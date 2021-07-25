Десна - Черноморец онлайн трансляция матча

SFC Desna Chernihiv без побед в последних 5 играх.

SFC Desna Chernihiv выигрывает первый тайм в 27% матчей, FC Chernomorets Odessa выигрывает в 31% матчей.

SFC Desna Chernihiv выигрывает первую половину матча в 27% случаев, FC Chernomorets Odessa выигрывает в 31%.

FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than SFC Desna Chernihiv's.

Команда FC Chernomorets Odessa проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды SFC Desna Chernihiv (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда SFC Desna Chernihiv выиграла 1, команда FC Chernomorets Odessa выиграла 3, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

SFC Desna Chernihiv забивает 0.8 гола за матч против команды FC Chernomorets Odessa, а FC Chernomorets Odessa забивает 1.6 гола против команды SFC Desna Chernihiv (в среднем).

SFC Desna Chernihiv забивает 1.73 гола, играя дома, а FC Chernomorets Odessa забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами SFC Desna Chernihiv и FC Chernomorets Odessa - 2.4.

Когда SFC Desna Chernihiv лидирует 1-0 дома, они побеждают в SFC Desna Chernihiv% своих матчей.

Когда FC Chernomorets Odessa лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Chernomorets Odessa% своих матчей.

Когда SFC Desna Chernihiv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в SFC Desna Chernihiv% своих матчей.

Когда FC Chernomorets Odessa проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Chernomorets Odessa% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между SFC Desna Chernihiv и FC Chernomorets Odessa - 0.6.

SFC Desna Chernihiv пропускает в каждом из последних 6 матчах.