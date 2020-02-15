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Норвич Сити - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 14 августа 2021, 19:30 - Кэрроу Роад
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Норвич Сити
Норвич
0 - 1
Обновить
42'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
25' Джеймс Милнер 26' Диого Жота
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Норвич Сити
33%
Ничья
33%
Ливерпуль
33%
П1: 17.80 Х: 7.25 П2: 1.19
П1: 6.50 Х: 3.10 П2: 1.53
П1: 17.80 Х: 7.25 П2: 1.19
П1: 22.00 Х: 8.20 П2: 1.16
П1: 5.50 Х: 3.00 П2: 1.85
Интересные факты
  • Liverpool FC have lost none of their last 4 away matches.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Премьер-лига games against Norwich City.
  • When Norwich City leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Norwich City and Liverpool FC is 1.8.
  • Norwich City's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Average number of goals in meetings between Norwich City and Liverpool FC is 4.4.
  • In the last 5 meetings Norwich City won 0, Liverpool FC won 4, 1 draws.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Norwich City haven't won any of their last 3 games against Liverpool FC.
  • Both teams lost their last match.
  • Norwich City scores 1.81 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.24 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Norwich City (in all competitions).
  • When Norwich City is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • Norwich City wins 43% of halftimes, Liverpool FC wins 35%.
  • Norwich City scores 1.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.8 goals against Norwich City (on average).
  • Norwich City have won 4 home matches in a row.
  • Norwich City have won just 0 of their last 5 Премьер-лига games against Liverpool FC.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 65% of their matches.
  • Norwich City wins 1st half in 43% of their matches, Liverpool FC in 35% of their matches.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • During the last 16 meetings, Norwich City have won 1 times, there have been 3 draws while Liverpool FC have won 12 times. The goal difference is 46-17 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 8 meetings with Norwich City playing at home, Norwich City have won 0 times, there have been 1 draws while Liverpool FC have won 7 times. The goal difference is 23-12 in favour of Liverpool FC.
Личные встречи
Норвич Сити
0
Побед
9
Игр
8
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
15.02.2020 - 19:45 Норвич Сити 0 - 1 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
09.08.2019 - 21:45 Ливерпуль 4 - 1 Завершен Норвич Сити
Чемпионат Англии 2015/2016
23.01.2016 - 14:45 Норвич Сити 4 - 5 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2015/2016
20.09.2015 - 18:00 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Норвич Сити
Последние матчи - Норвич Сити
Чемпионшип 2020/2021
08.05.2021 - 14:30 Барнсли 2 - 2 Завершен Норвич Сити Н
Чемпионшип 2020/2021
01.05.2021 - 17:00 Норвич Сити 4 - 1 Завершен Рэдинг В
Чемпионшип 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 Куинз Парк Рейнджерс 1 - 3 Завершен Норвич Сити В
Чемпионшип 2020/2021
20.04.2021 - 20:00 Норвич Сити 0 - 1 Завершен Уотфорд П
Чемпионшип 2020/2021
17.04.2021 - 22:00 Норвич Сити 1 - 3 Завершен Борнмут П
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 22:15 Бернли 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
16.05.2021 - 18:30 Вест Бромвич Альбион 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
13.05.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 4 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 22:15 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Саутгемптон В
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Новости команд
Главные события
26'
Диого Жота ГООЛ!
25'
Джеймс Милнер
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Норвич Сити
33%
Ничья
33%
Ливерпуль
33%
П1: 17.80 Х: 7.25 П2: 1.19
П1: 6.50 Х: 3.10 П2: 1.53
П1: 17.80 Х: 7.25 П2: 1.19
П1: 22.00 Х: 8.20 П2: 1.16
П1: 5.50 Х: 3.00 П2: 1.85
Составы команд
1
Тим Крул
30
Гианнулис, Димитриос
4
Бен Гибсон
5
Ханли, Грант
2
Ааронс, Макс
7
Лукас Рупп
8
Gilmour, Billy
20
Пьер Ле-Мелу
14
Кантуэлл, Тодд
22
Теему Пукки
17
Милот Рашица
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
32
Жоэль Матип
4
Вирджил ван Дейк
21
Константинос Цимикас
15
Алекс Окслейд-Чемберлен
7
Джеймс Милнер
8
Наби Кейта
11
Мохамед Салах
20
Диого Жота
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 14
    Кантуэлл, Тодд
    Полузащитник
  • 22
    Теему Пукки
    Нападающий
  • 17
    Милот Рашица
    Полузащитник
  • 7
    Лукас Рупп
    Полузащитник
  • 8
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 20
    Пьер Ле-Мелу
  • 30
    Гианнулис, Димитриос
    Защитник
  • 4
    Бен Гибсон
    Защитник
  • 5
    Ханли, Грант
    Защитник
  • 2
    Ааронс, Макс
    Защитник
  • 1
    Тим Крул
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 20
    Диого Жота
    26
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
    25
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 24
    Джошуа Сарджент
  • 6
    Зиммерманн, Кристоф
    Защитник
  • 26
    Бали Мумба
  • 18
    Tzolis, Christos
    Нападающий
  • 35
    Адам Уче Идах
  • 10
    Дауэлл, Киран
    Полузащитник
  • 23
    МакЛин, Кеннет
    Полузащитник
  • 28
    Гунн, Ангус
    Вратарь
  • 19
    Sorensen, Jakob Lungi
    Полузащитник
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 5
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 67
    Эллиотт, Харви
    Нападающий
  • 58
    Бенджамин Вудбёрн
    Нападающий
Тренеры
  • Даниел Фарке
  • Юрген Клопп
Статистика матча
8
Штрафные
4
2
Офсайды
2
Фолы
8
1
Угловые
8
1
Удары в створ
3
2
Сейвы
1
62%
Владение мячом
38%
2
Удары мимо
3
ЖК
1
Блокировано ударов
3
Live Zone
Трансляция
40'
Ливерпуль больше играет флангами, но последние пару минут Норвич уверено перекрывает эти ходы.
