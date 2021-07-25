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Десна - Черноморец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 июля 2021, 19:30 - Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Derevynskyi, Oleksiy
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
2 - 0
Обновить
61'
Черноморец
Одесса
Ход матча
20' Biloshevskyi, Bogdan 35' Евгений Селин 37' Артур Авагимян 39' Biloshevskyi, Bogdan 43' Артур Авагимян Вышел: Dubko, Valery
50' Владислав Калитвинцев 51' Владислав Калитвинцев
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Десна
28%
Ничья
21%
Черноморец
52%
П1: 1.68 Х: 3.90 П2: 5.10
П1: 2.05 Х: 2.60 П2: 4.33
П1: 1.68 Х: 3.90 П2: 5.10
П1: 1.76 Х: 3.54 П2: 5.00
П1: 2.17 Х: 2.60 П2: 4.30
Интересные факты
  • SFC Desna Chernihiv без побед в последних 5 играх.
  • SFC Desna Chernihiv выигрывает первый тайм в 27% матчей, FC Chernomorets Odessa выигрывает в 31% матчей.
  • SFC Desna Chernihiv выигрывает первую половину матча в 27% случаев, FC Chernomorets Odessa выигрывает в 31%.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than SFC Desna Chernihiv's.
  • Команда FC Chernomorets Odessa проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды SFC Desna Chernihiv (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда SFC Desna Chernihiv выиграла 1, команда FC Chernomorets Odessa выиграла 3, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • SFC Desna Chernihiv забивает 0.8 гола за матч против команды FC Chernomorets Odessa, а FC Chernomorets Odessa забивает 1.6 гола против команды SFC Desna Chernihiv (в среднем).
  • SFC Desna Chernihiv забивает 1.73 гола, играя дома, а FC Chernomorets Odessa забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами SFC Desna Chernihiv и FC Chernomorets Odessa - 2.4.
  • Когда SFC Desna Chernihiv лидирует 1-0 дома, они побеждают в SFC Desna Chernihiv% своих матчей.
  • Когда FC Chernomorets Odessa лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Chernomorets Odessa% своих матчей.
  • Когда SFC Desna Chernihiv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в SFC Desna Chernihiv% своих матчей.
  • Когда FC Chernomorets Odessa проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Chernomorets Odessa% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между SFC Desna Chernihiv и FC Chernomorets Odessa - 0.6.
  • SFC Desna Chernihiv пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Во время последних 6 встреч, SFC Desna Chernihiv выиграла 1 раз. также было 1 ничей, и FC Chernomorets Odessa выиграла 4 раза.
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Черноморец
Премьер-лига 2020
05.05.2019 - 17:00 Десна 2 - 4 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2018
10.11.2018 - 17:00 Десна 2 - 0 Завершен Черноморец
Последние матчи - Десна
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 18:00 Десна 2 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 1 Завершен Десна П
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 Ворскла 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 14:00 Десна 2 - 2 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 0 Завершен Десна П
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Последние матчи - Черноморец
Первая лига 2020/2021
12.06.2021 - 17:30 Волынь 1 - 2 Завершен Черноморец В
Первая лига 2020/2021
05.06.2021 - 17:30 Черноморец 0 - 2 Завершен Альянс П
Первая лига 2020/2021
27.05.2021 - 19:00 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Черноморец В
Первая лига 2020/2021
21.05.2021 - 19:00 Черноморец 4 - 0 Завершен Кристалл В
Первая лига 2020/2021
15.05.2021 - 16:00 Агробизнес 1 - 0 Завершен Черноморец П
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Владислав Калитвинцев
51'
Владислав Калитвинцев
50'
43'
Артур Авагимян
Вышел: Dubko, Valery
39'
Biloshevskyi, Bogdan
37'
Артур Авагимян
Евгений Селин
35'
20'
Biloshevskyi, Bogdan
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Десна
28%
Ничья
21%
Черноморец
52%
П1: 1.68 Х: 3.90 П2: 5.10
П1: 2.05 Х: 2.60 П2: 4.33
П1: 1.68 Х: 3.90 П2: 5.10
П1: 1.76 Х: 3.54 П2: 5.00
П1: 2.17 Х: 2.60 П2: 4.30
Составы команд
Стартовый состав
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 33
    Евгений Селин
    Защитник
    35
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 17
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
    51 50
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 16
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 3
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 25
    Евгений Мартыненко
    Защитник
  • 11
    Андрей Штогрин
    Нападающий
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 91
    Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
  • 22
    Артур Авагимян
    Полузащитник
    43 37
  • 74
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 8
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
  • 17
    Biloshevskyi, Bogdan
    Полузащитник
    39 20
  • 27
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 22
    Skorko, Danil
    Защитник
Запасные игроки
  • 90
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 15
    Voloshyn, Vikentii
    Полузащитник
  • 16
    Bilovar, Kristian
    Защитник
  • 2
    Zhuk, Vadim
    Защитник
  • 1
    Sidorenko, Dmitry
    Вратарь
  • 16
    Евгений Белич
  • 23
    Dolgov, Petro
    Защитник
  • 20
    Евгений Исаенко
  • 21
    Nadolskyi, Yaroslav
    Полузащитник
  • 14
    Сергей С.Кравченко
    Полузащитник
  • 37
    Dubko, Valery
    Защитник
  • 22
    Tlumak, Yuriy
    Полузащитник
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
  • 18
    Bugay, Vladislav
    Нападающий
Тренеры
  • Александр Рябокон
  • Antonov, Oleksiy
Статистика матча
7
Удары в створ
1
1
Сейвы
6
7
Штрафные
8
7
Фолы
5
2
Удары мимо
2
55%
Владение мячом
45%
6
Угловые
1
2
ЖК
2
2
Блокировано ударов
1
Офсайды
2
КК
1
Live Zone
Трансляция
58'
Гоооол!!!
