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Заря - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 08 августа 2021, 19:30 - Славутич-Арена . Трансляция: 2+2
Главный судья: Абдула, Анатолий
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
До начала
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Заря
34%
Ничья
9%
Динамо
56%
П1: 4.50 Х: 2.60 П2: 1.95
П1: 5.60 Х: 3.44 П2: 1.65
П1: 4.50 Х: 2.60 П2: 2.10
Интересные факты
  • Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • Заря Луганск забивает 1.55 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Заря Луганск иДинамо Киев, когда Заря Луганск играет дома, 1- 2. 4 игры закончились с этим результатом
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Заря Луганск (во всех соревнованиях).
  • Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Динамо Киев выигрывает в 40%.
  • Заря Луганск забивает 0.6 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 2 гола против команды Заря Луганск (в среднем).
  • Команда Заря Луганск выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Заря Луганск выигрывает первый тайм в 28% матчей, Динамо Киев выигрывает в 40% матчей.
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 1 гол(а).
  • Динамо Киев не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.
  • Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Заря Луганск и Динамо Киев - 0.8.
  • Сергей Булеца отдал больше всего передач в Заря Луганск с 2 передачами. Александр Тымчук лучший распасовщик Динамо Киев (2 передач)
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Заря Луганск и Динамо Киев - 2.6.
  • Наиболее популярный счет между Заря Луганск и Динамо Киев 0-2. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Из последних 5 встреч команда Заря Луганск выиграла 0, команда Динамо Киев выиграла 4, 1 ничьи.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Последняя домашняя победа Заря Луганск над Динамо Киев была в 2013
  • Заря Луганск пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Игры прошлого года: 0-2 (Заря Луганск дома) и 1-1 (Динамо Киев дома).
  • За последние 18 встреч когда команда Заря Луганск играла дома, команда Заря Луганск выиграла 1 раз, 5 сыграла в ничью и 12 победы команды Динамо Киев. Разница голов 35-18 в пользу команды Динамо Киев.
  • Во время последних 43 встреч, команда Заря Луганск выиграла 4 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Динамо Киев выиграла 28 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-35 в пользу команды Динамо Киев
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
4
Побед
33
Игр
20
Побед
Динамо
Кубок Украины 2022
13.05.2021 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершен Заря
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Заря 0 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Динамо 3 - 1 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021/2022
02.08.2021 - 19:30 Ингулец 1 - 5 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Заря 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Заря В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
13.07.2021 - 18:00 Заря 2 - 1 Завершен Аланияспор В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
08.07.2021 - 17:30 Заря 2 - 1 Завершен Пролетер В
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Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
04.08.2021 - 19:00 Динамо 1 - 1 Завершен Фенербахче Н
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Динамо 4 - 0 Завершен Верес В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
25.07.2021 - 18:00 Динамо 3 - 2 Завершен Газиантеп ББ В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
23.07.2021 - 18:00 Динамо 1 - 1 Завершен Унион Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
20.07.2021 - 16:00 Динамо 0 - 1 Завершен Атлетик П
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Новости команд
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Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Заря
34%
Ничья
9%
Динамо
56%
П1: 4.50 Х: 2.60 П2: 1.95
П1: 5.60 Х: 3.44 П2: 1.65
П1: 4.50 Х: 2.60 П2: 2.10
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 68
    Dal Bello Fagundes, Cristian Daniel
    Нападающий
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 11
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 47
    Owusu, Raymond
    Полузащитник
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 4
    Ловро Цвек
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 5
    Агрон Руфати
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 28
    Владислав Кулач
    Нападающий
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Луческу, Мирча
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Анонс матча Заря - Динамо 08.08.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 08.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой Динамо (Киев):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Динамо и Заря в предыдущем футбольном матче 13.05.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Динамо можно посмотреть 08.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против Ингулец - 02.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Фенербахче - 04.08.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Заря - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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