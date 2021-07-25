Десна - Черноморец онлайн трансляция матча

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.
Дата проведения матча: 25.07.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой Черноморец (Одесса):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Черноморец, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Десна и Черноморец в предыдущем футбольном матче 05.05.2019 закончилось со следующими результатом: 2:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Antonov, Oleksiy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Прошедший матч команды Десна был сыгран против Верес - 18.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Десна.
Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Алексей Антонов
Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Волынь - 12.06.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Черноморец.
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