Дубль Калитвинцева! Владислав вышел на ударную позицию и еще раз разрядил свою левую пушку – без шансов для Кучерука.
55'
Кучерук чуть не забросил мяч в собственные ворота после дальнего удара Арвеладзе. Будет угловой для Десны.
Инфо
Это 18-й гол Калитвинцева в УПЛ. Владислав уже повторил свой прошлогодний показатель результативности.
52'
Гоооол!!!
Гол-красавец от Калитвинцева! Владислав левой вбил мяч в ближний верхний угол ворот Черноморца.
51'
Желтая карточка
Калитвинцев заработал желтую за подкат сзади против Кузыка.
50'
Тотовицкий головой бил метров с семи – повезло Черноморцу, что Андрей попал прямо по центру ворот, где и находился вратарь.
48'
Кучерук снова в игре! Вратарь Черноморца потянул неприятный дальний удар Безбородько, а Будковский не успел сыграть на добивании.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Десна усилиями активного Андрея Тотовицкого создала немало проблем обороне Черноморца в первом тайме, а после перерыва одесситам будет еще сложнее с учетом удаления Богдана Белошевского. Посмотрим, смогут ли хозяева во второй 45-минутке разыграть численное преимущество.
45+3'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Три минуты команды переиграют в первом тайме.
43'
Замена
Мороз еще до перерыва решил провести кадровые перестановки. Вместо Авагимяна на поле вышел Дубко.
41'
Опасный момент
Кучерук выручает Одессу после удара головой Тотовицкого! А Безбородько ножницами послал мяч выше перекладины.
39'
Вторая желтая
Белошевский удален! Вторая желтая для экс-футболиста Десны за фол на Тотовицком перед штрафной Черноморца.
38'
Желтая карточка
Селин и Авагимян заработали по желтой. Этого добра в нашем матче хватает, в отличие от опасных моментов.
34'
Тотовицкий получил повреждение после падения в штрафной Черноморца. Судья момент проигнорировал.
30'
Белошевский решился на дальний удар – хорошо, если мяч остался в пределах стадиона после такой попытки.
24'
Здорово прессингует Десна – футболистам Черноморца частенько приходится выбивать мяч наобум.
20'
Желтая карточка
Белошевский наказан желтой за грубый подкат на Завийском. Судья дал доиграть момент и только после завершения атаки Десны вытащил из кармана «горчичник».
17'
Удалось Черноморцу отодвинуть игру от своих ворот.
12'
Опасный момент
Будковский пытался забить ударом через себя – Кучерук не дал состояться шедевру!
11'
Хорошая быстрая атака прошла от Десны! Тотовицкий снова искал одноклубника во вратарской, но Черноморцу удалось отбиться.
9'
Брагару опасно пробивал из-под защитника Десны – хавбеку Черноморца не хватило точности.
5'
Десна активней начала матч – только что Кучерук забрал мяч после навеса Безбородько, а затем Тотовицкий опасно простреливал во вратарскую.
1'
Свисток
Матч начался!
Перейдем к стартовым составами:
Десна: Литовка, Арвеладзе, Безбородько, Будковский, Завийский, Калитвинцев, Картушов, Сафронов, Селин, Тотовицкий, Цымбалюк.
Черноморец: Кучерук, Михайленко, Авагимян, Белошевский, Брагару, Ванат, Вачиберадзе, Кузык, Мартыненко, Скорко, Штогрин.
Вечер добрый! UA-Футбол предлагает вместе с нами последить за матчем 1-го тура УПЛ между Десной и Черноморцем. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
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Комментарии(1)
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Саша AS80 (Харків)
25.07.2021 в 19:49
Десна коли-небудь зробить стадіон??? Ці, завішені полотнами, пусті центральні трибуни вже починають напрягати... стидоба...
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Анонс матча Десна - Черноморец 25.07.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 25.07.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой Черноморец (Одесса):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Черноморец, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Десна и Черноморец в предыдущем футбольном матче 05.05.2019 закончилось со следующими результатом: 2:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Antonov, Oleksiy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Черноморец можно посмотреть 25.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший матч команды Десна был сыгран против Верес - 18.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Алексей Антонов

Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Волынь - 12.06.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Черноморец.

Следите за результатами матча Десна - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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