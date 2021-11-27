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Черноморец - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 ноября 2021, 17:00 - Черноморец
Главный судья: Пасхал, Игорь
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
0 - 0
Обновить
2'
Десна
Чернигов
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
50%
Ничья
25%
Десна
25%
П1: 3.08 Х: 2.67 П2: 2.67
П1: 3.00 Х: 2.50 П2: 2.60
П1: 3.08 Х: 2.67 П2: 2.67
П1: 3.08 Х: 2.67 П2: 2.67
П1: 3.20 Х: 2.65 П2: 2.80
Интересные факты
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Год назад, Десна Чернигов была на 4 месте в таблице с 24 очками. Сейчас они на 8 месте с 21 очками.
  • Когда Десна Чернигов проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Десна Чернигов.
  • В домашних матчах Черноморец Одесса не проигрывает Десна Чернигов в последних 4 встречах.
  • В их последнюю встречу команда Десна Чернигов победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Десна Чернигов - 2.8.
  • Mykola Mykolayovych Mykhaylenko отдал больше всего передач в Черноморец Одесса с 2 передачами. Vladislav Kalitvintsev лучший распасовщик Десна Чернигов (3 передач)
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Десна Чернигов выигрывает в 18%.
  • Команда Десна Чернигов проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.
  • Победителем прошлой встречи была команда Десна Чернигов.
  • Черноморец Одесса забивает 1.47 гола, играя дома, а Десна Чернигов забивает 1.06 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Artur Avagimyan лучший бомбардир Черноморец Одесса с 4 голами. Denys Bezborodko забил 7 раз за Десна Чернигов
  • Когда Десна Чернигов лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Десна Чернигов - 0.6.
  • Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 33% матчей, Десна Чернигов выигрывает в 18% матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 2, команда Десна Чернигов выиграла 2, 1 ничьи.
  • Черноморец Одесса забивает 1.4 гола за матч против команды Десна Чернигов, а Десна Чернигов забивает 1.4 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).
  • Домашняя статистика Черноморец Одесса в сезоне 1-3-4
  • Во время последних 7 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Десна Чернигов выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-7 в пользу команды Черноморец Одесса
  • Десна Чернигов не забивает в 3 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Черноморец Одесса не забивает в 3 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Десна Чернигов забил 41% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 24% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
1
Побед
3
Игр
2
Побед
Десна
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Десна 3 - 0 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2020
05.05.2019 - 17:00 Десна 2 - 4 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2018
10.11.2018 - 17:00 Десна 2 - 0 Завершен Черноморец
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
19.11.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 6 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 19:30 Черноморец 4 - 3 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Черноморец Н
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 19:30 Десна 0 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен Десна П
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Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
50%
Ничья
25%
Десна
25%
П1: 3.08 Х: 2.67 П2: 2.67
П1: 3.00 Х: 2.50 П2: 2.60
П1: 3.08 Х: 2.67 П2: 2.67
П1: 3.08 Х: 2.67 П2: 2.67
П1: 3.20 Х: 2.65 П2: 2.80
Составы команд
Стартовый состав
  • 10
    Артур Авагимян
    Полузащитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 74
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 8
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
  • 7
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 5
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 91
    Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 2
    Bilovar, Kristian
    Защитник
  • 7
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 17
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 15
    Voloshyn, Vikentii
    Полузащитник
  • 4
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
  • 90
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 3
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
Запасные игроки
  • 4
    Tlumak, Yuriy
    Полузащитник
  • 27
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 14
    Сергей С.Кравченко
    Полузащитник
  • 19
    Евгений Исаенко
  • 37
    Dubko, Valery
    Защитник
  • 18
    Bugay, Vladislav
    Нападающий
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 17
    Biloshevskyi, Bogdan
    Полузащитник
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 5
    Masalov, Oleksandr
    Защитник
  • 6
    Алексей Ковтун
    Защитник
  • 19
    Demyanenko, Denis
    Нападающий
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 2
    Zhuk, Vadim
    Защитник
Тренеры
  • Shmatovalenko, Sergeiy
  • Александр Рябокон
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Кучерук – Вантух, Кадири, Биловар, Путря – Вачиберадзе (к), Смирный, Михайленко – Авагимян, Ванат, Цитаишвили.
Инфо
Стартовый состав Десны: Литовка – Завийский, Цымбалюк, Сафронов, Болбат – Тотовицкий, Домбровский, Волошин, Калитвинцев – Будковский (к), Шевцов.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 16-го тура УПЛ между одесским Черноморцем и черниговской Десной.
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Анонс матча Черноморец - Десна 27.11.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Черноморец (Одесса) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 27.11.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Черноморец (Одесса) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Десна и Черноморец в предыдущем футбольном матче 25.07.2021 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Shmatovalenko, Sergeiy и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Десна можно посмотреть 27.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Прошедший матч команды Черноморец был сыгран против Динамо - 19.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий матч команды Десна был сыгран против Колос - 21.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.

Следите за результатами матча Черноморец - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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