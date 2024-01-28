Кубок Англии. Красивая, но однобокая перестрелка на Энфилде и ничья на Викерейдж Роуд

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Ливерпуль" — "Норвич Сити" 5:2

Голы: Джонс (16), Нуньес (28), Жота (53), ван Дейк (63), Гравенберх (90+5) — Гибсон (22), Сайнц (69)

"Ливерпуль": Алиссон — Брэдли, Конате (ван Дейк, 55), Куанса, Гомес (Робертсон, 55) — Гравенберх, Макконнелл (Диас, 79), Джонс (Собослай, 56) — Жота, Нуньес (Александер-Арнолд, 66), Гакпо

"Норвич Сити": Лонг — Стейси, Хенли (Соренсен, 62), Гибсон, Маккаллум (Яннулис, 83) — Фасснахт (Гиббс, 84), Нуньес, Маклин, Сара, Эрнандес (Сайнц, 61) — Барнс (Ида, 62)

Предупреждения: нет.

Можно ли было ожидать другого приема от "Энфилда", если это был первый матч после того, как Юрген Клопп анонсировал, что покинет клуб по окончании этого сезона? На трибунах царила своеобразная атмосфера, болельщики хотели показать свою любовь и поддержку немецкому специалисту, а тот отвечал им взаимностью. Такой матч мерсисайдцы просто не могли позволить себе проиграть, тем более на кону выход в следующую стадию Кубка Англии.

Что касается "канареек", то они приехали просто показать достойный футбол против одной из лучших команд Англии на данный момент. Частично у них это получилось, но от судьбы не убежишь. Уже с первых минут "Ливерпуль" зажал своего соперника к собственным воротам и не отпускал вплоть до первого забитого гола.

Это был первый матч в стартовом составе для юного полузащитника хозяев Джеймса Макконнелла и то, насколько зрячую и изящную передачу из глубины он выполнил на Кертиса Джонса, заставляет задавать вопрос: а это точно его первый матч в старте? Очень красиво и точно на голову партнеру, который перевел мяч в дальний угол ворот. 1:0.

Впоследствии "Норвич" едва ли не впервые за матч вышел на чужую половину поля и заработал угловой. Четкая подача от Габриэла Сара на Бена Гибсона и тот подрезал круглого в дальний угол ворот Алиссона, но это взятие ворот и легкий холодный душ для хозяев и их болельщиков никак не повлиял на дальнейший ход событий. Джонс, Жота и Нуньес были главными активными участниками атакующих действий, только Коди Гакпо частенько терял хорошие возможности, которые ему создавали партнеры.

Даже после того, как счет стал 1:1, ощущение, что все еще под контролем "Ливерпуля", не покидало. Классную атаку в середине второго тайма разыграли Брэдли и Нуньес, первый отдал на уругвайца после забегания по флангу, а уругваец четко реализовал выход один на один с вратарем. Еще в первом тайме могли забивать больше, но решили перенести праздник еще и на вторую половину встречи. Беспомощный "Норвич" откровенно отбивался как мог, но сдержать этот натиск у них не получилось. Классный пас от Кертиса Джонса нашел Диогу Жоту, который ударом в одно касание отправил круглого в сетку ворот Лонга и это уже 3:1.

Вскоре после этого Юрген Клопп дал шанс вернуться на поле после длительной травмы Энди Робертсону, вместе с ним на газоне появился и Вирджил ван Дейк, сегодня наставник явно берег силы своих игроков с мыслью о матче против "Челси", который состоится через 3 дня. И Вирджил забил с углового уже 4-й гол своей команды, подал на него Доминик Собослай. Спокойно и уверенно в исполнении мерсисайдцев.

Впрочем после красивого гола, мы увидели и не лучший момент в исполнении капитана "Ливерпуля". Это Борха Сайнц пробежал по центру и решил пробивать прямо из-под ван Дейка из-за пределов штрафной площадки. Алиссон явно не ожидал такой смелости и наглости со стороны соперника и пропустил в ближний угол. 4:2 и учитывая два забитых на "Энфилде", болельщики "канареек" точно могут гордиться своей командой.

Каким образом Собослай, Диас, Джонс и другие не сумели забить еще хотя бы три гола в ворота "Норвича" — главная загадка сегодняшнего вечера. Они расстреливали бедного голкипера "канареек" как только могли, но до конца забили только однажды. Передача от Диаса и прострел от Бредли, который в пустые ворота змкнул Райан Гравенберх. На этом все и завершилось. Уверенный и ожидаемый проход в 1/8 финала. Там ребята Клоппа встретятся с победителем пары "Уотфорд"/"Саутгемптон".

"Уотфорд" — "Саутгемптон" 1:1

Голы: Мартинс (5) — Армстронг (89)

Противостояние двух коллективов из Чемпионшипа вызвало куда меньше интереса со стороны нейтральных зрителей, чем параллельная встреча "Ливерпуля" и "Норвича", впрочем своих интриг хватало и здесь.

Фаворитом встречи исключительно на основе высшего места в таблице был "Саутгемптон", который претендует в этом сезоне на прямой выход в АПЛ. Однако они играли на выезде против "Уотфорда", который ведет борьбу за зону плей-офф, поэтому легкой прогулки не ожидалось. Тем более, когда хозяева вышли вперед.

Уже на 5-й минуте Мартинс забил гол, который мог вывести "шершней" в следующую стадию, ведь это был единственный гол в матче почти до конца игры. Во втором тайме "Уотфорд" откровенно играл по счету и пытался удержать победный результат, впрочем на 89-й минуте Армстронг все же сравнял счет. А за компенсированное время "святые" едва не вырвали победу. Но нет, эти команды будет ждать переигровка, победителя будут определять уже на "Сент Меррис". А тот, кто пройдет дальше, в следующем раунде сыграют против "Ливерпуля".