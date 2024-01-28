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Ливерпуль – Норвич. Анонс и прогноз матча 1/16 финала Кубка Англии на 28.01.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Норвичем" в рамках Кубка Англии
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Кубок Англии. 1/16 финала.
28 января. 16:30. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Недавно Юрген Клопп заявил о том, что покинет "Ливерпуль" по окончанию этого сезона. Новость стала максимально неожиданной для всего футбольного сообщества. А теперь мерсисайдцы проведут свой первый матч после этого анонса, то есть с пониманием того, что это последний сезон главного творца успеха этой команды.
Наверное, "Норвич" и без того не очень рассчитывал на сенсационный проход дальше, но после такого анонса от немецкого специалиста, их шансы на чудо уменьшились еще в несколько раз.
Новости "Ливерпуля"
Как уже известно, главный наставник мерсисайдского клуба уйдет летом. Теперь команде остается лишь поддержать такое решение своего тренера и достойно проводить его на временный отдых. У игроков будет достаточно мотивации, чтобы бороться за каждый титул в этом сезоне и Кубок Англии не является исключением из этого правила.
Жребий получился достаточно приятным, они у себя дома принимают "Норвич", который выступает в Чемпионшипе. Сейчас мало кто может создать ливерпульцам реальные проблемы. Они проводят невероятную серию из побед, которая прервалась на этой неделе из-за ничьей с "Фулхэмом", но это был ответный матч в рамках полуфинала Кубка Лиги, в котором основное преимущество они получили еще в первой игре.
До этого была уверенная победа над "Борнмутом", непростой, но победный выезд к "Арсеналу" и тотальный погром "Ньюкасла" (4:2). Да, счет не такой и разгромный, но мы говорим именно о содержании игры, а не о цифрах на табло. Эта команда пока что не замечает потери Мохамеда Салаха, потому что они хоть и рассчитывают на египтянина, но остаются одним механизмом, который готов терпеть потери даже лучших элементов своего механизма. Поэтому ожидаем очередной победы Клоппа и его банды.
Новости "Норвича"
Подопечные Дэвида Вагнера сейчас находятся на 9-й строчке в Чемпионшипе, но до шестой строчки, которая позволяет хотя бы сыграть в плей-офф и иметь шанс выйти в АПЛ на следующий сезон, всего 2 очка. Поэтому борьба там продолжается.
Вместе с тем, "Норвич" продолжает борьбу в Кубке Англии. Путь у них не такой простой, в прошлом раунде они не смогли с первого раза одолеть "Бристоль Роверс", поэтому понадобилась переигровка. Как ни странно, но на выезде они обыграли своих соперников, а дома не получилось.
Сейчас у "канареек" неплохая серия результатов, до прошлого тура у них было три победы подряд: над "Вест Бромвичем", "Бристоль Роверс" и "Халл Сити". Но на прошлых выходных они на выезде уступили "Лидсу", пропустив на последних секундах игры.
Опять же, учитывая уровень соперника, вряд ли они рассчитывают на продолжение борьбы в этом турнире. Но Кубок - это Кубок, именно здесь происходят самые большие сенсации, которые только можно себе представить. Вчерашний подвиг "Мейдстоун Юнайтед" не даст соврать.
Личные встречи
02.03.22 КА "Ливерпуль" — "Норвич" 2:1
19.02.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Норвич" 3:1
21.09.21 КАЛ "Норвич" — "Ливерпуль" 0:3
14.08.21 АПЛ "Норвич" — "Ливерпуль" 0:3
15.02.20 АПЛ "Норвич" — "Ливерпуль" 0:1
Цифры и факты
- "Ливерпуль" выиграл последние 7 матчей против "Норвича" во всех турнирах;
- В 6 из последних 7 матчей между "Ливерпулем" и "Норвичем" проходила ставка ТБ 2.5;
- "Ливерпуль" забил как минимум дважды в 6 из последних 7 матчей против "Норвича" во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
"Ливерпуль" имеет серьезные проблемы с травмами, прямо сейчас в лазарете находятся Трент Александер-Арнолд, Жоэль Матип, Стефан Байчетич, Тьяго Алькантара, Костас Цимикас и Мохамед Салах. Под вопросом участие в матче Доминика Собослая. Ну и не забываем, что на Кубок Азии поехал Ватару Эндо.
В составе "канареек" лишь одна кадровая потеря накануне этого матча - это травмированный Дэнни Батт.
"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон — Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон — Эллиотт, Мак Аллистер, Джонс — Гакпо, Нуньес, Диас
"Норвич Сити", 4-2-3-1: Лонг — Стейси, Даффи, Гибсон, Джаннулис — Сара, Маклин — Фасснахт, Барнс, Роу — Ида
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Норвичем" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 3:0. Учитывая главные три фактора, а именно: недавний анонс об уходе Юргена Клоппа, проведение этого матча на "Энфилде" и общее преимущество "Ливерпуля" над низшелиговым соперником, мы здесь видим только разгром от мерсисайдцев. Ничего меньше, чем 3:0, болельщики на трибунах не воспримут.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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