34'
Опасный момент
Ох, опасно! После очередного углового Салах и Мане дважды пробивали, но оба удара заблокировали защитники, хотя во втором случае Крул уже был отыгран, только попадай в раму!
32'
Офсайд
Пукки снова караулит на грани офсайда. Но на этот раз линейный запалил флажок.
29'
Уголовой
Еще пару угловых подали красные, но без видимых обострений.
27'
Гоооол!!!
Гооол!!! После прострела с фланга Салах не очень удачно обработал мяч, но круглый удачно дезориентировал соперников и отскочил к Жоте, который и расстрелял Крула! 1:0 повел Ливерпуль!
25'
Желтая карточка
Милнер не очень удачно подкатился в центре поля. Первая желтая в матче.
23'
Опасный момент
Ох, а вот Салах с лета пробил неплохо. Эффектно, но чуть неточно! Хотя момент очень красивый!
20'
Опасный момент
А вот и Норвич огрызнулся! Пукки избежал офсайда и вывалился под острым углом на Алисона. Однако кипер тянет удар из своего угла!
19'
Уголовой
Четвертый угловой подали красные. Пока что стандарты какой-либо серьезной опасности не несут.
18'
Салах с угла штрафной проверил Крула – кипер на месте. Постепенно Ливерпуль наращивает свое присутствие на чужой половине.
17'
Мане пяточкой пробует прокинуть в штрафную – не прошел пас.
16'
И снова у нас тягучка в центре поля.
13'
Норвич отвечает навесом с фланга, но Пукки не дотягивается до мяча.
11'
Опасный момент
После навеса с углового Жота пробил головой. Удар вышел несильным, но Крулу приходится тянуть мяч из-под перекладины. Первый удар в створ от Ливерпуля!
10'
Опасный момент
А вот это хорошо! Цимикас убрал оппонента и вырезал с угла в штрафную, на Жоту, однако защитники разрядили, вынеся на угловой.
10'
Многовато мелких фолов пока что у нас. Привыкают друг к другу и к новому сезону команды.
9'
И Салах отметился толчком и фолом в атаке.
8'
Цимикас сходил в атаку, где и сфолил. Бывает…
7'
Уголовой
Угловой для красных, но хозяева спокойно выигрывают воздух после навеса.
5'
Спокойное пока что развитие событий. Хозяева катают круглого в центре поля. Ливерпуль особо не прессингует.
3'
Офсайд
Норвич попробовал организовать атаку левым флангом, но боковой зажег флажок – офсайд.
2'
Крул выскочил за пределы штрафной и сыграл головой. Нервно, хотя в целом – надежно.
1'
Свисток
Стартовый свисток. Хозяева начали с центра поля.
Команды уже на поле.
Стартовый состав Ливерпуля: Алисон Бекер, Матип, Александер-Арнольд, Цимикас, ван Дейк, Кейта, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Жота
Стартовый состав Норвича: Крул, Яннулис, Гибсон, Хэнли, Ааронс, Рупп, Гилмор, Лис-Мелу, Кантвелл, Рашица, Пукки
Поединок начнется в 19:30, а судить игру будет Андре Марринер.
Добрый вечер уважаемые любители футбола. Чемпионат Англии стартовал и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 1-го тура Норвич – Ливерпуль.
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Анонс матча Норвич Сити - "Ливерпуль" 14.08.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Норвич Сити (Норвич) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Кэрроу Роад.

Дата проведения матча: 14.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Норвич Сити (Норвич) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Норвич Сити осталась с поражением. Столкновение Норвич Сити и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 15.02.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Даниел Фарке и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Норвич Сити - "Ливерпуль" можно посмотреть 14.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Норвич Сити - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Норвич Сити (Норвич)
Год основания Норвич Сити (Норвич): 1902
Страна: Англия
Тренер: Даниэль Фарке

Предыдущий матч команды Норвич Сити был сыгран против Барнсли - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионшип 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Кристал Пэлас - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Норвич Сити - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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