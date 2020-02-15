Норвич Сити - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Матч между командой Норвич Сити (Норвич) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Кэрроу Роад.
Дата проведения матча: 14.08.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Норвич Сити (Норвич) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Норвич Сити осталась с поражением. Столкновение Норвич Сити и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 15.02.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Даниел Фарке и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Норвич Сити (Норвич)
Год основания Норвич Сити (Норвич): 1902
Страна: Англия
Тренер: Даниэль Фарке
Предыдущий матч команды Норвич Сити был сыгран против Барнсли - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионшип 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Кристал Пэлас - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".
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