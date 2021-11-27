Черноморец - Десна онлайн трансляция матча

Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Год назад, Десна Чернигов была на 4 месте в таблице с 24 очками. Сейчас они на 8 месте с 21 очками.

Когда Десна Чернигов проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Десна Чернигов.

В домашних матчах Черноморец Одесса не проигрывает Десна Чернигов в последних 4 встречах.

В их последнюю встречу команда Десна Чернигов победила в 3 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Десна Чернигов - 2.8.

Mykola Mykolayovych Mykhaylenko отдал больше всего передач в Черноморец Одесса с 2 передачами. Vladislav Kalitvintsev лучший распасовщик Десна Чернигов (3 передач)

Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Десна Чернигов выигрывает в 18%.

Команда Десна Чернигов проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.

Победителем прошлой встречи была команда Десна Чернигов.

Черноморец Одесса забивает 1.47 гола, играя дома, а Десна Чернигов забивает 1.06 гола, играя на выезде (в среднем).

Artur Avagimyan лучший бомбардир Черноморец Одесса с 4 голами. Denys Bezborodko забил 7 раз за Десна Чернигов

Когда Десна Чернигов лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Десна Чернигов - 0.6.

Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 33% матчей, Десна Чернигов выигрывает в 18% матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 2, команда Десна Чернигов выиграла 2, 1 ничьи.

Черноморец Одесса забивает 1.4 гола за матч против команды Десна Чернигов, а Десна Чернигов забивает 1.4 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).

Домашняя статистика Черноморец Одесса в сезоне 1-3-4

Во время последних 7 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Десна Чернигов выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-7 в пользу команды Черноморец Одесса

Десна Чернигов не забивает в 3 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Черноморец Одесса не забивает в 3 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Десна Чернигов забил 41% голов между минутами 76-90?