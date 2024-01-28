Ливерпуль - Норвич Сити онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Норвич Сити (Норвич) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2023/2024.
Дата проведения матча: 28.01.2024
Время начала матча: 16:30
История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Норвич Сити (Норвич):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Норвич Сити осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Норвич Сити в предыдущем футбольном матче 02.03.2022 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Фулхэм - 24.01.2024, в рамках чемпионата Кубок английской лиги 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Норвич Сити (Норвич)
Год основания Норвич Сити (Норвич): 1902
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит
Прошедший поединок команды Норвич Сити был сыгран против "Лидс Юнайтед" - 24.01.2024, в рамках турнира Чемпионшип 2023/2024 и закончился победой команды "Лидс Юнайтед".
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