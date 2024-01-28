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Ливерпуль - Норвич Сити онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 28 января 2024, 16:30 . Трансляция: Setanta Sports
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
До начала
00 : 00 : 00
Норвич Сити
Норвич
Смотреть трансляцию
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
32%
Ничья
36%
Норвич Сити
32%
П1: 1.31 Х: 4.50 П2: 10.00
П1: 1.31 Х: 4.50 П2: 10.00
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Норвич Сити 3-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 10 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 7 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Норвич Сити. Разница голов 28-7 в пользу команды Ливерпуль.
  • Во время последних 20 встреч, команда Ливерпуль выиграла 16 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Норвич Сити выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 57-19 в пользу команды Ливерпуль
  • Последняя гостевая победа Норвич Сити над Ливерпуль была в 1994
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 9 играх.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 24 домашних матчах.
  • Норвич Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Норвич Сити не проигрывает в последних 5 играх.
  • Норвич Сити без побед над Ливерпуль в последних 7 играх.
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Норвич Сити в последних 9 встречах.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Норвич Сити забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 40% матчей, Норвич Сити выигрывает в 27% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Норвич Сити выигрывает в 27%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Норвич Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Норвич Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Норвич Сити's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Норвич Сити (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 5, команда Норвич Сити выиграла 0, 0 ничьи.
  • Ливерпуль забивает 2.4 гола за матч против команды Норвич Сити, а Норвич Сити забивает 0.4 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Норвич Сити - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Норвич Сити - 0.8.
  • Ливерпуль забивает 2.82 гола, играя дома, а Норвич Сити забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
12
Побед
13
Игр
0
Побед
Норвич Сити
Кубок Англии 2021/2022
02.03.2022 - 22:15 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Норвич Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Норвич Сити
Кубок английской лиги 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Норвич Сити 0 - 3 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Норвич Сити 0 - 3 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Кубок английской лиги 2023/2024
24.01.2024 - 22:00 Фулхэм 1 - 1 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2023/2024
21.01.2024 - 18:30 Борнмут 0 - 4 Завершен Ливерпуль В
Кубок английской лиги 2023/2024
10.01.2024 - 22:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Фулхэм В
Кубок Англии 2023/2024
07.01.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2023/2024
01.01.2024 - 22:00 Ливерпуль 4 - 2 Завершен Ньюкасл В
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Последние матчи - Норвич Сити
Чемпионшип 2023/2024
24.01.2024 - 21:45 Лидс Юнайтед 1 - 0 Завершен Норвич Сити П
Чемпионшип 2023/2024
20.01.2024 - 17:00 Норвич Сити 2 - 0 Завершен Вест Бромвич Альбион В
Кубок Англии 2023/2024
17.01.2024 - 21:45 Бристоль Роверс 1 - 3 Завершен Норвич Сити В
Чемпионшип 2023/2024
12.01.2024 - 22:00 Халл Сити 1 - 2 Завершен Норвич Сити В
Кубок Англии 2023/2024
06.01.2024 - 17:00 Норвич Сити 1 - 1 Завершен Бристоль Роверс Н
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Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
32%
Ничья
36%
Норвич Сити
32%
П1: 1.31 Х: 4.50 П2: 10.00
П1: 1.31 Х: 4.50 П2: 10.00
LIVE
Трансляция матча "Ливерпуль" - Норвич Сити
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В эфире
Setanta Sports
Трансляция
Инфо
"Норвич" (стартовый состав): Лонг – Сара, Барнс, Гибсон, Эрнандес, Маккаллум, Маклин, Стейси, Эспиноса, Фасснахт, Хенли
Инфо
"Ливерпуль" (стартовый состав): Алиссон - Брэдли, Гакпо, Гомес, Гравенберх, Джонс, Жота, Кванса, Конате, Макконнелл, Нуньес
"Ливерпуль" имеет серьезные проблемы с травмами, прямо сейчас в лазарете находятся Трент Александер-Арнолд, Жоэль Матип, Стефан Байчетич, Тьяго Алькантара, Костас Цимикас и Мохамед Салах. Под вопросом участие в матче Доминика Собослая.
Приглашаем вас на текстовую трансляцию 1/16 финала Кубка Англии, в котором "Ливерпуль" примет "Норвич". Игра начнется в 16.30.
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Анонс матча "Ливерпуль" - Норвич Сити 28.01.2024, Кубок Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Норвич Сити (Норвич) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2023/2024.

Дата проведения матча: 28.01.2024
Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Норвич Сити (Норвич):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Норвич Сити осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Норвич Сити в предыдущем футбольном матче 02.03.2022 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Норвич Сити можно посмотреть 28.01.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Норвич Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Фулхэм - 24.01.2024, в рамках чемпионата Кубок английской лиги 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Норвич Сити (Норвич)
Год основания Норвич Сити (Норвич): 1902
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит

Прошедший поединок команды Норвич Сити был сыгран против "Лидс Юнайтед" - 24.01.2024, в рамках турнира Чемпионшип 2023/2024 и закончился победой команды "Лидс Юнайтед".

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Норвич Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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