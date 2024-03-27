Евро-2024: более 1600 болельщиков не попадут на турнир

Более 1600 футбольных болельщиков из Англии и Уэльса, которые имеют запреты на посещение футбольных матчей, должны сдать свои британские паспорта, чтобы не допустить их на Евро-2024 в Германии. Фанаты будут вынуждены сдать свои документы с 4 июня до завершения турнира 14 июля.

"Насилию, злоупотреблениям и беспорядку нет места в игре, которую мы любим. Подавляющее большинство болельщиков являются законопослушными, но мы будем иметь нулевую толерантность к тем, кто срывает это невероятное событие. Эти меры гарантируют, что настоящие футбольные фанаты смогут безопасно путешествовать на турнир и не позволят хулиганам совершать подобные преступления за рубежом", - заявил министр полиции Крис Филп.

Тем, кто не выполнит требования или попытается въехать в Германию или соседние страны, грозит крупный штраф или тюремное заключение. Согласно данным Министерства внутренних дел, обнародованным в сентябре прошлого года, количество арестов на футбольных матчах в Англии и Уэльсе достигли девятилетнего максимума.