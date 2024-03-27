ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левандовский сыграет на Евро. Уэльс - Польша 0:0 (4:5 - пен.). Видеообзор матча
Поляки обыграли Уэльс в серии пенальти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
26 марта состоялся финальный поединок плей-офф отбора на Евро-2024 между Уэльсом и Польшей. В основное время команды голов не забивали. Во время двух экстратаймов зрители также не увидели забитых мячей.
Сильнейшего смогли определить только в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались польские футболисты.
Финал плей-офф квалификации Евро-2024
26.03.2024. Кардифф Сити Стэдиум (Кардифф)
Уэльс - Польша 0:0 (4:5 - пенальти)
Реализованные пенальти: Дэвис, Мур, Уилсон, Уильямс - Левандовски, Шиманский, Франковский, Залевский, Пйонтек
Нереализованный пенальти: Джеймс Д. (сейв).
Популярное сейчас
- Известен календарь сборной Украины на Евро-2024
- Известна группа сборной Украины на ЕВРО
- Украина – Исландия. АУДИО онлайн трансляция финального матча плей-офф отбора на ЕВРО-2024
- Нас приняли в Европу. Украина – Исландия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО