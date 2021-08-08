Заря - Динамо онлайн трансляция матча

Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.

Заря Луганск забивает 1.55 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Заря Луганск иДинамо Киев, когда Заря Луганск играет дома, 1- 2. 4 игры закончились с этим результатом

Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Заря Луганск (во всех соревнованиях).

Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Динамо Киев выигрывает в 40%.

Заря Луганск забивает 0.6 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 2 гола против команды Заря Луганск (в среднем).

Команда Заря Луганск выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.

Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Заря Луганск выигрывает первый тайм в 28% матчей, Динамо Киев выигрывает в 40% матчей.

В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 1 гол(а).

Динамо Киев не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.

Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Заря Луганск и Динамо Киев - 0.8.

Сергей Булеца отдал больше всего передач в Заря Луганск с 2 передачами. Александр Тымчук лучший распасовщик Динамо Киев (2 передач)

Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.

Среднее количество голов во встречах между командами Заря Луганск и Динамо Киев - 2.6.

Наиболее популярный счет между Заря Луганск и Динамо Киев 0-2. 6 игры закончились с этим результатом.

Из последних 5 встреч команда Заря Луганск выиграла 0, команда Динамо Киев выиграла 4, 1 ничьи.

Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Последняя домашняя победа Заря Луганск над Динамо Киев была в 2013

Заря Луганск пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Игры прошлого года: 0-2 (Заря Луганск дома) и 1-1 (Динамо Киев дома).

За последние 18 встреч когда команда Заря Луганск играла дома, команда Заря Луганск выиграла 1 раз, 5 сыграла в ничью и 12 победы команды Динамо Киев. Разница голов 35-18 в пользу команды Динамо Киев.