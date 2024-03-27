Левандовский сыграет на Евро. Уэльс - Польша 0:0 (4:5 - пен.). Видеообзор матча

26 марта состоялся финальный поединок плей-офф отбора на Евро-2024 между Уэльсом и Польшей. В основное время команды голов не забивали. Во время двух экстратаймов зрители также не увидели забитых мячей.

Сильнейшего смогли определить только в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались польские футболисты.

Финал плей-офф квалификации Евро-2024

26.03.2024. Кардифф Сити Стэдиум (Кардифф)

Уэльс - Польша 0:0 (4:5 - пенальти)

Реализованные пенальти: Дэвис, Мур, Уилсон, Уильямс - Левандовски, Шиманский, Франковский, Залевский, Пйонтек

Нереализованный пенальти: Джеймс Д. (сейв).