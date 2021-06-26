Уэльс - Дания онлайн трансляция матча

Уэльс выигрывает первый тайм в 18% матчей, Дания выигрывает в 56% матчей.

Уэльс выигрывает первую половину матча в 18% случаев, Дания выигрывает в 56%.

Дания's performance of the last 5 matches is better than Уэльс's.

Недавнее выступление команды Дания в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Уэльс.

Из последних 5 встреч команда Уэльс выиграла 2, команда Дания выиграла 3, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Дания.

В их последнюю встречу команда Дания победила в 1 гол(а).

Уэльс забивает 0.8 гола за матч против команды Дания, а Дания забивает 1.4 гола против команды Уэльс (в среднем).

Уэльс забивает 1 гола, играя дома, а Дания забивает 2.43 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Уэльс и Дания - 2.2.

Когда Уэльс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Уэльс% своих матчей.

Когда Дания лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дания% своих матчей.

Когда Уэльс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Уэльс% своих матчей.

Когда Дания проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дания% своих матчей.