робертс
    Нападающий
  • 23
    Уилсон Харри
  • 15
    Томас Локьер
    Защитник
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 2
    Кристофер Гантер
    Защитник
  • 21
    Адам Дэвис
    Вратарь
  • 13
    Хеннеси, Уэйн
    Вратарь
  • 26
    Смит, Мэтью
    Полузащитник
  • 25
    Андерс Кристиансен
    Полузащитник
  • 24
    Йенсен, Матиас
    Полузащитник
  • 21
    Андреас Корнелиус
    Нападающий
  • 23
    Йонас Винд
    Полузащитник
  • 15
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
  • 25
    Йёргенсен, Матиас
    Защитник
  • 11
    Андреас Ольсен
    Нападающий
  • 29
    Роберт Сков
    Нападающий
  • 5
    Андерсен, Иоахим
    Защитник
  • 23
    Фредерик Реннов
    Вратарь
  • 49
    Йонас Лоссль
    Вратарь
  • 26
    Моллер Бойлесен, Николай
    Защитник
Тренеры
  • Роберт Пейдж
  • Каспер Хьюлманд
Статистика матча
8
Штрафные
6
6
Фолы
7
4
Блокировано ударов
1
1
Угловые
7
2
Удары мимо
2
42%
Владение мячом
58%
1
Удары в створ
3
2
Сейвы
1
2
ЖК
Офсайды
1
Трансляция
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Дольберг в середине тайма забил очень красивый гол и вывел свою команду вперед. Ждем, чем ответят валлийцы после перерыва.
Уэльс неплохо выглядел первые минут 15-20, пробовал атаковать, но постепенно датчане перекусили инициативу.
45+2'
Свисток
Ну вот и все, свисток на перерыв.
45+1'
Опасный момент
Ох, моментище! После очередного навеса Мелле вывалился на ударную позицию, но с острого угла не попал в рамку. А может стоило скинуть партнеру поперек?
44'
Многовато столкновений у нас. Дольберг на газоне после контакта головами.
41'
Замена
И все-таки замена у валлийцев. Робертс не может продолжать игру, вместо него Уильямс вышел.
40'
Желтая карточка
Кьяеру прилетело от Мура локтем в голову. Это желтая.
37'
Ой ой, Робертс в безобидной ситуации дернул мышцу. Может понадобится замена.
36'
И снова датчане в атаке. Угловой, навес вторым темпом. Было бы опасно, но опять датчане толкаются и фолят в атаке.
34'
Датчане на трибунах празднуют и поют, довольно много их сегодня, больше валлийцев.
33'
Еще одна атака датчан, довольно опасная, но после суматохи и мельтешения в штрафной Уэльса судья свистит фол в атаке.
30'
Офсайд
Дамсгор в офсайд забрался.
29'
Что же, ждем, что придумает на это Уэльс.
27'
Гоооол!!!
Гоооол!!! Долберг в стиле Коноплянки сместился с левого фланга, немного протянул мяч и метров с 20-ти дал под дальнюю штангу! Красивейший гол!
26'
Желтая карточка
Родону горчичник. Прихватил он руками Долберга.
24'
46-54 владению мячом в пользу Дании. А вот по ударам 7-3 в пользу Уэльса.
23'
Датчане постепенно прибирают игру к своим ногам. Больше владеют и больше направлены на атаку.
21'
Уголовой
Три угловых подряд подали датчане. Подачи вроде и неплохие, но британцы их снимают.
18'
Ох какой опасный навес от датчан прошел в штрафную, но последняя скидка не нашла итогового получателя.
17'
15 минут прошло. Не сказать, что заоблачные скорости у нас.
14'
Организовали атаку британцы, но в штрафную их датчане не пускают.
12'
Уэльс выглядит уверенно. Катают мяч валлийцы в центре поля.
10'
А вот и Бэйл издали разрядил левую – немного мимо !
8'
Дальний удар Дольберга – очень неточно.
6'
Пытается высокий прессинг валлийцы организовать, но датчане выходят из него, хоть и не без труда.
4'
Пока что несколько сумбурная игра. Ничего толкового команды пока что не могут выстроить.
2'
Уголовой
А первый угловой заработали датчане. Правда ничего из него не выжали.
1'
Свисток
Матч начался, валлийцы начали с центра поля!
Команды уже на поле. Исполняются гимны стран.
Поединок пройдет в Амстердаме на Йохан Круифф Арене м начнется в 19:00.
Судить игру будет немец Даниэль Зиберт.
Стартовый состав сборной Дании: Шмейхель, Кристенсен, Мехле, Ларсен, Вестергор, Кьер, Дилейни, Хёйбьерг, Дамсгор, Брейтуэйт, Дольберг
Инфо
Стартовый состав сборной Уэльса: Уорд, Дэвис, Мефам, Родон, Робертс, Аллен, Моррелл, Рэмси, Джеймс, Бэйл, Мур
Добрый вечер уважаемые любители футбола. Евро-2020 продолжается и пришло время 1/8 финала турнира. Портал UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча Уэльс – Дания.
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Анонс матча Уэльс - Дания 26.06.2021, Евро 2020

Матч между командой Уэльс и командой Дания будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Йохан Кройф Арена.

Дата проведения матча: 26.06.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Уэльс и командой Дания:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Дания, тогда как команда Уэльс осталась с поражением. Столкновение Уэльс и Дания в предыдущем футбольном матче 16.11.2018 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Роберт Пейдж и Каспер Хьюлманд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Уэльс - Дания можно посмотреть 26.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Уэльс - Дания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Уэльс
Страна: Уэльс
Тренер: Роберт Пейдж

Предыдущий матч команды Уэльс был сыгран против Италия - 20.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд

Предыдущий поединок команды Дания был сыгран против Россия - 21.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Дания.

Следите за результатами матча Уэльс - Дания онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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