Уэльс - Дания онлайн трансляция матча

Матч между командой Уэльс и командой Дания будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Йохан Кройф Арена.
Дата проведения матча: 26.06.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами Уэльс и командой Дания:
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Дания, тогда как команда Уэльс осталась с поражением. Столкновение Уэльс и Дания в предыдущем футбольном матче 16.11.2018 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Роберт Пейдж и Каспер Хьюлманд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Уэльс
Страна: Уэльс
Тренер: Роберт Пейдж
Предыдущий матч команды Уэльс был сыгран против Италия - 20.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Италия.
Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд
Предыдущий поединок команды Дания был сыгран против Россия - 21.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Дания.
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