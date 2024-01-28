Ливерпуль - Норвич Сити онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Норвич Сити 3-0. 4 игры закончились с этим результатом.

За последние 10 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 7 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Норвич Сити. Разница голов 28-7 в пользу команды Ливерпуль.

Во время последних 20 встреч, команда Ливерпуль выиграла 16 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Норвич Сити выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 57-19 в пользу команды Ливерпуль

Последняя гостевая победа Норвич Сити над Ливерпуль была в 1994

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Ливерпуль не проигрывает в последних 9 играх.

Ливерпуль не проигрывает в последних 24 домашних матчах.

Норвич Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Норвич Сити не проигрывает в последних 5 играх.

Норвич Сити без побед над Ливерпуль в последних 7 играх.

В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Норвич Сити в последних 9 встречах.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Норвич Сити забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 40% матчей, Норвич Сити выигрывает в 27% матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Норвич Сити выигрывает в 27%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Норвич Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Норвич Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Норвич Сити's.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Норвич Сити (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 5, команда Норвич Сити выиграла 0, 0 ничьи.

Ливерпуль забивает 2.4 гола за матч против команды Норвич Сити, а Норвич Сити забивает 0.4 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Норвич Сити - 2.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Норвич Сити - 0.8.

Ливерпуль забивает 2.82 гола, играя дома, а Норвич Сити забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).